Noi detalii în cazul fostului director adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare de patrie în România

Deputații de la Comrat urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a […] Articolul Alegerile din autonomia găgăuză riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.