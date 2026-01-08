Un tânăr din Republica Moldova, salvat din Masivul Ceahlău după o intervenție de patru ore

Liber TV, 8 ianuarie 2026 12:00

Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni dificile care a durat aproximativ patru ore, anunță reprezentanții Salvamont Neamț.Potrivit informațiilor publicate pe rețelele sociale, tânărul era blocat în zona înaltă a masivului, cunoscută sub denumirea de Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri. La un moment dat, acesta și-a pierdut cunoștința.Apelul la 112 a fost recepționat de Salvamont Neamț în jurul orei 14:30, moment în care echipele de intervenție au pornit spre locul indicat, pe lumină. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, iar salvatorii s-au întors din munte pe înserat.Pentru recuperarea tânărului au intervenit două echipe de salvamontiști din cadrul Bazei Salvamont Durău. Victima a fost coborâtă de pe munte cu targa, ulterior fiind preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț.

Acum 24 ore
12:40
Proteste masive în vestul Iranului: Fox News afirmă că două orașe ar fi fost preluate de manifestanți. Autoritățile de la Teheran neagă Liber TV
Postul american Fox News relatează că protestatarii ar fi preluat controlul asupra a două orașe din vestul Iranului – Abdanan și Malekshahi, după ce ar fi reușit să îi alunge pe reprezentanții forțelor de ordine.Potrivit sursei citate, locuitorii celor două orașe ar sărbători victoria, scandând lozinci împotriva liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și redenumind simbolic unele străzi, inclusiv cu numele fostului președinte american Donald Trump.Autoritățile iraniene au respins aceste informații, calificându-le drept false și parte a unui război mediatic, negând pierderea controlului asupra oricăror localități.În acest context tensionat, senatorul american Lindsey Graham a declarat anterior că, în cazul în care conducerea iraniană va continua reprimarea violentă a populației care cere condiții de viață mai bune, Donald Trump „va reacționa dur” împotriva liderilor de la Teheran.Protestele din Iran au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii rialului iranian, al inflației galopante și al crizei energetice, nemulțumirile economice transformându-se rapid în manifestații cu caracter politic în mai multe regiuni ale țării.
12:30
UPDATE | Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău a fost localizat după aproape 5 ore de intervenție Liber TV
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026 într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A, în municipiul Chișinău.Potrivit IGSU, după aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, moment în care a fost coborât nivelul sporit de intervenție. Datorită acțiunilor operative ale salvatorilor, a fost protejată de foc o suprafață de circa 10.000 de metri pătrați, din totalul de 15.000 de metri pătrați ai depozitului.În prezent, echipele de intervenție continuă lucrările pentru lichidarea completă a incendiului și pentru minimalizarea riscurilor. La fața locului sunt antrenate 10 autospeciale de intervenție.IGSU precizează că nu au fost raportate victime.Amintim că apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar la locul incendiului activează Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU, care urmează să stabilească cauza și circumstanțele producerii incendiului.
Ieri
10:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Crăciunul Liber TV
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. În această zi, la fel ca în ziua de 25 decembrie, când este sărbătorit pe stil nou Crăciunul, colindătorii vin pe la casele oamenilor pentru a vesti Nașterea Domnului, iar gospodinele le împart dulciuri, fructe sau bani.Crăciunul, care face parte din cele 12 mari sărbători domnești sau împărătești, este precedat de un post de 40 de zile. Alături de moldoveni, mai sărbătoresc astăzi creștinii din Grecia, Federația Rusă, Bulgaria, Georgia, Muntenegru, Macedonia, Serbia și Etiopia.A doua zi de Crăciun, pe 8 ianuarie, este prăznuit Soborul Născătoarei de Dumnezeu, iar pe 9 ianuarie se pomenește Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.În Republica Moldova zilele de 7 și 8 ianuarie sunt declarate zile libere.
10:40
Marea Britanie și Franța vor construi baze militare în Ucraina după încetarea focului. Armata ucraineană ar urma să numere 700.000 de militari Liber TV
Marea Britanie și Franța au ajuns la un acord privind crearea unor baze și centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei, după ce va fi convenită o încetare a focului în războiul declanșat de Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Keir Starmer și de președintele Franței, Emmanuel Macron.Potrivit liderului de la Paris, după încheierea războiului, efectivele armatei ucrainene vor ajunge la aproximativ 700.000 de militari. Emmanuel Macron a subliniat că partenerii occidentali și-au asumat angajamente ferme pentru sprijinirea Ucrainei pe termen lung, inclusiv prin finanțare și asistență militară.Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Londra și Parisul au convenit asupra creării unor centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei, menite să contribuie la menținerea securității și la respectarea unui eventual armistițiu.În acest context, forțe străine din cadrul așa-numitei „coaliții a celor dispuși” urmează să fie desfășurate pe uscat, în aer și pe mare, pentru a asigura respectarea încetării focului. Președintele Franței a precizat că Turcia este pregătită să își asume responsabilitatea pentru componenta de securitate maritimă.Totodată, liderul Uniunii Creștin-Democrate din Germania, Friedrich Merz, a declarat că Berlinul este gata să își asume responsabilitatea pentru securitatea Ucrainei și a întregului continent european.Emmanuel Macron a justificat necesitatea unor garanții solide de securitate prin experiențele anterioare:„Acordurile de pace semnate de Rusia în ultimii 15 ani au fost încălcate de fiecare dată — în Moldova, Georgia și Ucraina. Pornind de la această experiență, avem nevoie de garanții reale ale păcii”, a declarat președintele Franței.
10:30
(FOTO) Incendiu de proporții într-un depozit din Chișinău: peste 70 de pompieri IGSU, mobilizați la nivel sporit de intervenție Liber TV
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost alertați conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu de amploare izbucnit într-un depozit cu produse alimentare din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, fiind semnalat un incendiu puternic într-un depozit situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A. Potrivit primelor informații, încăperile erau cuprinse de flăcări la sosirea echipajelor.La fața locului au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri, cu 13 autospeciale de stingere, care au stabilit că depozitul, cu o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați, este afectat de incendiu.În urma arderii, circa 5.000 de metri pătrați au fost afectați de foc, iar restul de aproximativ 10.000 de metri pătrați sunt protejați în prezent de echipele de intervenție pentru a preveni extinderea flăcărilor.Pentru eficientizarea misiunii de stingere au fost create trei sectoare de luptă. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.Angajații IGSU continuă misiunile complexe de stingere și localizare a incendiului, acționând pentru evitarea răspândirii focului și minimalizarea consecințelor.Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de Laboratorul Experimental Antiincendiar, care a demarat deja investigațiile la fața locului.
6 ianuarie 2026
17:20
Primul miracol al anului 2026: o femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în ambulanță, în drum spre spital Liber TV
O intervenție cu totul specială a fost realizată de echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei, în primele zile ale anului 2026. O femeie în vârstă de 37 de ani a adus pe lume al nouălea copil chiar în ambulanță, în timpul transportării către spital.Potrivit comunicatului IMSP CNAMUP, cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026. La ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel dintr-o localitate a raionului Sîngerei, privind o femeie gravidă aflată la 38–39 de săptămâni de sarcină, care prezenta contracții uterine.Ambulanța a ajuns la domiciliu în doar 12 minute. După evaluarea pacientei, personalul medical a constatat debutul travaliului și a decis transportarea de urgență a acesteia la spital. În timpul deplasării, nașterea s-a declanșat, iar la ora 14:45 s-au auzit primele țipete ale nou-născutului chiar în ambulanță.Femeia a născut un băiețel sănătos, cu greutatea de 3.350 de grame și un scor Apgar de 7–8 puncte. Nașterea a fost asistată cu profesionalism și grijă de echipa medicală de urgență.Ulterior, mama și nou-născutul, aflați în stare satisfăcătoare, au fost transportați în siguranță la Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Clinic Bălți, pentru îngrijiri postnatale.Conducerea CNAMUP a transmis felicitări și recunoștință echipei SAMU Sîngerei implicate în această misiune deosebită: medic de urgență – Gheorghe Bostan asistent medical – Maxim Văscu conducător auto ambulanță – Semion CenușăReprezentanții instituției subliniază că acest caz este încă o dovadă a importanței Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească și a impactului său esențial asupra comunității.
15:20
Potențial contingent de menținere a păcii în Ucraina: 15–20 de mii de militari ar putea fi desfășurați după un armistițiu Liber TV
În cazul unei încetări a focului în Ucraina, statele europene iau în calcul desfășurarea unui contingent de menținere a păcii format din 15 până la 20 de mii de militari. Informația este relatată de Radio Europa Liberă / Radio Svoboda, cu trimitere la surse oficiale europene.Potrivit președintelui Franței, Emmanuel Macron, la viitoarea reuniune de la Paris a așa-numitei „coaliții a celor dispuși” urmează să fie prezentate angajamente concrete privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. De asemenea, vor fi clarificate componența și formatul eventualelor forțe de menținere a păcii.Conform surselor citate, cea mai mare parte a contingentului ar urma să fie asigurată de Franța și Marea Britanie. Cele două state ar urma să își asume principalele componente terestre și aeriene ale misiunii. În același timp, Turcia și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la securitatea navigației în Marea Neagră.Cu toate acestea, planuri militare definitive nu au fost încă aprobate. Majoritatea surselor europene menționează că eventualii pacificatori ar putea fi desfășurați în vestul Ucrainei, având rol de sprijin, instruire și asigurare a securității, fără a fi implicați direct în zonele de contact sau pe linia frontului.Decizia finală privind o astfel de misiune ar urma să fie luată în funcție de evoluțiile de pe teren și de condițiile unui eventual acord de încetare a focului.
