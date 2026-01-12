ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 12.01.2025, ora 17:00
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.01.2025, ora 19:00
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB) a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de 3 ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina. Interdicția a fost aplicată astăzi, 12 ianuarie, și va fi valabilă până la 12 ianuarie 2029.
Guvernul de la Chișinău se va întruni miercuri, 14 ianuarie, în prima ședință din anul 2026. Pe ordinea de zi a primei ședințe din acest an au fost incluse 19 proiecte. Astfel, va fi examinată aprobarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Franței privind Programul de voluntariat internațional în
Ce spune ministrul Energiei despre o eventuală micșorare a tarifului la gazele naturale
Analiza pieței regionale denotă faptul că există oportunitatea ca tariful la gaze să scadă, dar calculele și decizia finală urmează a fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Evaluarea oportunității și necesității ajustării tarifelor se face de către ANRE. Noi
Dezbaterile judiciare în dosarul ex-primarului de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, au fost suspendate. Judecătoria a admis cererea lui Ciochină cu privire la ridicarea unei excepții de neconstituționalitate, iar procesul urmează să fie reluat după ce se va pronunța Curtea Constituțională. La ședința precedentă, Nicanor Ciochină a depus trei cereri,
Un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 ianuarie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a constatat că, în perioada 2020–2022, inculpatul a acordat ajutor unui stat străin în desfășurarea unor
Ana Luca este noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal din Republica Moldova. Aceasta a fost prezentată astăzi, 12 ianuarie, colectivului instituției, de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță și directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie. Noua directoare adjunctă a declarat în cadrul evenimentului că își asumă acest mandat într-o etapă de transformare instituțională, subliniind că alături de
Președinta R. Moldova: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România"
Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui interviu acordat unor jurnaliști britanici că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. Astfel, fiind întrebată în cadrul „The Rest Is Politics", un podcast extrem de apreciat în Marea Britanie, dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns
Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, criminalul condamnat pe viață pentru omorul unei tinere însărcinate din Orhei, va sta 25 de ani după gratii pentru uciderea unui bebeluș de 10 luni. Crima a fost comisă în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 ianuarie. Potrivit Procuraturii Generale, dosarul a fost
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 13 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,29 lei, cu 17 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 18,83 lei/litru. Menționăm că în ultima lună
Tragedie la Rîșcani: Un bărbat a decedat după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon
Un bărbat de 47 de ani a murit după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 12 ianuarie în satul Răcăria din raionul Rîșcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04,
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința deputatului Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă". Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 12 decembrie 2025, care vizează o eventuală încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către Vasile Costiuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. „Potrivit sesizării,
Unsprezece martori, printre care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, fostul său consilier, Serghei Iaralov, dar și fostul premier Pavel Filip, vor fi audiați în dosarul „Kuliok", în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Curții Supreme de Justiție. Deși acuzatorii de stat au cerut audierea a
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, își va încheia mandatul la București pe 29 ianuarie. El a declarat pentru Agerpres că va reveni pentru o scurtă perioadă la Chișinău, după care urmează să-și înceapă mandatul în calitate de ambasador al Republicii Moldova la Kiev. „29 ianuarie este ultima zi la București. Pe 30 sunt
Campania „Biblioteca de sub brad": Mii de cărți vor ajunge în bibliotecile din Republica Moldova
Circa 8000 de cărți au fost donate pe parcursul lunii decembrie în cadrul celei de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad", organizată de Guvernul de la Chișinău. Astfel, sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, dar și simpli cetățeni au donat cărți în cadrul acestei campanii. Cărțile urmează să
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare, după ce a omorât cu deosebită cruzime administratoarea întreprinderii la care lucra ca paznic. Potrivit Procuraturii Generale, pe 8 august 2025, între paznic și administratoarea societății comerciale a izbucnit un conflict spontan. În urma acestuia, inculpatul i-a aplicat
Președintele Maia Sandu a ridicat în anul 2025 un salariu total de aproximativ 270.000 de lei, adică aproximativ 22.400 de lei pe lună. De asemenea, conform Declarației de avere și interese personale depuse la Autoritatea Națională de Integritate, șefa statului a mai încasat 55.065 de lei sub formă de plăți pentru concediul nefolosit în perioada
„Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț". Declarația a fost făcută de Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. El a vorbit într-o postare publică pe pagina sa
Suedia alocă 1,6 miliarde de dolari pentru consolidarea apărării aeriene și protejarea infrastructurii civile
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 1,6 miliarde de dolari) pentru întărirea apărării aeriene, cu scopul principal de a proteja populația civilă și infrastructura critică, a anunțat duminică guvernul de la Stockholm, potrivit Reuters. La fel ca majoritatea statelor europene, Suedia a crescut semnificativ investițiile în apărare după invazia Rusiei în Ucraina.
