VIDEO Zelenski: Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună spre UE
Realitatea.md, 7 ianuarie 2026 18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că parcursul comun al Ucrainei și Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie unul coordonat. Declarațiile au fost făcute în urma discuțiilor purtate cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Cipru. Totodată, liderul de la Kiev a precizat că un subiect prioritar al întrevederii a fost […] Articolul VIDEO Zelenski: Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună spre UE apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că parcursul comun al Ucrainei și Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie unul coordonat. Declarațiile au fost făcute în urma discuțiilor purtate cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Cipru. Totodată, liderul de la Kiev a precizat că un subiect prioritar al întrevederii a fost […] Articolul VIDEO Zelenski: Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună spre UE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
18:10
Avaria a fost remediată! Căldura și apa caldă au revenit în cele 16 blocuri de la Telecentru # Realitatea.md
Cele 16 blocuri de locuințe din Chișinău, care au rămas astăzi, 7 ianuarie, temporar fără căldură și apă caldă în urma unei avarii la o linie electrică, au fost reconectate la agentul termic. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica. „Regimul hidraulic a fost restabilit, iar toți consumatorii blocurilor locative din zona Telecentru au fost reconectați […] Articolul Avaria a fost remediată! Căldura și apa caldă au revenit în cele 16 blocuri de la Telecentru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:20
Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Ce a constatat medicul legist # Realitatea.md
Detalii noii în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției, Italia. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino. Bărbatul a fost omorât cu un singur […] Articolul Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Ce a constatat medicul legist apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
17:00
Forțele speciale americane, împreună cu Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri, 7 ianuarie, la bordul petrolierului Marinera, aflat sub pavilion rusesc, relatează Reuters. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearca să urce la bordul navei despre care se crede că este goală şi […] Articolul FOTO, VIDEO SUA au capturat un petrolier rusesc în Atlantic. Ce a făcut Rusia? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea președintelui SUA, Donald Trump, care s-a plâns că unii fotografi îl facă să pară ”puţin gras”. Declarațiile au fost făcute într-un discurs pe care l-a susţinut marţi, 6 ianuarie, în […] Articolul FOTO Trump, supărat pe fotografi. Îl fac să pară ”puţin gras” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Delegația UE și Ambasada SUA, cu urări de Crăciun pe stil vechi: Vă dorim sărbători pline de bucurie și pace # Realitatea.md
De Crăciun pe stil vechi, diplomații europeni și cei americani de la Chișinău au transmis mesaje de felicitare moldovenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului pe 7 ianuarie. Aceștia le-au urat pace, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. „Cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, echipa Delegației Uniunii Europene transmite cele mai sincere urări de sănătate, […] Articolul Delegația UE și Ambasada SUA, cu urări de Crăciun pe stil vechi: Vă dorim sărbători pline de bucurie și pace apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Două companii americane pregătesc o ofertă de circa 22 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale Lukoil # Realitatea.md
Companiile americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de aproximativ 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus Lukoil, afectat de sancțiunile occidentale, potrivit Financial Times. Oferta ar viza rafinăriile și rețeaua internațională de benzinării ale Lukoil, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, precum și active din Europa, Asia […] Articolul Două companii americane pregătesc o ofertă de circa 22 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Sfârșitul acestei săptămâni aduce un val de frig pe tot teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer arctic până în 13 ianuarie, care se va concentra, în special, în regiunile estice ale Europei, transmite Ziua.md. Pe arii extinse se vor înregistra condiții de ger sever, cu minime nocturne coborând la minus […] Articolul Val de ger extrem în Moldova. Temperaturile pot ajunge până la -20°C apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Politicienii moldoveni urează pace și sănătate de Crăciun pe stil vechi. Mesaje și VIDEO din biserici # Realitatea.md