13:10
Patru persoane, inclusiv un preot, trimise pe banca acuzaților în dosarul privind mita pentru locuri în cimitirul „Sfântul Lazăr” din capitală Liber TV
Procurorii anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență.Este vorba despre dosarul inițiat de Centrul Național Anticorupție în cadrul căruia,  pe 1 septembrie 2020, au fost reținute şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare.Atunci, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor –   şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani, în diferită valută (în jur de 700 000 de lei).Potrivit probatoriului, unul dintre învinuiți, activând în calitate de șef de brigadă al unei filiale din administrația cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală, contrar obligațiilor și interdicțiilor impuse de funcția deținută, a săvârșit peste 70 de fapte infracționale, atât personal, cât și în complicitate cu directorul adjunct al filialei, cu care împărțea banii obținuți ilegali.Mai exact, în unul din episoade comis la 17 iunie 2020, bărbatul  a primit de la o femeie, care intenționa să-își înhumeze socrul decedat, bani care depășeau de două ori suma ce urma a fi achitată pentru serviciul funerar, stabilită în temeiul deciziei nr.6/10 din 14.05.2009 a Consiliului municipal Chișinău.La aceeași dată, profitând de necunoașterea tarifelor aprobate de către o altă persoană, dar și de starea de stres provocată de decesul mamei victimei, inculpatul a primit și de la femeia respectivă bani în sumă mai mare decât cea cuvenită de lege, dintre care banii rămași după achitarea taxelor oficiale și i-a însușit, împărțindu-i ulterior cu complicele.În perioada 27 februarie 2020 – 8 august 2020, prin aceeași schemă — fie prin majorarea artificială prin înșelăciune a tarifelor legale, fie prin pretinderea unor remunerații suplimentare — inculpații au obținut bani necuveniți de la peste 70 de persoane, aflate în condiții similare, cărora le decedaseră apropiații (soți, părinți sau alte rude).Sumele pretinse cu titlu de remunerații ilicite variau între 500 de lei și 500 de euro, iar în cazul majorării nejustificate a tarifelor legale, sumele ajungeau între 3000 și 20 000 de lei per victimă, în total fiind cauzate prejudicii de peste 200 000 lei victimelor. Pentru o faptă similară de corupere pasivă este acuzat și fostul șef al filialei respective.Cel de-al patrulea inculpat este un preot, acuzat de două episoade de trafic de influență. Acesta este învinuit că a pretins 10 000 și, respectiv, 20 000 de lei, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul administrației cimitirului, în vederea obținerii autorizațiilor pentru locuri de înhumare, inclusiv cu rezervarea unui loc suplimentar. Trei dintre inculpați și-au recunoscut vina integral, iar șeful filialei, acuzat de un episod infracțional de corupere pasivă, a refuzat să facă declarații.Anterior, Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar.  
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Lidera opoziției din Venezuela vrea să-i cedeze lui Trump Premiul Nobel pentru Pace, după arestarea lui Maduro Liber TV
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că este dispusă să îi ofere președintelui american Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, primit de ea în 2025, în semn de recunoștință pentru arestarea lui Nicolás Maduro.Machado a calificat acțiunile lui Trump drept „istorice”, afirmând că acestea reprezintă „un pas uriaș spre tranziția democratică” în Venezuela, după ani de autoritarism și criză politică profundă.„Ceea ce s-a întâmplat este un moment decisiv pentru viitorul Venezuelei. Este un semnal clar că regimul nu mai este intangibil”, a transmis lidera opoziției.Nobelul obținut de Machado în 2025Amintim că María Corina Machado a fost distinsă în octombrie 2025 cu Premiul Nobel pentru Pace, pentru promovarea drepturilor democratice și a libertăților fundamentale ale cetățenilor venezueleni, în contextul represiunilor exercitate de regimul Maduro.Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru inițiativele sale de politică externă. În timpul primului său mandat prezidențial, acesta a fost nominalizat de mai multe ori, însă nu a primit distincția, fapt pe care l-a catalogat public drept „nedrept”.În ultimele luni, tema Premiului Nobel a revenit în prim-plan, pe fondul eforturilor lui Trump de a se impune drept pacificator pe scena internațională.
10:50
Incendiu în Chișinău: 32 de persoane, inclusiv doi minori, evacuate dintr-un bloc locativ de 16 etaje Liber TV
Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc de locuințe de 16 etaje după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de pe strada Unirii Principatelor 1, în noaptea de 6 ianuarie 2025.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 00:43, iar la fața locului au intervenit 3 echipe de pompieri și salvatori. Flăcările au fost observate la etajul 3, unde ardeau bunuri materiale într-o cameră de aproximativ 30 m².Doi bărbați, proprietarul în vârstă de 60 de ani și un alt bărbat de 36 de ani, au fost evacuați din apartament și preluați de echipa de medici, după ce au suferit intoxicație ușoară cu fum.32 de locatari, inclusiv doi minori, au fost evacuați de la etajele superioare pentru a evita intoxicația cu fum.Incendiul a fost localizat la 01:19 și lichidat complet la 01:29.Specialiștii IGSU au stabilit că incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza imprudenței în timpul fumatului. Cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor continuă.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile antiincendiare, să evite fumatul în locuințe și să utilizeze cu responsabilitate sursele de aprindere.În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 45 de situații de risc, asigurând siguranța locuitorilor pe întreg teritoriul țării.
10:40
Ghețuș pe drumurile din Republica Moldova: 45 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în 24 de ore, ambulanțe și mașini deblocate Liber TV
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 45 de misiuni pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale provocate de ghețuș, ninsoare și lapoviță pe drumurile din Republica Moldova.Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au vizat lichidarea focarelor de ardere, dar și deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase blocate sau derapate din cauza carosabilului alunecos.Ambulanțe blocate pe drumuri cu ghețușUn caz grav a fost înregistrat în seara zilei de 5 ianuarie 2026, în localitatea Chișcăreni, raionul Sângerei, unde o ambulanță aflată în misiune a rămas blocată pe un sector de drum în pantă, acoperit cu ghețuș. Salvatorii au intervenit prompt, efectuând lucrări de deblocare și tractare, ceea ce a permis continuarea deplasării ambulanței către pacient.O situație similară s-a produs în satul Zăluceni, raionul Florești, unde o altă ambulanță, care transporta un pacient, a rămas blocată pe un drum acoperit cu ghețuș. Pompierii au tractat autospeciala și au împrăștiat material antiderapant pe o porțiune de aproximativ 200 de metri.De asemenea, salvatorii din Chișinău au fost solicitați să intervină în orășelul Codru, unde o ambulanță care se deplasa spre un pacient nu a mai putut continua drumul din cauza ghețușului.Autoturisme blocate și persoane salvateIntervenția pompierilor a fost necesară și în apropierea localității Trebujeni, raionul Orhei, unde un automobil a rămas blocat pe un drum acoperit cu zăpadă și ghețuș, în zona râului Răut. În vehicul se aflau trei persoane, care au fost evacuate în siguranță după ce mașina a fost tractată până la traseul din localitate.Lucrări similare de deblocare și tractare au fost efectuate și în satele Plop-Știubei și Leuntea din raionul Căușeni, precum și în localitatea Pârlița, raionul Ungheni.În contextul condițiilor meteo nefavorabile, IGSU îndeamnă conducătorii auto să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător sezonului rece, să respecte limita de viteză, distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită în trafic.Autoritățile precizează că situația pe traseele naționale este monitorizată permanent, iar cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112 în cazul apariției unor situații de risc.
10:40
Administrația Trump nu exclude un scenariu de forță privind Groenlanda: Washingtonul o consideră esențială pentru securitatea SUA Liber TV
Administrația președintelui american Donald Trump consideră că aderarea Groenlandei la Statele Unite face parte din sistemul de securitate națională al SUA și nu exclude nici un posibil scenariu de forță. Declarațiile au fost făcute de Stephen Miller, adjunct al șefului administrației Trump, care a precizat că aceasta reprezintă poziția oficială a Casei Albe.„Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite (…) Suntem o superputere și, sub președintele Trump, ne vom comporta ca o superputere”, a declarat Miller. Oficialul american a pus sub semnul întrebării și dreptul Danemarcei de a controla insula, afirmând că, pentru protejarea Arcticii și a NATO, Groenlanda ar trebui să intre în componența SUA.„Marea înțelegere” propusă de WashingtonPotrivit publicației The Economist, administrația Trump analizează varianta unei „mari înțelegeri” cu Groenlanda, care ar putea lua forma unui Acord de Liberă Asociere. În cadrul acestui model, Statele Unite ar oferi asistență financiară și garanții economice, iar în schimb ar obține controlul asupra apărării, menținând însă autoguvernarea internă a insulei.Un astfel de aranjament este deja aplicat de Washington în relațiile cu Micronezia, Insulele Marshall și Palau.Tensiuni cu Danemarca și îngrijorare în EuropaThe Economist notează că strategia administrației Trump urmărește două obiective principale: adâncirea divergențelor dintre Groenlanda și Danemarca și inițierea unor negocieri directe cu autoritățile insulei, ocolind Copenhaga. Deși anexarea directă a Groenlandei este considerată puțin probabilă, declarațiile publice ale lui Trump privind „necesitatea Groenlandei pentru securitatea națională a SUA” au provocat șoc și îngrijorare în Europa.Reacții ferme din partea Groenlandei și DanemarceiLiderii Groenlandei și ai Danemarcei au respins categoric orice sugestie de anexare, subliniind că insula nu este de vânzare și că statutul său nu poate fi negociat.Publicația mai arată că interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu este doar retoric, ci face parte dintr-o strategie de repoziționare a influenței SUA în Arctica, pe care administrația americană ar dori să o finalizeze până la finalul mandatului prezidențial.
10:30
(FOTO) Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: polei, ceață densă și mașini derapate Liber TV
Administrația de Stat a Drumurilor informează că, la această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării. Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, iar pe alocuri înzăpezită.Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați în regim continuu și au intervenit pe rețeaua națională de drumuri din nordul, centrul și sudul țării. În total, 170 de utilaje speciale și 100 de muncitori rutieri au fost antrenați în lucrări de curățare a carosabilului și combatere a lunecușului.Intervențiile au avut loc pe drumuri naționale și regionale din raioanele și municipiile Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Șoldănești, Florești, Drochia, Bălți, Sângerei, Telenești, Călărași, Ungheni, Strășeni, Chișinău, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Hîncești, Nisporeni, Căușeni, Căinari, Comrat, Cantemir, Cimișlia, Leova, precum și din alte localități.În procesul tehnologic de combatere a lunecușului, pe parcursul nopții au fost răspândite: 1.625,75 tone de sare tehnică; 195,50 tone de material antiderapant.Totodată, participanții la trafic sunt atenționați că pe drumuri persistă ceața, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau chiar mai puțin, în contextul Codului Galben, valabil până mâine, 7 ianuarie, ora 16:00.Autoritățile îndeamnă șoferii să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile periculoase.