Rusia a folosit pentru prima dată drona de atac Geran-5 împotriva Ucrainei, anunță serviciile de informații de la Kiev
Forțele ruse au utilizat la începutul acestui an, pentru prima dată, o nouă dronă de atac de tip Geran-5 împotriva Ucrainei, a anunțat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (HUR), citată de The Kyiv Independent. Utilizarea dronelor de atac reprezintă un element-cheie al campaniei aeriene a Rusiei împotriva orașelor și infrastructurii
ANSA reamintește obligația depunerii declarațiilor anuale pentru alcool și introduce raportarea obligatorie pentru bere din 2026
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează operatorii economici din domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și al producției alcoolice despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale, conform legislației în vigoare. Potrivit art. 71 alin. (1) din Legea nr. 1100/2000, toți agenții economici din acest sector sunt obligați să prezinte Declarația de fabricare și/sau de circulație a
Bilanț alarmant în Iran: cel puțin 192 de protestatari uciși în două săptămâni de manifestații antiguvernamentale
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în Iran în decurs de două săptămâni de manifestații antiguvernamentale, potrivit unui nou bilanț anunțat duminică de organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia. Cifra reprezintă o creștere semnificativă față de estimarea anterioară, care indica 51 de decese, relatează agenția AFP. ONG-ul avertizează că numărul real
Cunoscutul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo (6-22 februarie 2026), la 20 de ani după ce a cântat la ceremonia de închidere a JO 2006 de la Torino, informează DPA, citată de Agerpres. Organizatorii italieni i-au descris duminică pe Bocelli
Ninsorile și stratul de zăpadă care s-a format în ultimele zile sunt benefice pentru culturile agricole și nu au absolut niciun impact negativ asupra acestora, afirmă expertul în agricultură, Boris Boincean. Precipitațiile compensează lipsa de apă care era anterior și completează rezervele din sol. După perioadele secetoase din anii precedenți, sunt semnale că acest an
Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică că Cuba ar trebui să înche
Congresul Uniunii Avocaților – între 19 și 21 ianuarie. Cine sunt pretendenții la conducerea Uniunii # Vocea Basarabiei
Noul președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova va fi ales la congresul care va începe pe 19 ianuarie, din cei cinci candidați eligibili care și-au depus dosarele, transmite IPN. Avocații vor putea vota pentru Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu sau Ludmila Spînu. Congresul va începe luni, 19 ianuarie, în format mixt – cu […] Articolul Congresul Uniunii Avocaților – între 19 și 21 ianuarie. Cine sunt pretendenții la conducerea Uniunii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Rusia de „teroare cinică” împotriva civililor # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației”, în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână. Conform bilanțului prezentat de liderul de la Kiev, în ultimele șapte zile, armata rusă a lansat asupra Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de […] Articolul Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Rusia de „teroare cinică” împotriva civililor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear # Vocea Basarabiei
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat sâmbătă premierul slovac Robert Fico, în contextul în care țara se îndreaptă spre construirea unei noi unități nucleare cu ajutorul SUA, transmite Reuters Slovacia, care are în prezent cinci reactoare nucleare la două centrale nucleare, este în […] Articolul Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear apare prima dată în Vocea Basarabiei.