Politicienii moldoveni au transmis mesaje de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, dorindu-le cetățenilor pace, sănătate, lumină și bunăstare. Unii au publicat fotografii și înregistrări video din biserici. Președintele PSRM, Igor Dodon, a participat la slujba de Crăciun în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Molovata Veche și a publicat un video de la […] Articolul Politicienii moldoveni urează pace și sănătate de Crăciun pe stil vechi. Mesaje și VIDEO din biserici apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
La un pas de tragedie! Un copil a fost salvat după ce gheața unui lac pe care se juca s-a spart # Realitatea.md
Un băiat de 13 ani a fost salvat de ofițerii de poliție din New Jersey, SUA, după ce s-a prăbușit sub gheața unui iaz de la marginea orașului. Băiatul a vrut să se bucure de gheaţă dar stratul de deasupra apei nu era suficient de gros pentru a-l susţine a ajuns în apă, transmite Observatornews.ro. […] Articolul La un pas de tragedie! Un copil a fost salvat după ce gheața unui lac pe care se juca s-a spart apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:40
Un moldovean de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi omorât fratele într-o locuință din comuna Florești, județul Cluj, România. Potrivit presei române, în data de 4 ianuarie, în jurul orei 23:55, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați cu privire la faptul […] Articolul Un moldovean, arestat de autoritățile române. Și-ar fi ucis fratele apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Comisia Europeană oferă permise gratuite de călătorie pentru tinerii de 18 ani. Sunt peste 40.000 de locuri disponibile # Realitatea.md
Comisia Europeană a lansat miercuri cererile pentru o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați vor beneficia și de un card de reducere, care oferă mii de […] Articolul Comisia Europeană oferă permise gratuite de călătorie pentru tinerii de 18 ani. Sunt peste 40.000 de locuri disponibile apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
De astăzi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces # Realitatea.md
Începând de astăzi, 7 ianuarie, vizitatorii Romei vor fi nevoiți să plătească o taxă de două euro pentru a vedea Fontana di Trevi, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Italiei și un reper al patrimoniului artistic al țării, transmite Digi24.ro. Măsura, inițiată de consilierul pentru turism, Alessandro Onorato, și aprobată de administrația municipală, face […] Articolul De astăzi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Conducerea țării, mesaj de Crăciun: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Realitatea.md
Conducerea țării a venit cu mesaje de felicitare pentru cetățenii moldoveni care sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul pe stil vechi. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a transmis președinta Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu le-a urat cetățenilor Crăciun Fericit. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Conducerea țării, mesaj de Crăciun: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
O pensionară a decedat într-un incendiu, iar o altă femeie a ajuns la spital cu intoxicație. Incendiul s-a produs marți seara, 6 ianuarie, în localitatea Parcani, din stânga Nistrului. Vecinii au observat fum și flăcări și au alertat imediat pompierii. Până la sosirea acestora, oamenii au reușit să salveze o femeie, care se afla pe […] Articolul FOTO Tragedie la Parcani. O pensionară a decedat, alta – în stare gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Declarația de la Paris a „Coaliţiei de voinţă” nu include angajamente ferme ale SUA pentru sprijin militar în Ucraina # Realitatea.md
În versiunea finală a declarației de la Paris, adoptată în urma reuniunii „Coaliţiei de voinţă” din 6 ianuarie, nu a fost inclusă formularea privind angajamentele Statelor Unite de a sprijini forțele multinaționale din Ucraina în cazul unei noi invazii ruse. Totodată, SUA nu sunt semnatare oficiale ale acestui document. Informația a fost confirmată de corespondenta […] Articolul Declarația de la Paris a „Coaliţiei de voinţă” nu include angajamente ferme ale SUA pentru sprijin militar în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:50
De la începutul anului 2026, produsele din tutun sunt supuse unor taxe mai mari, odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări la Codul fiscal. Accizele pentru acest segment au fost majorate, în medie, cu aproximativ 10%, măsura având drept scop atât creșterea veniturilor la bugetul de stat, cât și descurajarea consumului de tutun. Astfel, […] Articolul Fumatul devine mai scump! Accizele s-au majorat de la începutul anului 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Machado spune că vrea să „împartă” Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel # Realitatea.md
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat marți că un Premiu Nobel nu poate fi transferat către alte persoane, după ce lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat luni că își dorește să „împartă” cu președintele american Donald Trump prestigioasa distincție pentru Pace, informează EFE, citată de Agerpres. „Un Premiu Nobel nu poate fi revocat […] Articolul Machado spune că vrea să „împartă” Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