10:20
Atenție, șoferi! Protest anunțat la Negureni, Telenești. Poliția avertizează asupra posibilelor blocaje de trafic Liber TV
Poliția anunță că astăzi este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole, inclusiv tractoare. În acest context, autoritățile avertizează asupra riscului de îngreunare a circulației rutiere pe traseele din zonă.Potrivit Poliției, traseul Negureni este un drum de importanță majoră, intens circulat, mai ales în această perioadă, când numeroși cetățeni se deplasează spre localitățile rurale pentru a-și vizita rudele și a sărbători Crăciunul. Desfășurarea protestului, coroborată cu condițiile meteo nefavorabile, poate genera blocaje temporare și perturbări semnificative ale traficului.Recomandările Poliției pentru cetățeni: planificați din timp deplasările; evitați, pe cât posibil, traseul Negureni – Telenești; optați pentru rute alternative; respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren.Totodată, Poliția subliniază că respectă dreptul constituțional al cetățenilor de a protesta pașnic, însă reamintește că exercitarea acestui drept trebuie realizată fără a încălca drepturile și libertățile celorlalți, inclusiv dreptul la libera circulație.Forțele de ordine îndeamnă organizatorii și participanții să dea dovadă de responsabilitate civică, să evite blocarea drumurilor publice și să coopereze cu autoritățile pentru menținerea siguranței rutiere și a ordinii publice.Poliția anunță că va monitoriza situația și va interveni, în limitele legii, pentru a asigura ordinea publică, siguranța traficului și un echilibru între dreptul la protest și drepturile celorlalți cetățeni.
10:00
Alocațiile românești pentru copii rămân înghețate și în 2026: măsura îi vizează și pe copiii moldovenilor cu cetățenie română Liber TV
Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legislația prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației. Decizia Guvernului României afectează inclusiv copiii cetățenilor Republicii Moldova care dețin și cetățenia română, beneficiari ai acestui drept social.Înghețarea alocațiilor a fost stabilită prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, adoptată în vara anului trecut. Conform actului normativ, pe tot parcursul anului 2026, alocațiile vor rămâne la nivelul din decembrie 2025, care, în realitate, este același cu cel de la finalul anului 2024, întrucât majorarea prevăzută pentru 2025 nu a mai fost aplicată, notează Digi24.Această decizie contravine Legii alocațiilor de stat pentru copii, care stipulează clar că sumele trebuie actualizate anual în funcție de rata inflației.Cuantumul actual al alocațiilorÎn prezent, alocațiile de stat acordate de România sunt: 292 RON/lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani; 719 RON/lună pentru copiii cu vârsta sub 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități.Pierderi de cel puțin 945 de lei românești pentru fiecare copilPotrivit datelor Institutului Național de Statistică din România, rata medie a inflației a fost de 10,4% în 2023 și 5,6% în 2024. Aceste procente ar fi trebuit să fie aplicate pentru indexarea alocațiilor în anii 2025 și 2026.În cazul copiilor cu vârsta peste 2 ani, alocația ar fi trebuit să crească la peste 322 de lei în 2025 și la aproximativ 340 de lei în 2026. Menținerea sumei la nivelul de 292 de lei înseamnă o pierdere cumulată de aproape 950 de lei pentru fiecare copil, pe parcursul celor doi ani.
10:00
Primii kilometri de autostradă din Republica Moldova: România lansează licitația pentru tronsonul A8 care va ajunge la Ungheni Liber TV
România face un pas concret spre conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, prin lansarea licitației pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului Târgu Neamț – Iași – Ungheni, parte a Autostrăzii Unirii A8. Anunțul a fost făcut de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor din România.Proiectul este unul strategic pentru ambele state, deoarece prevede construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova – 4,7 km, în zona Ungheni, asigurând astfel prima conexiune directă a infrastructurii rutiere moldovenești de mare viteză cu rețeaua Uniunii Europene.Conectare directă cu Republica MoldovaTronsonul de autostradă se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni, facilitând legătura rutieră dintre România și Republica Moldova și deschizând calea pentru integrarea Basarabiei în rețeaua europeană TEN-T.Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 26 ianuarie 2026, ora 15:00, iar procedura de achiziție este derulată de Compania Națională de Investiții Rutiere din România.Contractul scos la licitație presupune: 15 km de autostradă 14 poduri și pasaje 2 tunele, dintre care cel mai lung va avea 1.700 de metri 2 noduri rutiere (Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești) 2,77 km de drum de legătură între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut 4,7 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii MoldovaValoarea estimată a contractului este de 4,7 miliarde de lei, finanțarea urmând să fie asigurată prin Programul Security Action for Europe. Hub logistic strategic la UngheniProiectul include și realizarea unui hub logistic multimodal în Republica Moldova, pe un teren de 18 hectare, la stația Berești (raionul Ungheni). Acesta va avea acces direct la: rețeaua TEN-T, sistemul feroviar cu ecartament european și larg, coridoarele de transport Centru–Nord.Hubul este proiectat să deservească sute de mii de tone de mărfuri anual, cu potențial de extindere până la peste 1,5 milioane de tone pe an, devenind un punct-cheie la frontiera estică a Uniunii Europene.Potrivit oficialului român, realizarea acestui obiectiv va avea efecte directe asupra economiei, mobilității și securității regionale, contribuind la apropierea Republicii Moldova de infrastructura și standardele europene.Irinel Ionel Scrioșteanu a mulțumit pentru cooperare vicepremierului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, precum și secretarului de stat Mircea Păscăluță, subliniind caracterul comun al acestui proiect de importanță strategică pentru ambele state.
5 ianuarie 2026
20:40
Situații de risc pe trasee: IGSU anunță cinci cazuri de autovehicule derapate, inclusiv o ambulanță Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra necesității unei prudențe sporite în condițiile precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, în special conducătorii auto care se deplasează pe traseele din Republica Moldova.Potrivit IGSU, pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2025, salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe situații de risc, pentru a acorda ajutor șoferilor aflați în dificultate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Până la această oră au fost înregistrate cinci cazuri de blocare și derapare a mijloacelor de transport de pe carosabil.Două incidente au avut loc în municipiul Chișinău, unde o ambulanță a derapat în apropierea sectorului de vile din localitatea Hulboaca, iar un autocamion de tip betonieră s-a inversat. Alte situații similare au fost raportate în localitatea Tribujeni, raionul Orhei, precum și în raionul Căușeni, unde trei autovehicule au avut nevoie de intervenția salvatorilor. De asemenea, un camion a derapat în apropiere de localitatea Pârlița, raionul Ungheni.Din fericire, în niciunul dintre cazurile semnalate nu au fost raportate victime. Autoritățile monitorizează în continuare situația pe trasee, iar cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți și să apeleze Serviciul 112 în cazul apariției unor situații de risc.IGSU recomandă conducătorilor auto să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător condițiilor de iarnă, să aibă telefonul mobil încărcat și să dețină în portbagaj lanțuri antiderapante, nisip și o lopată. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să se informeze din timp despre condițiile meteo și traseele cu risc de înzăpezire, pentru a evita situațiile de criză.
17:00
Dacia Sandero, lider absolut al vânzărilor auto din Europa în 2025, după primele 11 luni Liber TV
Dacia Sandero își menține poziția de lider pe piața europeană a autoturismelor noi, fiind cel mai vândut model din Europa în perioada ianuarie–noiembrie 2025. Potrivit celor mai recente date agregate de Data Force și preluate de publicații de specialitate din domeniul auto, modelul românesc a fost achiziționat de aproximativ 226.000 de clienți europeni, clasându-se pe primul loc într-o piață extrem de competitivă.Analiza acoperă circa 97% din piața auto europeană și arată că Sandero conduce clasamentul chiar dacă vânzările sale au înregistrat o scădere de 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. În pofida acestui recul, modelul Dacia rămâne favorit și este pe cale să devină cea mai vândută mașină din Europa în 2025, cu mai puțin de o lună până la finalul anului.Pe locul al doilea se situează Renault Clio, cu 206.583 de unități vândute, urmat de Volkswagen T-Roc, care a depășit pragul de 196.000 de exemplare. Podiumul este completat de modele consacrate, în special din gama Volkswagen.Top 10 cele mai vândute autoturisme din Europa (ianuarie–noiembrie 2025): Dacia Sandero – 225.862 unități Renault Clio – 206.583 unități Volkswagen T-Roc – 196.123 unități Volkswagen Tiguan – 180.562 unități Volkswagen Golf – 179.890 unități Toyota Yaris Cross – 174.379 unități Peugeot 208 – 173.370 unități Peugeot 2008 – 160.061 unități Dacia Duster – 156.845 unități Opel Corsa – 154.608 unitățiDacia mai punctează o performanță notabilă prin SUV-ul Duster, produs la uzina de la Mioveni, care ocupă locul 9 în clasament, confirmând poziția solidă a mărcii românești pe piața europeană.Specialiștii pun succesul Dacia Sandero pe seama raportului foarte bun preț–calitate, a costurilor reduse de utilizare și a orientării consumatorilor către mașini accesibile, simple și eficiente, într-un context economic marcat de inflație, incertitudine și presiuni asupra bugetelor familiilor.Deși vânzările de vehicule electrice și hibride sunt în creștere, datele arată că modelele cu motorizări convenționale continuă să domine volumele totale de vânzări în Europa.Clasamentul final pentru întreg anul 2025 urmează să fie confirmat oficial la începutul lui 2026, odată cu publicarea datelor complete de înmatriculare, însă Dacia Sandero pare, în acest moment, greu de detronat din postura de lider european.