România, sub alertă de ninsori, ger și viscol: până luni, stratul de zăpadă va fi de 12-15 cm în București # Vocea Basarabiei
România trece printr-un episod autentic de iarnă, cu mai multe atenționări de vreme severă emise de meteorologi. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani, iar temperaturile scăzute vor persista și săptămâna viitoare, transmite Hotnews.ro. Pânâ marți, 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților […] Articolul România, sub alertă de ninsori, ger și viscol: până luni, stratul de zăpadă va fi de 12-15 cm în București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat președintele venezuelean destituit, din centrul de detenție Brooklyn din New York, conform unui video cu fiul său, publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela, transmite AFP. „Nu fiți triști”, le-a cerut el, de asemenea, avocaților săi să transmită, a adăugat Nicolas Maduro Guerra. Acuzați de trafic de droguri, […] Articolul Maduro, mesaj din detenție: „Suntem bine, suntem luptători” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alegerile din autonomia găgăuză riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie # Vocea Basarabiei
Deputații de la Comrat urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a […] Articolul Alegerile din autonomia găgăuză riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Accident aviatic în Columbia. Șase persoane au murit, inclusiv un cunoscut cântăreţ # Vocea Basarabiei
Șase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP. „Nu există supravieţuitori”, a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia. Avionul privat s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din […] Articolul Accident aviatic în Columbia. Șase persoane au murit, inclusiv un cunoscut cântăreţ apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vremea se răcește semnificativ, iar gerul va pune stăpânire în R. Moldova. Potrivit meteorologilor, în următoarele zile, vom avea parte de o iarnă adevărată. Astfel, astăzi, ziua temperaturile vor oscila între minus 3 grade în sudul țării și minus 8 grade Celsius în partea de nord. În raioanele din centrul țării termometrele vor indica minus […] Articolul Vremea se răcește semnificativ. Minimele vor coborî până la minus 17 grade apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții în mai multe regiuni ale țării. În prezent, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, fără probleme majore. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă. Carosabilul este, în mare parte, uscat. Pe alocuri, acesta este înzăpezit. Noaptea trecută au fost înregistrate ninsori […] Articolul Drumurile naționale sunt practicabile, se circulă în regim de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Prințul moștenitor al Iranului a îndemnat protestatarii să rămână în stradă: „Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute” # Vocea Basarabiei
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a transmis un nou mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, îndemnând iranienii, care protestează deja de 14 zile în întreaga țară, să reziste, menționând că președintele Donald Trump a spus că „SUA sunt gata să ajute”. Sâmbătă seară, Trump a arătat disponibilitatea SUA de a […] Articolul Prințul moștenitor al Iranului a îndemnat protestatarii să rămână în stradă: „Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Numărul cererilor de azil depuse în Uniunea Europeană a înregistrat o scădere semnificativă în 2025, fiind cu aproximativ 20% mai mic față de anul precedent. Datele preliminare indică o diminuare a presiunii migraționale, în special pe fondul reducerii solicitărilor venite din partea cetățenilor sirieni. Potrivit informațiilor consultate de publicația germană Welt am Sonntag dintr-un raport […] Articolul Numărul cererilor de azil în Uniunea Europeană a scăzut cu 20% în 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul iranian, apreciind curajul cetățenilor care ies în stradă pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Declarația a fost făcută pe platforma X și este citată de agenția MOLDPRES. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate […] Articolul Maia Sandu: „Suntem solidari cu oamenii curajoși din Iran care luptă pentru libertate și demnitate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tentativă de scoatere ilegală din țară a peste 48.000 de dolari SUA, dejucată pe Aeroportul Chișinău # Vocea Basarabiei
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au documentat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Baku. Potrivit informațiilor oficiale, o femeie nerezidentă, în vârstă de 27 de ani, a ales culoarul verde „nimic de declarat” și […] Articolul Tentativă de scoatere ilegală din țară a peste 48.000 de dolari SUA, dejucată pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Autocar cu aproape 50 de pasageri, cuprins de flăcări pe o șosea din județul Mureș # Vocea Basarabiei
Un autocar în care se aflau aproape 50 de pasageri a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, pe o șosea din județul Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de echipajele de intervenție, incidentul nu s-a soldat cu victime, toți pasagerii reușind să se evacueze în siguranță. Incendiul a izbucnit în jurul orei prânzului, pe raza localității Soromiclea. Autocarul, […] Articolul Autocar cu aproape 50 de pasageri, cuprins de flăcări pe o șosea din județul Mureș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consiliul de Securitate al ONU se convoacă la cererea Ucrainei după noile atacuri ruse cu racheta Oreșnik # Vocea Basarabiei