FOTO Trafic paralizat la Orhei, de Crăciun pe stil vechi. Unii șoferi au făcut cale întoarsă # Realitatea.md
La Orhei s-au format astăzi, 7 ianuarie, de Crăciun pe stil vechi, ambuteiaje infernale. Traficul a fost serios îngreunat, iar unii șoferi, vizibil nemulțumiți, au fost nevoiți să facă cale întoarsă. Imaginile au fost surprinse de cititorii Realitatea.md. De asemenea, la fața locului se aflau și echipaje ale poliției, care au intervenit pentru fluidizarea circulației […] Articolul FOTO Trafic paralizat la Orhei, de Crăciun pe stil vechi. Unii șoferi au făcut cale întoarsă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Premisele reducerii tarifului la […] Articolul Șeful SA Energocom, Eugeniu Buzatu, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului de pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Pompierii au reușit să localizeze incendiul de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, iar nivelul sporit de intervenție a fost coborât, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, pompierii au […] Articolul După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului de pe strada Mihai Viteazul apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premieră medicală în Moldova, la Institutul Oncologic: o nouă tehnică ajută medicii să trateze mai precis melanomul # Realitatea.md
O premieră medicală a fost realizată în Republica Moldova, la IMSP Institutul Oncologic, unde medicii au aplicat pentru prima dată tehnica de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă – o investigație modernă care ajută la stabilirea exactă a stadiului melanomului și la alegerea celui mai potrivit tratament. Primele investigații au fost efectuate la pacienți cu […] Articolul Premieră medicală în Moldova, la Institutul Oncologic: o nouă tehnică ajută medicii să trateze mai precis melanomul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
10:50
Președintele României, Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola din cauza vremii # Realitatea.md
Revenirea în țară a președintelui României, Nicușor Dan, a fost amânată din nou, după ce aeronava cu care urma să se întoarcă nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Franța se confruntă cu ninsori abundente, iar mai multe zboruri au fost afectate. Decolarea a fost amânată cu aproximativ o oră, o oră și […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa. De Crăciun, 16 blocuri au fost deconectate de la căldură # Realitatea.md
În ziua de Crăciun, 16 blocuri din cartierul Schinoasa din Capitală au rămas temporar fără căldură și apă caldă din cauza unor lucrări tehnice la rețeaua termică, anunță Termoelectrica. Potrivit companiei, situația a fost generată de o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, produsă pe 6 ianuarie, care […] Articolul Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa. De Crăciun, 16 blocuri au fost deconectate de la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Danemarca şi Groenlanda cer o întâlnire urgentă cu Marco Rubio după amenințările privind anexarea insulei arctice # Realitatea.md
Guvernele Danemarcei și Groenlandei au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul declarațiilor recente ale administrației Trump privind interesul Statelor Unite față de insula arctică Groenlanda, relatează EFE, citată de Agerpres. „Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în […] Articolul Danemarca şi Groenlanda cer o întâlnire urgentă cu Marco Rubio după amenințările privind anexarea insulei arctice apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), situația este determinată de condițiile meteorologice și de codul galben aflat în vigoare până în a doua parte a zilei. În acest […] Articolul Trafic în condiții de ceață pe drumurile naționale. Drumarii rămân mobilizați apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Cum a apărut Putin la slujba de Crăciun pe stil vechi: discurs despre „misiunea sfântă” a armatei # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun pe stil vechi, oficiată la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul, situată în apropiere de Moscova, potrivit presei ruse, citată de HotNews. La slujbă au fost prezenți militari în uniformă de gală, însoțiți de soțiile și copiii lor. Putin a […] Articolul VIDEO Cum a apărut Putin la slujba de Crăciun pe stil vechi: discurs despre „misiunea sfântă” a armatei apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Maia Sandu participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul este găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și reunește oficiali europeni de rang înalt, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1 […] Articolul Maia Sandu participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Ion Ceban, mesaj de Crăciun pe stil vechi: Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet # Realitatea.md