12:40
Noul an a venit cu scumpiri. Tarife mai mari la energia electrică de la 1 ianuarie: consumatorii vor plăti fără compensații Liber TV
Începând cu 1 ianuarie, consumatorii din Republica Moldova achită tarife mai mari la energia electrică, după încetarea schemei de compensare acordate pentru primii 110 kWh de consum. Măsura vine în contextul în care statul nu mai aplică sprijinul financiar oferit anterior din fondurile de urgență ale Uniunii Europene, iar prețurile revin la nivelurile aprobate în vara anului 2025.Astfel, clienții deserviți de Premier Energy, care în 2025 plăteau 2,34 lei/kWh pentru primii 110 kWh, achită acum 3,59 lei/kWh pentru întregul consum lunar. În nordul țării, tariful a urcat la aproximativ 4 lei/kWh, față de 2,84 lei/kWh cât se aplica anterior pentru aceeași limită compensată.Potrivit unor surse din sectorul energetic, aceste tarife ar putea suferi modificări chiar din luna februarie. Furnizorii ar urma să înainteze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) solicitări de ajustare a prețurilor, în funcție de evoluțiile pieței energetice din anul precedent. Deocamdată, nu este clar dacă eventualele cereri vor viza majorări sau reduceri.Autoritățile susțin că situația rămâne volatilă la nivel regional. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că este prematur să fie făcute prognoze, în condițiile în care evoluțiile din Ucraina și riscurile asupra infrastructurii energetice influențează direct piața regională, inclusiv Republica Moldova.Compensațiile acordate anterior direct în facturile consumatorilor au fost posibile datorită unui sprijin financiar de urgență în valoare de 250 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeană. Din această sumă, 115 milioane de euro au fost direcționate pentru acoperirea costurilor suplimentare la energia electrică.
09:50
Trump vorbește despre o posibilă operațiune militară împotriva Columbiei și lansează amenințări la adresa Mexicului și Cubei Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea unei operațiuni militare împotriva președintelui Columbiei, Gustavo Petro, lansând acuzații dure la adresa liderului de la Bogotá.„Columbia este condusă de un om bolnav, care iubește să consume cocaină și să o vândă în Statele Unite. Nu va face asta mult timp”, a afirmat Trump. Întrebat dacă aceste declarații înseamnă o posibilă intervenție a SUA, liderul de la Casa Albă a răspuns: „După părerea mea, sună excelent”.Anterior, președintele Columbiei, Gustavo Petro, l-a inclus pe Donald Trump într-un așa-numit „clan al pedofililor”, acuzație care a amplificat tensiunile dintre cei doi lideri.În același timp, Trump a continuat discursul dur și la adresa Mexicului și Cubei, afirmând că Statele Unite ar putea avea „aliați” în aceste țări chiar din acest an. În ceea ce privește Cuba, președintele american a susținut că problemele regimului de la Havana vor apărea „de la sine”, din cauza situației economice și politice din Venezuela.„Cuba s-a menținut mereu datorită Venezuelei. Acum nu vor mai avea acești bani și aceste livrări. Ați văzut vreodată un meci de box? Când cineva cade și arbitrul numără până la zece. Așa arată acum Cuba, ca și cum ar fi în cădere”, a declarat Trump.Referitor la Mexic, liderul de la Washington a acuzat autoritățile mexicane de incapacitatea de a opri migrația ilegală spre SUA. Potrivit lui Trump, cartelurile de droguri au o influență extrem de puternică, iar Statele Unite ar putea fi nevoite să intervină.„Cu Mexicul trebuie făcut ceva. Prin această țară intră masiv migranți ilegali, iar noi va trebui să luăm măsuri. Am prefera ca Mexicul să rezolve singur problema, sunt capabili, dar, din păcate, cartelurile sunt foarte puternice”, a spus Trump.De asemenea, președintele SUA a calificat Cuba drept „o dictatură comunistă” și a afirmat că „zilele regimului sunt numărate”. El și-a exprimat speranța că până în 2026 Statele Unite vor avea în aceste țări „aliați care vor face afaceri cu America, nu dictatori pe care îi acuză de terorism”.
09:20
Incendiu la Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Pănămăria a fost cuprinsă de flăcări Liber TV
Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, a fost afectată de un incendiu produs în noaptea trecută, care a provocat pagube materiale lăcașului de cult. Informația a fost făcută publică de reprezentanții bisericii printr-o postare pe rețelele sociale.Potrivit mesajului, flăcările au izbucnit la pănămăria unde era instalat cazanul utilizat pentru încălzirea bisericii. Incendiul a fost observat în plină noapte, iar intervenția promptă a echipelor de salvatori a prevenit extinderea focului și producerea unor pagube mult mai grave.Reprezentanții bisericii au mulțumit pompierilor, dar și oamenilor de bună credință care au fost alături de comunitate în aceste momente dificile. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.În urma incendiului, fumul a cuprins întreaga biserică, lăsând urme vizibile în interiorul lăcașului de cult. Urmează lucrări de curățare și reparație, cu sprijinul credincioșilor și al comunității locale, pentru ca biserica să poată fi pregătită înaintea sărbătorii Nașterii Domnului.„Când trecem prin încercări, harul Domnului coboară asupra noastră”, se arată în mesajul publicat de Biserica „Sfânta Treime”, însoțit de un apel la rugăciune și solidaritate.Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.
4 ianuarie 2026
21:00
Împușcătură pe un drum local din Ceadîr-Lunga: o femeie, împreună cu copilul și concubinul, vizați. Suspect – soțul aflat în divorț Liber TV
Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată astăzi, în jurul orei 18:40, de către o femeie, care a comunicat că, în timp ce se deplasa cu automobilul pe drumul local de legătură Tomai–Ceadîr-Lunga, împreună cu copilul și concubinul său, asupra mașinii a fost efectuată o împușcătură.Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.În calitate de suspect este vizat soțul femeii, cu care aceasta se află în proces de divorț. Pe caz a fost pornită o cauză penală. Arma bărbatului a fost ridicată, iar acesta a fost reținut și este audiat de către oamenii legii.Circumstanțele exacte ale incidentului urmează a fi stabilite în cadrul anchetei.
13:10
Un român de 18 ani a murit în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana. MAE confirmă decesul Liber TV
Un cetățean român în vârstă de 18 ani se numără printre victimele incendiului devastator produs în noaptea de Revelion la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României.Potrivit MAE, tânărul român fusese inițial dat dispărut după izbucnirea incendiului, însă autoritățile elvețiene au confirmat ulterior decesul acestuia. Ambasada României la Berna se află în contact permanent cu familia îndoliată, acordând asistență consulară și menținând legătura cu instituțiile elvețiene competente. Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiei victimei.Autoritățile elvețiene au anunțat că, în total, au fost identificate corpurile a încă 16 victime în urma tragediei. Cea mai tânără victimă avea 14 ani, iar nouă dintre persoanele decedate erau minore. Grupul victimelor era format din cetățeni de mai multe naționalități, inclusiv elvețiană, italiană, turcă și franceză.Tragedia de la Crans-Montana este considerată una dintre cele mai grave din Elveția. 40 de persoane și-au pierdut viața, iar 119 au fost rănite, unele dintre ele suferind arsuri grave. La două zile după incendiu, autoritățile continuau procesul de identificare a victimelor și investigau circumstanțele producerii tragediei.Între timp, patronii barului Le Constellation au fost plasați sub anchetă penală. Procurorii elvețieni au anunțat că cele două persoane care administrau localul sunt cercetate pentru mai multe suspiciuni de infracțiuni, inclusiv omor din neglijență, potrivit Reuters. Ancheta vizează modul în care a fost posibilă producerea incendiului în timpul petrecerii de Revelion și respectarea normelor de siguranță.
3 ianuarie 2026
19:20
Trump, detalii despre capturarea lui Maduro și preluarea temporară a controlului asupra Venezuelei: „Operațiune fără precedent de la Al Doilea Război Mondial” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut un briefing în care a anunțat rezultatele unei operațiuni militare desfășurate în Venezuela, soldată cu capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.Potrivit lui Trump, operațiunea a purtat denumirea de „Ciocanul de la miezul nopții” și a fost „extrem de reușită”. Liderul de la Casa Albă a declarat că „nimeni nu a mai văzut așa ceva de la Al Doilea Război Mondial încoace”.Trump a anunțat că Statele Unite vor administra Venezuela pentru o perioadă de tranziție, până la transferul complet al puterii.„Vom rămâne în Venezuela atât timp cât va fi necesar pentru o tranziție corectă a puterii”, a afirmat președintele american.Totodată, acesta a admis că actuala conducere a țării ar putea refuza să cedeze puterea. În acest caz, SUA sunt pregătite pentru o a doua etapă a intervenției, „mult mai puternică”, deși Trump a subliniat că speră să nu fie nevoie de aceasta.În cadrul briefingului, Trump a mai declarat că Nicolás Maduro și soția sa vor fi judecați în Statele Unite. Potrivit acestuia, cei doi se află în prezent la bordul unei nave care se îndreaptă spre New York, urmând să tranziteze zona dintre New York și Miami.„Vom prezenta toate dovezile că au comis crimele pe care le-au comis”, a spus Trump, precizând că procesul va avea loc pe teritoriul american.De asemenea, președintele SUA a anunțat intenția de a implica cele mai mari companii petroliere americane în reconstrucția infrastructurii petroliere din Venezuela.„Vom obliga cele mai mari companii petroliere ale noastre să investească miliarde de dolari pentru a repara infrastructura grav deteriorată și pentru a începe să aducă profit Statelor Unite”, a declarat Trump. Potrivit acestuia, scopul este transformarea Venezuelei într-o țară „bogată, independentă și sigură”.Trump a avertizat că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro se poate întâmpla oricui, calificând operațiunea militară drept un mesaj clar pentru toți cei care amenință suveranitatea SUA. El a făcut apel la respectarea Doctrinei Monroe și a subliniat că leadershipul american în emisfera vestică nu trebuie pus sub semnul întrebării.