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, în urma noilor lovituri aeriene rusești în care a fost utilizată racheta balistică de ultimă generație Oreșnik, transmite agenția France Presse (AFP). În cererea adresată ONU, ambasadorul Ucrainei, Andrii Melnik, califică atacurile Federației Ruse drept „un nou nivel îngrozitor al crimelor […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se convoacă la cererea Ucrainei după noile atacuri ruse cu racheta Oreșnik apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra respectării măsurilor de securitate, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru următoarele zile. Salvatorii îndeamnă populația să monitorizeze permanent buletinele informative și avertizările emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt rugați să evite deplasările lungi, în […] Articolul IGSU atenționează cetățenii asupra măsurilor de securitate în condiții de ger apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Escrocherie la Botanica: o femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după un apel telefonic fals # Vocea Basarabiei
Polițiștii din sectorul Botanica al Capitalei investighează un caz de escrocherie în urma căruia o femeie în vârstă de 73 de ani a fost lipsită de 550.000 de lei. Potrivit informațiilor preliminare, victima a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de limbă rusă, care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept. Aceasta i-a […] Articolul Escrocherie la Botanica: o femeie de 73 de ani a rămas fără 550 de mii de lei, după un apel telefonic fals apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Starea drumurilor naționale, în dimineața de 10 ianuarie: carosabil umed, pe alocuri cu ghețuș # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, în dimineața zilei de 10 ianuarie 2026, condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Drumurile sunt practicabile, însă partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare se semnalează ghețuș sau porțiuni înzăpezite. Pe parcursul nopții, intervențiile pentru menținerea circulației în condiții de siguranță au […] Articolul Starea drumurilor naționale, în dimineața de 10 ianuarie: carosabil umed, pe alocuri cu ghețuș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie, după avarierea unei linii electrice # Vocea Basarabiei
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri inițierea unor discuții cu Federația Rusă pentru instituirea unui armistițiu limitat în zona centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pe fondul intensificării confruntărilor militare care au afectat infrastructura energetică esențială a instalației. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că luptele din 2 ianuarie au […] Articolul AIEA negociază un armistițiu în jurul centralei nucleare Zaporojie, după avarierea unei linii electrice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mihai Popșoi condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice Oreshnik în atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, calificând acțiunile drept brutale și inacceptabile. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, atacurile rusești au avut un impact major asupra populației […] Articolul Mihai Popșoi condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În comuna Sipoteni, raionul Călărași a fost instituită carantină pe un termen de 30 de zile, după depistarea unui caz de rabie la o bovină. Decizia a fost luată, vineri, 9 ianuarie, de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Călărași. Potrivit deciziei CSE, au fost stabilite și alte sarcini instituțiilor responsabile pentru executarea […] Articolul Carantină la Sipoteni, Călărași, unde a fost depistat un focar de rabie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Circa 1500 tone de sare și material antiderapant, presărate pe drumurile înzăpezite # Vocea Basarabiei
La această oră, circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau porțiuni înzăpezite. Izolat, în unele regiuni ale țării, se atestă precipitații sub formă de ninsoare. În același timp, având în vedere riscul sporit de formare a ghețușului în orele dimineții, Administrația Națională a Drumurilor (AND) cheamă […] Articolul Circa 1500 tone de sare și material antiderapant, presărate pe drumurile înzăpezite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei # Vocea Basarabiei
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Mihai Popșoi, a condamnat cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale brutale desfășurate pe parcursul nopții asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au lăsat populația din Kiev, Lvov și Krivoi Rog fără electricitate sau apă curentă. […] Articolul Președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Explozie de cereri din partea locuitorilor din stânga Nistrului pentru obținerea cetățeniei R. Moldova # Vocea Basarabiei
Modificările la Legea cetățeniei au determinat tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană să solicite cetățenia Republicii Moldova. Noua procedură complică procesul de dobândire a cetățeniei moldovenești, motiv pentru care sute de persoane au decis să depună actele înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest lucru reiese din datele Agenției Servicii Publice, obținute de […] Articolul Explozie de cereri din partea locuitorilor din stânga Nistrului pentru obținerea cetățeniei R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
