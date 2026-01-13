Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: sute de drone și rachete, zeci de localități afectate

14:20

Polițiștii din sectorul Botanica al Capitalei investighează un caz de escrocherie în urma căruia o femeie în vârstă de 73 de ani a fost lipsită de 550.000 de lei. Potrivit informațiilor preliminare, victima a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept. Aceasta i-a […]