15:40
Procurorul general al SUA: Nicolas Maduro și soția sa vor fi judecați în America. CNN prezintă trei scenarii pentru viitorul Venezuelei Liber TV
Procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi, a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția acestuia, Cilia Flores, vor fi judecați pe teritoriul american, fiind inculpați într-un dosar penal deschis în Districtul de Sud al statului New York.Potrivit declarației oficiale, Nicolas Maduro este acuzat de conspirație în scop de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină în Statele Unite, deținere de arme automate și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea acestora îndreptată împotriva SUA.„Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost inculpați în Districtul de Sud al New Yorkului. În curând, ei se vor confrunta cu întreaga forță a justiției americane pe pământ american, în instanțe americane”, a declarat Pamela Bondi.În acest context tensionat, postul american CNN a analizat posibilele evoluții ale situației din Venezuela, prezentând trei scenarii principale după o eventuală intervenție a Statelor Unite.Primul scenariu presupune transferul puterii către vicepreședinta Delcy Rodríguez, care ar urma să organizeze, în termen de 30 de zile, alegeri prezidențiale anticipate. Câștigătorul scrutinului ar deveni președinte pentru un mandat de șase ani.Al doilea scenariu vizează prăbușirea regimului actual și preluarea puterii de către opoziție. În acest caz, potrivit CNN, cel mai probabil candidat la funcția de președinte ar fi Edmundo González Urrutia, candidatul opoziției la alegerile din 2024, care trăiește în prezent în exil. Acesta este susținut de Maria Machado, laureată a Premiului pentru Pace și apropiată de fostul președinte american Donald Trump.Al treilea scenariu prevede o preluare militară a puterii de către ministrul apărării, Vladimir Padrino López. Acesta a susținut deja un discurs public în care a promis rezistență față de prezența trupelor străine pe teritoriul Venezuelei.
11:40
BREAKING NEWS | Trump: SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro și pe soția sa și i-au evacuat din Venezuela Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Nicolás Maduro și soția acestuia au fost capturați și scoși din Venezuela în urma unei operațiuni de amploare desfășurate de SUA.„Statele Unite ale Americii au realizat cu succes un atac de mare amploare împotriva Venezuelei și a liderului său — președintele Nicolás Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară”, a scris Trump într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare.Potrivit liderului de la Casa Albă, operațiunea a fost realizată în comun cu agențiile de aplicare a legii din SUA, fără a fi oferite, deocamdată, detalii despre locul în care se află Maduro sau circumstanțele exacte ale intervenției.Donald Trump a precizat că mai multe informații vor fi făcute publice în cursul zilei, în cadrul unei conferințe de presă programate pentru ora 11:00, la Mar-a-Lago.
11:00
(VIDEO) Explozii puternice la Caracas. SUA ar fi lansat atacuri asupra unor ținte militare din Venezuela; Maduro declară stare de urgență Liber TV
Mai multe explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare survolărilor aeriene, au fost auzite sâmbătă dimineață, în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora Republicii Moldova), în capitala Venezuelei, Caracas. Presa internațională relatează că exploziile au continuat și în jurul orei 02:15, iar cel puțin șapte deflagrații ar fi fost înregistrate în diferite zone ale orașului.Potrivit surselor locale, sudul capitalei, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate. Ulterior, au fost raportate pene de curent și în alte cartiere din Caracas, precum Santa Mónica, Fuerte Tiuna, 23 de Enero, dar și în localități din apropiere, inclusiv Los Teques.Oficiali americani: Trump ar fi ordonat atacuri asupra VenezueleiOficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele SUA, Donald Trump, ar fi ordonat atacuri asupra unor ținte din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, în dimineața zilei de sâmbătă. Informația a fost confirmată și de Fox News, care citează surse oficiale de la Washington.Casa Albă nu a emis, până la această oră, un comunicat oficial privind operațiunea, notează Sky News. Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi convocat, cu o zi înainte de atacuri, o reuniune pe teme de securitate națională la reședința sa din Mar-a-Lago.Guvernul de la Caracas confirmă atacurile și acuză „agresiune militară”Autoritățile venezuelene au confirmat că au avut loc atacuri asupra capitalei Caracas, precum și în alte trei state: Miranda, La Guaira și Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul public VTV, guvernul președintelui Nicolas Maduro a condamnat ceea ce a numit un „act grav de agresiune” al Statelor Unite, îndreptat atât împotriva obiectivelor civile, cât și a celor militare.„Respingem, condamnăm și denunțăm această agresiune militară. Scopul real este de a pune mâna pe resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele sale”, se arată în comunicatul autorităților de la Caracas. Guvernul venezuelean avertizează că acțiunea SUA „amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”.Lista obiectivelor atacate, potrivit președintelui ColumbieiPreședintele Columbiei, Gustavo Petro, a publicat pe rețelele sociale o listă a obiectivelor care ar fi fost atacate de forțele americane în Venezuela. Printre acestea se numără: aeroportul La Carlota (Caracas) garnizoana militară montană din Catia la Mar Palatul Legislativ Federal din Caracas baza militară Fuerte Tiuna aeroportul din El Hatillo baza aeriană F-16 nr. 3 din Barquisimeto aeroportul privat din Charallave baza militară de elicoptere din HigueroteDe asemenea, au fost semnalate atacuri în centrul istoric al capitalei, iar autoritățile au activat planul de apărare în zona Palatului Prezidențial Miraflores.Imagini cu incendii și fum dens pe rețelele socialePe rețelele sociale au apărut numeroase imagini și înregistrări video care arată incendii de amploare și degajări masive de fum în mai multe zone din Caracas. Deocamdată, localizarea exactă a tuturor exploziilor nu a putut fi verificată independent, însă acestea par să fi avut loc în sudul și estul capitalei.  Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026 Stare de urgență și spațiul aerian închisMinistrul de Externe al Venezuelei, Ivan Gil Pinto, a anunțat că președintele Nicolas Maduro a semnat un decret de instituire a stării de urgență, în urma a ceea ce a numit „agresiune militară” din partea SUA. Potrivit acestuia, măsura a fost luată „cu scopul trecerii imediate la apărarea armată”.„Încercarea de a impune un război colonial și o schimbare de regim va eșua, la fel ca toate tentativele anterioare”, a declarat Pinto.În paralel, autoritatea americană pentru aviație civilă a interzis tuturor aeronavelor din SUA să opereze „la orice altitudine în spațiul aerian al Venezuelei”.Context tensionat înainte de atacuriExploziile au avut loc pe fondul unor declarații recente ale președintelui Donald Trump, care a menționat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei și a afirmat că zilele președintelui Nicolas Maduro sunt „numărate”. În ultimele săptămâni, SUA au desfășurat o flotilă de război în regiunea Caraibelor.
2 ianuarie 2026
12:40
Anul 2026 a început cu 38 de nou-născuți în Republica Moldova: număr egal de fete și băieți Liber TV
În prima zi a anului 2026, pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova au venit pe lume 38 de copii, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.Dintre nou-născuți, 19 sunt băieți și 19 fete, toate nașterile fiind monofetale și fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în municipiul Chișinău, cât și în centrele perinatale din alte localități ale țării.Cele mai multe nașteri au avut loc în Centrul perinatal de nivel III din cadrul Institutului Mamei și Copilului din Chișinău, unde s-au născut 7 copii. Urmează Spitalul Clinic Bălți, cu 6 nașteri, și Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, unde au fost înregistrate 5 nașteri. Restul copiilor s-au născut în alte centre perinatale din spitalele raionale și municipale.Ministerul Sănătății precizează că 7 dintre nașteri au avut loc în patru centre perinatale private din municipiul Chișinău.
11:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție Liber TV
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării. Faptele au fost deconspirate când victima a rămas însărcinată, la vârsta de 12 ani. Inculpații au refuzat să facă declarații pe caz.
11:10
Pompierii au salvat din incendiu o persoană imobilizată la pat în Vadul lui Vodă Liber TV
În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15.Potrivit informațiilor, incendiul cu flacără deschisă s-a produs la o anexă a casei de locuit. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul anexei, dar și locuința cu două nivele, fiind afectat aproximativ 10% din acoperiș, cu o suprafață totală de 170 m². Arderea a fost localizată la ora 22:08 și lichidată complet la ora 23:32.În timpul intervenției, pompierii au evacuat din locuința afectată o femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, care a suferit o intoxicație ușoară cu produse de ardere. Ulterior, aceasta a fost examinată de către Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, însă a refuzat spitalizarea.Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite de organele de resort.Potrivit IGSU în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 41 situații de risc.În caz de situații de urgență, oamenii sunt rugați să apeleze imediat Serviciul 112.
1 ianuarie 2026
13:10
Peste 1.800 de apeluri la 112, în primele opt ore ale noului an Liber TV
În primele opt ore ale noului an, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a preluat 1.826 de solicitări, potrivit unui comunicat oficial.Cele mai multe apeluri au vizat urgențe medicale – 602 cazuri. Alte 403 solicitări au fost direcționate către Poliție, iar 31 de apeluri au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor.Reprezentanții Serviciului 112 precizează că fiecare apel este gestionat conform procedurilor legale, cu prioritate pentru situațiile care implică riscuri reale pentru viață, siguranță sau bunuri. Operatorii serviciului sunt disponibili permanent, fiind instruiți pentru a răspunde prompt și eficient solicitărilor de urgență.Totodată, autoritățile reamintesc că numărul unic de urgență 112 trebuie utilizat exclusiv în cazuri reale, care necesită intervenția imediată a serviciilor specializate. Apelurile nejustificate pot îngreuna sau întârzia răspunsul în situații critice.Serviciul 112 funcționează non-stop, având ca obiectiv principal protejarea populației și asigurarea unui răspuns rapid în caz de urgență.
13:00
Bulgaria a adoptat oficial euro. Numărul statelor din UE care folosesc moneda unică a ajuns la 21 Liber TV
Euro a intrat oficial astăzi în circulație în Bulgaria, statul devenind al 21-lea membru al Uniunii Europene care utilizează moneda unică europeană. Decizia formală privind aderarea Bulgariei la zona euro a fost adoptată în luna iulie, fiind stabilită și rata oficială de conversie: 1 euro = 1,95583 leva bulgărești.Banca Centrală Europeană (BCE) a marcat momentul printr-un mesaj al președintei instituției, Christine Lagarde, care a salutat intrarea Bulgariei în zona euro și participarea guvernatorului Băncii Naționale a Bulgariei în Consiliul guvernatorilor BCE. Totodată, clădirea principală a BCE din Frankfurt a fost iluminată simbolic cu această ocazie.Odată cu adoptarea euro, Banca Națională a Bulgariei devine parte a Eurosistemului, iar guvernatorul acesteia obține drept de vot în Consiliul guvernatorilor BCE. De asemenea, instituția devine membru cu drepturi depline al Mecanismului unic de supraveghere, cadrul european de monitorizare a sectorului bancar.În acest context, BCE va supraveghea direct patru instituții bancare semnificative din Bulgaria și va monitoriza alte 17 instituții mai puțin semnificative. Banca Națională a Bulgariei va avea, totodată, un reprezentant în Consiliul de supraveghere al BCE.Banca centrală bulgară a achitat contribuția restantă la capitalul BCE și a transferat partea sa din activele externe de rezervă. Începând cu 1 ianuarie 2026, contrapartidele bulgare vor putea participa la operațiunile de piață ale BCE, iar activele eligibile din Bulgaria vor fi incluse în lista garanțiilor acceptate în zona euro.Tot de astăzi, piața bulgară a aderat complet la serviciile TARGET ale Eurosistemului, care permit decontarea plăților, titlurilor de valoare și a operațiunilor de plată instant în euro la nivel european. Autoritățile europene precizează că procesul de integrare tehnică s-a desfășurat fără dificultăți.Odată cu extinderea zonei euro, intră în vigoare și noul sistem de rotație a drepturilor de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor BCE. 
13:00
Ucraina, atacată cu peste 200 de drone în noaptea de Anul Nou. Vizate au fost inclusiv porturile de la Dunăre Liber TV
Peste 200 de drone de atac au fost lansate în noaptea de Anul Nou asupra Ucrainei, principalele ținte fiind infrastructura energetică și obiective din mai multe regiuni ale țării. Informația a fost confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a precizat că majoritatea dronelor au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană.Potrivit liderului de la Kiev, atacurile au vizat regiunile Volîn, Rivne, Zaporojie, Odesa, Sumî, Harkov și Cernihiv. Zelenski a declarat că loviturile au continuat inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă și a făcut apel la partenerii internaționali pentru accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană.„Dacă atacurile nu se opresc nici măcar de Anul Nou, atunci livrările de sisteme de apărare nu pot fi amânate”, a declarat președintele ucrainean.În prima zi a noului an, forțele ruse au lovit cu drone și infrastructura portuară a Ucrainei. Ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Alexei Kuleba, a anunțat că în urma atacurilor au fost înregistrate pagube în porturile din regiunea Odesa.În portul Ismail au fost avariate cheiuri și echipamente portuare, iar în portul Odesa au fost afectate echipamente, mijloace de transport și alte obiective de infrastructură, ca urmare a exploziei dronelor și a undei de șoc. Autoritățile ucrainene au precizat că nu au fost raportate victime.Între timp, Ministerul Apărării din România a anunțat că joi dimineață au fost detectate noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei române. Sistemele de supraveghere au identificat drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene, pe direcția Ismail.În acest context, în jurul orei 10:00, două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră din nordul județului Tulcea. De asemenea, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populația din zonă.Starea de alertă a fost ridicată la ora 11:00, iar autoritățile române au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
12:50
Republica Moldova intră în regimul de roaming la tarife naționale în Uniunea Europeană Liber TV
Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot utiliza serviciile de telefonie mobilă în statele membre ale Uniunii Europene în aceleași condiții tarifare ca pe piața națională. Măsura este valabilă și pentru cetățenii Uniunii Europene care se află pe teritoriul Republicii Moldova.Decizia privind integrarea Republicii Moldova în zona de roaming a Uniunii Europene („roam like at home”) a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene la data de 25 iulie 2025.Potrivit acordului, utilizatorii pot efectua apeluri, trimite mesaje și utiliza internetul mobil fără costuri suplimentare față de cele prevăzute în abonamentele sau opțiunile tarifare naționale. De asemenea, serviciile de telefonie mobilă vor fi furnizate la aceeași calitate și viteză ca în țara de origine, iar accesul la serviciile de urgență va fi gratuit, indiferent de statul în care se află utilizatorii.Autoritățile precizează că această măsură se înscrie în procesul de integrare economică treptată a Republicii Moldova pe piața internă a Uniunii Europene, obiectiv prevăzut în Acordul de Asociere.Totodată, beneficiile actuale vin în completarea acordului semnat în 2024, care a permis reducerea semnificativă a tarifelor de roaming pentru cetățeni și mediul de afaceri.
12:50
O biserică din secolul XIX a ars complet în Amsterdam, în noaptea de Anul Nou Liber TV
O biserică catolică construită în secolul al XIX-lea a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit în noaptea de Revelion, la Amsterdam. Potrivit autorităților locale, focul a cuprins biserica Vondelkerk (Wonderkerk), edificiu ridicat în anul 1872.Incendiul a izbucnit după miezul nopții, în primele ore ale zilei de 1 ianuarie, iar flăcările s-au extins rapid, ajungând până la turnul bisericii. Din cauza riscului de propagare a focului, autoritățile au decis evacuarea locuitorilor din clădirile aflate în apropiere.În cursul dimineții, turla bisericii s-a prăbușit complet, pe fondul degradării structurii provocate de incendiu. Nu au fost raportate victime.Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Potrivit presei locale, unii locuitori presupun că focul ar fi putut fi declanșat de un foc de artificii, însă această ipoteză urmează să fie verificată de anchetatori.Autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili circumstanțele producerii incendiului și valoarea pagubelor.
12:40
De la 1 ianuarie 2026, un nou regim fiscal pentru persoanele care lucrează pe cont propriu: ce trebuie să știe prestatorii de servicii Liber TV
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova intră în vigoare un nou regim fiscal destinat persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente, fără a avea un SRL sau altă formă juridică. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.Noul regim se aplică celor care prestează servicii pe cont propriu – precum cântăreți, fotografi, videografi, designeri, influenceri, consultanți, meșteri sau alți freelanceri – și presupune plata unui impozit unic.Cine este considerat „antreprenor independent”Antreprenor independent este persoana fizică rezidentă care lucrează individual, prestează servicii și nu este înregistrată ca firmă. Codul fiscal prevede o listă de 40 de tipuri de activități care pot fi desfășurate în acest regim.Dreptul de a activa apare din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice, care eliberează numărul de identificare de stat în termen de 24 de ore. În același timp, persoana este luată automat la evidență fiscală, socială și medicală, fără a fi nevoie de cereri suplimentare.Cât este impozitulPentru veniturile obținute din prestarea serviciilor: 15% impozit unic, dacă venitul anual nu depășește 1,2 milioane de lei; 35% impozit, pentru partea de venit care depășește acest plafon.Impozitul unic include, de fapt, mai multe obligații: impozitul pe venit, contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală, care sunt repartizate automat către bugetele respective.Fără contabilitate și fără rapoarteUnul dintre principalele avantaje ale noului regim este simplificarea birocratică. Antreprenorii independenți: nu țin contabilitate; nu prezintă dări de seamă fiscale sau statistice; nu depun rapoarte lunare sau anuale.Evidența veniturilor este realizată de Serviciul Fiscal de Stat pe baza: datelor transmise prin aparatele de casă conectate la sistemul electronic; informațiilor din conturile bancare ale contribuabilului.Pentru încasările în numerar, utilizarea echipamentului de casă și emiterea bonului fiscal rămân obligatorii.Cum și când se achită impozitulServiciul Fiscal calculează impozitul și transmite avizul de plată până pe data de 10 a lunii următoare. Plata trebuie efectuată lunar, până pe data de 25.Autoritățile susțin că acest mecanism asigură atât colectarea regulată a impozitelor, cât și includerea automată a antreprenorilor independenți în sistemele de asigurări sociale și medicale.Pe scurt, de la 1 ianuarie 2026, persoanele care prestează servicii pe cont propriu vor putea activa legal cu un regim fiscal simplificat, achitând un impozit unic de 15% din venit, dacă încasările nu depășesc 1,2 milioane de lei pe an.
12:20
Avocații acuză statul de abuz și lipsă de consultare: polița medicală, majorată de peste 150% fără avertisment Liber TV
Comunitatea avocaților din Republica Moldova se confruntă cu o nouă tensiune majoră în relația cu autoritățile, după ce statul a decis, fără consultare prealabilă, să majoreze drastic polița de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026.Potrivit postării Uniunii Avocaților, în noiembrie 2025 autoritățile au consultat Uniunea Avocaților din Moldova cu privire la o eventuală majorare a poliței de asigurare medicală de la 5.054 lei la 5.686 lei. Proiectul a fost discutat în Consiliul Uniunii Avocaților, iar un aviz consultativ a fost transmis statului.Cu toate acestea, în decembrie 2025, în ajunul Anului Nou, statul a decis unilateral majorarea poliței medicale de la 5.054 lei la 12.636 lei, fără o nouă rundă de consultări și fără transparență, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 150%.Avocații califică această decizie drept o povară financiară impusă arbitrar, care afectează grav independența financiară a profesiei. Situația este cu atât mai critică cu cât, potrivit estimărilor Uniunii Avocaților, circa 50% dintre avocați înregistrează venituri sub nivelul salariului mediu pe economie.„O astfel de majorare bruscă a unei plăți obligatorii este contrară bunului simț, creează riscul abandonării masive a profesiei și subminează Statul de Drept”, se menționează în mesaj.Totodată, avocații invocă încălcarea obligațiilor internaționale asumate de Republica Moldova. Conform art. 4 alin. (3) al Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, statele sunt obligate să consulte în mod eficient asociațiile profesionale cu privire la orice modificare legislativă care afectează direct activitatea avocaților. Majorarea poliței fără consultare este calificată drept o încălcare directă a acestui tratat.În mesaj sunt formulate acuzații dure la adresa Ministerului Justiției, instituție care, potrivit Uniunii, ar fi „trădat” profesia de avocat, deși are misiunea de a apăra interesele profesioniștilor din justiție.În acest context, Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a fost convocat în ședință extraordinară pentru data de 5 ianuarie 2026, urmând să analizeze situația creată și să decidă pașii următori la nivel de profesie.
12:20
Chișinăul va funcționa pe baza unui buget provizoriu până la aprobarea bugetului pentru 2026 Liber TV
Municipiul Chișinău va continua să funcționeze în baza unui buget provizoriu, până la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2026. Potrivit Primăriei Chișinău, această măsură permite tuturor instituțiilor municipale să își desfășoare activitatea în regim normal.Administrația municipală precizează că procesele curente, proiectele și programele aflate în desfășurare vor continua, iar serviciile publice prestate de Primărie nu sunt afectate. De asemenea, viața cotidiană a locuitorilor capitalei nu este influențată de aplicarea bugetului provizoriu.Primăria subliniază că bugetul provizoriu reprezintă o măsură prevăzută de legislație și este aplicată până la aprobarea bugetului anual.În ceea ce privește procesul de aprobare a bugetului municipal, autoritățile municipale menționează că proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost inclus pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău de opt ori, însă nu a fost adoptat. Ultima sesiune a Consiliului Municipal a cuprins 15 ședințe, care nu au fost finalizate din cauza lipsei de cvorum.Din acest motiv, bugetul municipal Chișinău pentru anul 2026 nu a putut fi supus votului până la sfârșitul anului 2025. Primăria mai informează că documentul a fost elaborat conform cadrului legal și consultat în cadrul a zece ședințe publice cu participarea diferitor actori interesați.Totodată, autoritățile municipale precizează că anul bugetar s-a încheiat cu sold pozitiv, fără datorii în conturile municipale.
11:40
IGSU: 59 de intervenții în noaptea dintre ani. Peste 400 de salvatori au fost la datorie de Revelion Liber TV
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați la nivel național pentru a asigura securitatea cetățenilor pe durata sărbătorilor. Echipele de intervenție au monitorizat permanent situația operativă, fiind pregătite să acționeze prompt în caz de urgență.Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 59 de misiuni, cele mai multe fiind legate de lichidarea focarelor de ardere, prevenirea incendiilor și gestionarea altor situații de risc.Unul dintre cazuri a avut loc în localitatea Hăsnășenii Noi, raionul Drochia, unde un autovehicul a fost cuprins de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 31 decembrie 2025, la ora 21:42. O echipă de pompieri a intervenit prompt și a reușit să lichideze incendiul către ora 23:09. În urma arderii a fost distrusă complet secțiunea motorului unui Volkswagen Crafter. Victime nu au fost raportate.O altă intervenție a fost necesară într-o gospodărie din localitatea Cîșla, raionul Cantemir, unde, din cauza depunerilor de funingine, a luat foc coșul de evacuare a fumului al sobei. Datorită intervenției operative a pompierilor, focarele au fost stinse rapid, fiind prevenită izbucnirea unui incendiu în interiorul locuinței.De asemenea, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, pompierii au intervenit după ce un incendiu a izbucnit în anexa unei case de locuit. Două echipe de intervenție au reușit să lichideze arderea înainte ca aceasta să se răspândească. Totodată, au fost evacuate două butelii de gaz din interiorul construcției afectate, fiind evitat riscul unei explozii. Nici în acest caz nu au fost raportate victime.De Revelion, peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 de unități de tehnică, s-au aflat în gărzile de intervenție pentru a asigura siguranța populației.
31 decembrie 2025
14:50
Parisul și Londra se pregătesc pentru o posibilă misiune de menținere a păcii în Ucraina Liber TV
Franța și Marea Britanie sunt pregătite să trimită militari în Ucraina pentru a participa la o misiune de menținere a păcii, chiar și în lipsa unui mandat al ONU sau al Uniunii Europene, după încheierea unui eventual armistițiu. Informația este relatată de publicația germană Die Welt, care citează surse apropiate discuțiilor.Potrivit acestora, misiunea ar putea avea un efectiv cuprins între 10.000 și 15.000 de soldați și ar fi organizată sub forma unei operațiuni de observare a unor „forțe multinaționale”, menită să asigure respectarea acordului de pace.Sursele Die Welt mai susțin că proiectul prevede ca militarii francezi și britanici să aibă dreptul de a deschide focul, dacă situația o va impune, pentru a menține armistițiul. Totodată, este discutată și implicarea altor state europene, ale căror nume nu au fost făcute publice.Conform scenariului analizat, forțele multinaționale ar urma să contribuie la securitatea Ucrainei pe mare și din aer, precum și de pe teritoriul statelor vecine. Deși publicația nu indică explicit aceste țări, Die Welt notează că un rol important în misiune ar putea reveni Turciei, în special în zona Mării Negre.Deocamdată, autoritățile de la Paris și Londra nu au confirmat oficial aceste informații.
11:10
Cinci persoane, inclusiv doi copii de 7 și 8 ani, intoxicate cu gaz natural în raionul Ștefan Vodă Liber TV
Cinci persoane, printre care doi copii, au suferit intoxicații cu gaz natural în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33. Potrivit datelor preliminare, membrii aceleiași familii, inclusiv doi copii cu vârstele de 7 și 8 ani, s-ar fi intoxicat cu gaz natural emanat de la o coloană de încălzit apă, instalată în încăperea băii. Se presupune că, în urma unei defecțiuni tehnice, gazul s-ar fi răspândit în interiorul locuinței, provocând afectarea persoanelor.La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, care a acordat primul ajutor victimelor și le-a transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale. Potrivit medicilor, starea de sănătate a acestora este stabilă.În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a stabilit, prealabil, că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a instalațiilor de gaz și a echipamentului de încălzire a apei.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la utilizarea instalațiilor de gaz, să verifice periodic echipamentele înainte de folosire și să se asigure că sistemele de ventilare sunt funcționale și neobturate, pentru a preveni cazurile de intoxicație.Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 41 de situații de risc. În caz de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.
11:00
România va aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei, prin mecanismul PURL coordonat de SUA Liber TV
România se va alătura mecanismului internațional de sprijinire a apărării Ucrainei PURL (Priority Ukraine Requirements List), coordonat de Statele Unite ale Americii și susținut de mai mulți parteneri europeni. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu.Potrivit acesteia, Guvernul României a decis să se alăture statelor care susțin inițiativa americană privind „Lista prioritară de achiziții pentru apărarea Ucrainei”, cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro, alături de alți aliați europeni și state partenere care sprijină Ucraina.„Contribuția României la mecanismul PURL va ajuta la obținerea unei păci durabile în Ucraina prin consolidarea capacităților sale de apărare. Participarea României la acest mecanism sub egida SUA contribuie direct la întărirea securității regionale și este pe deplin conformă cu angajamentele României în cadrul NATO și al parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii”, a declarat Oana Țoiu.Șefa diplomației române a subliniat, de asemenea, că datorită eforturilor președintelui american Donald Trump, ale liderilor europeni și ale președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, dialogul recent din SUA a oferit un nou impuls pentru atingerea unei păci juste și durabile.„România contribuie activ la dialogul diplomatic european și aliat, precum și la eforturile comune menite să creeze garanții de securitate semnificative atât pentru Ucraina, cât și pentru regiune”, a mai precizat ministra.În context, la nivel european continuă dezbaterile privind sprijinul militar pentru Ucraina. Vicepreședintele Bundestagului german, Omid Nouripour, l-a criticat dur pe liderul CDU, Friedrich Merz, pentru refuzul de a livra Ucrainei rachete de croazieră Taurus, afirmând că această decizie „costă vieți omenești”. Totodată, Franța a anunțat că va livra pentru prima dată Ucrainei sisteme antiaeriene SAMP/T NG, de ultimă generație, primele livrări fiind planificate pentru anul 2026.
30 decembrie 2025
18:20
Cazul „Car Vertical”: Un bărbat din Nisporeni, trimis în judecată pentru publicarea unui filmuleț intim și șantajarea fostei iubite Liber TV
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat în vârstă de 41 de ani, din Nisporeni, acuzat că a publicat pe internet un filmuleț intim cu fosta sa iubită și a supus-o presiunilor psihologice timp de mai multe luni.Potrivit PCCOCS, bărbatul ar fi distribuit pe mai multe canale ale aplicației Telegram un video de aproximativ 90 de secunde, care conținea scene intime. Printre canalele unde a fost publicat materialul se numără și grupul cunoscut sub denumirea „Car Vertical”.Oamenii legii precizează că, ulterior publicării înregistrării, victima a fost supusă unei presiuni psihologice continue, cu scop de umilire și răzbunare pentru întreruperea relației. Acest tip de infracțiune este cunoscut sub denumirea de „revenge porn” – publicarea de materiale intime fără consimțământ, în scop de răzbunare. Presiunile ar fi durat aproximativ patru luni, timp în care tânăra a început să primească apeluri și mesaje, iar despre existența filmulețului au aflat inclusiv persoane din cercul ei apropiat.Mai mult, victima ar fi fost informată despre o așa-numită „ofertă limitată” de ștergere a filmulețului de pe internet, în schimbul sumei de 300 de euro. În urma acestui șantaj, tânăra a depus o plângere la autorități. Dosarul penal a fost investigat de ofițerii Poliției de Frontieră, sub conducerea PCCOCS.În cadrul perchezițiilor, în telefonul inculpatului au fost depistate și alte filmulețe intime, înregistrate de acesta cu alte femei. Dispozitivul a fost ridicat și anexat ca probă la dosarul penal.Conform Codului penal, transmiterea sau publicarea imaginilor intime ale altor persoane fără consimțământ, chiar dacă acestea au fost realizate inițial cu acordul ambelor părți, se pedepsește cu închisoare de până la 2 ani sau cu amendă de până la 42.500 de lei, precum și cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore.Cum funcționau grupurile de pe TelegramPotrivit anchetatorilor, într-un grup public cu acces liber, moderatorul distribuia profilurile de pe rețelele sociale și datele de contact ale fetelor și femeilor, însoțite de îndemnul de a viziona conținut intim cu acestea într-un grup privat. Materialele erau distribuite fără acordul victimelor, fiind obținute din conversații private sau prin filmări ascunse.Accesul în grupul privat, care avea peste 4.000 de membri, era posibil fie contra unei sume de 300 de lei achitate moderatorului, fie prin partajarea, la rândul lor, a altor materiale compromițătoare cu femei.Cauza penală urmează să fie examinată de instanța de judecată.
15:00
Spectacol de Revelion în centrul Chișinăului: Primăria invită locuitorii să întâmpine Noul An în PMAN Liber TV
Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să sărbătorească trecerea dintre ani în cadrul Spectacolului de Revelion, organizat la Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale.Evenimentul va avea loc în seara de 31 decembrie 2025, cu începere de la ora 20:00, și promite o atmosferă festivă, marcată de tradiții, muzică și momente artistice speciale.Potrivit municipalității, programul va include un spectacol artistic divers, care va îmbina tradițiile de iarnă, muzica contemporană și folclorul autentic. Pe scena din centrul orașului vor urca artiști consacrați, orchestre, ansambluri folclorice și interpreți îndrăgiți de public, oferind un adevărat caleidoscop cultural dedicat Chișinăului.Punctul culminant al serii va fi numărătoarea inversă până la miezul nopții, urmată de un spectacol de artificii, care va marca începutul noului an.
14:50
Maia Sandu cere extinderea evaluării externe a judecătorilor: „Nu putem tolera tergiversarea dosarelor de corupție” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită revizuirea mecanismului de evaluare externă a judecătorilor, astfel încât acesta să vizeze un număr mai larg de magistrați, inclusiv din prima instanță. Șefa statului susține că măsura este necesară în contextul tergiversării unor dosare de mare rezonanță, printre care și cele ce țin de frauda bancară.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă dedicate evoluțiilor recente din domeniul justiției. Maia Sandu a salutat inițiativa legislativă adoptată recent de Parlament, care prevede extinderea procesului de evaluare extraordinară (vetting) asupra judecătorilor din prima instanță care, începând cu anul 2017, au examinat sau examinează dosare de corupție și cauze conexe.Totuși, președinta consideră că reformele trebuie să meargă mai departe. Potrivit acesteia, Raportul de extindere 2025 al Comisiei Europene recomandă evaluarea externă obligatorie a tuturor judecătorilor specializați în anticorupție, inclusiv a celor din colegiile specializate din prima instanță.„Durata excesivă a proceselor riscă să compromită finalitatea dosarelor. Există încă zone în sistemul judiciar unde unii actori colaborează cu infractorii și încearcă să mențină elemente ale sistemului vechi și corupt”, a subliniat Maia Sandu.În acest context, șefa statului a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze, în cadrul unui grup de lucru, revizuirea mecanismului de vetting și, alternativ, accelerarea procedurilor interne de evaluare a performanței judecătorilor.Totodată, Maia Sandu a atras atenția asupra unei alte probleme grave – eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepselor. Președinta a menționat că regiunea transnistreană este utilizată tot mai frecvent pentru a evita aplicarea sentințelor și a cerut Guvernului să îmbunătățească procedurile de dare în căutare a condamnaților.În final, șefa statului a apreciat eforturile judecătorilor și procurorilor care își exercită atribuțiile cu onestitate, subliniind că reforma justiției va continua, iar obiectivul rămâne construirea unui sistem judiciar integru, eficient și capabil să combată real corupția.
14:10
Letonia a finalizat aproape 280 km de gard la granița cu Rusia: investiție de 146 milioane de euro în securitatea frontierei Liber TV
Letonia a încheiat construcția gardului de securitate la frontiera cu Federația Rusă, a anunțat compania VNI, responsabilă de implementarea proiectului.Potrivit autorităților, ultimele 72 de kilometri de gard au fost dați în exploatare recent. Astfel, pe granița letono-rusă au fost construiți în total aproape 280 de kilometri de gard, care formează un baraj fizic continuu în toate zonele unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.Costul total al proiectului se ridică la aproximativ 146 de milioane de euro. În paralel cu gardul, frontiera este dotată cu camere de supraveghere și alte echipamente tehnice, iar autoritățile continuă lucrările de construcție a drumurilor de patrulare, podurilor și infrastructurii inginerești.Finalizarea completă a tuturor lucrărilor la granița cu Rusia este planificată pentru sfârșitul anului 2026.Anterior, Letonia a finalizat și 145 de kilometri de gard la granița cu Belarus, ca parte a măsurilor de consolidare a securității frontierei externe a Uniunii Europene.
08:50
„KENȚII” din plen: cum se planifica „nistojeala” alcoolului în timp ce Parlamentul vota bugetul pe 2026 Liber TV
Ultima ședință a Parlamentului din acest an, una declarată drept foarte importantă pentru că a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, a avut și un „moment de destindere” care nu ținea nici de cifre, nici de politici publice. Ci de… alcool.Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși, în timpul ședinței plenare, discutând pe un grup de WhatsApp intitulat sugestiv „Kenții”. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului PAS, Maxim Potîrniche, și făcută publică de deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșinin.În timp ce în sală se vota bugetul țării pentru anul viitor, pe chat se discuta intens despre „logistica” de după ședință. Eugen Sinchevici întreabă direct și fără echivoc:„Cine ce alcool are?”Radu Marian răspunde prompt, cu inventarul pregătit:„Am vreo 4 sticle de vin.”Alex Trubcă pare preocupat de cerințele exacte și întreabă:„Dar ce trebuie?”Replica vine din nou de la Sinchevici, cu trimitere la o „linie de partid” neoficială:„Cum a zis Carlas: tot ce are spirt și arde o să șie nistojit.”Discuția este pecetluită solemn de Adrian Băluțel, care scrie scurt și cu sens biblic:„Amin.”Ca să fie clar că nu e vorba doar de alcool, în același chat apare și un mesaj atribuit lui Marcel Spătari:„Chicu – campion la amendamente. Propun să-i dăm o diplomă ceva.”Potrivit imaginii apărute în spațiul public, în grupul „Kenții” figurează mai mulți deputați PAS, printre care Adrian Băluțel, Ana Calinici, precum și ministrul Educației, Dan Perciun, și alții.
29 decembrie 2025
17:50
Lavrov susține că Ucraina ar fi încercat un atac cu drone asupra reședinței lui Putin; Kievul neagă și avertizează asupra unor lovituri rusești Liber TV
Ministerul rus de Externe susține că Ucraina ar fi încercat, în cursul nopții, să atace cu drone o reședință de stat a președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Potrivit șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, ar fi fost lansate 91 de drone, toate fiind doborâte de sistemele de apărare antiaeriană.Lavrov a declarat că Federația Rusă va răspunde la acest presupus atac și că „obiectivele și momentul loviturii de răspuns au fost deja stabilite”. În același timp, ministrul rus de Externe a afirmat că poziția Moscovei în eventualele negocieri va fi „revizuită”, invocând ceea ce el a numit „trecerea definitivă a regimului de la Kiev la politica terorismului de stat”.Totodată, Lavrov a precizat că Rusia nu intenționează să se retragă din procesul de negocieri, în pofida escaladării retorice și a acuzațiilor lansate.Autoritățile ucrainene nu au confirmat informațiile privind un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins acuzațiile Moscovei și a negat orice implicare a Kievului într-un asemenea atac.În același timp, Zelenski a avertizat că Rusia ar pregăti lovituri asupra unor clădiri guvernamentale din capitala Ucrainei, Kiev. Declarația a fost făcută în contextul afirmațiilor lui Serghei Lavrov privind un presupus atac asupra reședinței prezidențiale ruse și anunțul privind o lovitură de represalii.
17:40
Ion Ceban: Toate amendamentele MAN la bugetul 2026 au fost respinse de majoritatea PAS Liber TV
Liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, susține că majoritatea parlamentară PAS nu a acceptat niciun amendament propus de formațiune la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, votat recent în lectura a doua în Parlament.Într-o postare publică, Ion Ceban afirmă că decizia vine în contradicție cu declarațiile făcute anterior de președinta Maia Sandu, potrivit cărora PAS ar fi recunoscut greșelile din trecut și ar fi dispus să le corecteze prin dialog și cooperare în interesul cetățenilor. Potrivit liderului MAN, amendamentele înaintate de partidul său au fost orientate spre sprijin social și dezvoltarea infrastructurii, însă au fost respinse în bloc.Ceban acuză guvernarea că ignoră propunerile opoziției și că tratează procesul bugetar într-o manieră exclusivistă. „Toate amendamentele MAN, orientate spre cetățeni și dezvoltarea infrastructurii, au fost respinse. Toate obiectivele propuse sunt în gestiunea statului și țin de competența statului”, afirmă liderul formațiunii.Potrivit lui Ion Ceban, printre amendamentele respinse se numără alocarea a două miliarde de lei pentru continuarea proiectului Centurii Chișinăului (drumul M2), exproprierea Hotelului Național și transformarea acestuia într-un Centru European de Tineret, precum și măsuri de sprijin pentru familiile tinere și pensionarii vulnerabili, inclusiv majorarea indemnizațiilor la naștere și acordarea unor ajutoare financiare periodice.De asemenea, MAN a propus finanțarea unor proiecte culturale și de infrastructură, precum restabilirea Filarmonicii Naționale, modernizarea Palatului de Cultură al Feroviarilor, reabilitarea Circului de Stat, a Grădinii Botanice și a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, precum și restaurarea unor edificii istorice precum Moara Roșie. Alte amendamente vizau dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, reabilitarea infrastructurii sportive și lansarea programului „Curtea Europeană”, destinat renovării curților de bloc.În același timp, Ion Ceban afirmă că, potrivit MAN, majoritatea PAS ar fi majorat cheltuielile pentru instituțiile centrale cu sume de ordinul miliardelor de lei, în timp ce proiecte considerate prioritare pentru cetățeni nu au fost susținute.Amintim că bugetul de stat pentru anul 2026 a fost votat de majoritatea parlamentară PAS, fiind estimat cu un deficit de aproximativ 20,9 miliarde de lei și cu o datorie publică totală de circa 129 de miliarde de lei.