Ion Ceban a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, în care a vorbit despre apropierea dintre oameni, importanța tradițiilor și rolul credinței în această perioadă a sărbătorilor. „Crăciunul ne aduce mai aproape unii de alții și ne reamintește de tradiții și credință”, a scris edilul în mesajul său. Acesta le-a […] Articolul Ion Ceban, mesaj de Crăciun pe stil vechi: Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervenit pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie într-un depozit cu produse alimentare din capitală. Flăcările au cuprins un imobil situat pe strada Mihai Viteazul, iar pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. […] Articolul Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervenit pe strada Mihai Viteazul apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervinit pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie într-un depozit cu produse alimentare din capitală. Flăcările au cuprins un imobil situat pe strada Mihai Viteazul, iar pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. […] Articolul Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervinit pe strada Mihai Viteazul apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Creștinii ortodocși, care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi, sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Tradițional, oamenii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia și prietenii la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos. Enoriașii sunt îndemnați să participe la slujbe, întrucât această sărbătoare este considerată un prilej de […] Articolul Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului pe stil vechi apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit ratele oficiale de schimb valutar pentru data de 7 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 74 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 89 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească are valoarea de […] Articolul Curs valutar 7 ianurie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Cum va fi vremea azi, 7 ianuarie 2026: ceață în toată țara și risc de ghețuș în nord. Care vor fi temperaturile # Realitatea.md
Pe 7 ianuarie vom avea parte de cer noros în întreaga țară, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab din sector sud-estic, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge până la 90%. În nordul țării, maximele diurne vor ajunge până la +1 grad Celsius, iar minimele nocturne […] Articolul Cum va fi vremea azi, 7 ianuarie 2026: ceață în toată țara și risc de ghețuș în nord. Care vor fi temperaturile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Danemarca avertizează: un eventual atac al SUA asupra insulei daneze Groenlanda din cercul arctic va însemna dispariția NATO și a întregului sistem de securitate instituit după cel de-Al Doilea Război Mondial, scrie euronews.ro. Premierul danez a declarat că este de acord cu SUA, care cer sporirea măsurilor de securitate în regiunea arctică, dar acest lucru […] Articolul Danemarca avertizează: un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
„50 de state în 50 de săptămâni”: inițiativă culturală a Ambasadei SUA în Republica Moldova # Realitatea.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău dă start campaniei „50 de state în 50 de săptămâni”, un demers dedicat descoperirii diversității Americii, organizat în contextul marcării, în 2026, a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. În fiecare săptămână, platformele centrului cultural America House Chișinău vor prezenta „povestea unui stat”, acoperind de […] Articolul „50 de state în 50 de săptămâni”: inițiativă culturală a Ambasadei SUA în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Venezuela, sub noua conducere: militari în stradă și presiune din SUA. Ce condiții impune Trump președintelui interimar # Realitatea.md
Statele Unite „dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, în urma înlăturării lui Nicolas Maduro, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, susținând că Washingtonul este, de facto, la conducerea țării sud-americane, informează adevărul.ro. „Suntem la conducerea acestei țări, pentru că avem armata Statelor Unite staționată în afara ei. Noi stabilim termenii și […] Articolul Venezuela, sub noua conducere: militari în stradă și presiune din SUA. Ce condiții impune Trump președintelui interimar apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Peste 12.000 de femei au beneficiat gratuit de servicii pentru depistarea cancerului mamar în anul 2025 # Realitatea.md
Peste 12.500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în […] Articolul Peste 12.000 de femei au beneficiat gratuit de servicii pentru depistarea cancerului mamar în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Aproape 1 300 de oameni au ajuns la Departamentul de Primiri Urgențe din Chișinău între 1 și 6 ianuarie. În aceeași perioadă, au fost efectuate 250 de intervenții medicale, precizează instituția. Cei mai mulți pacienți s-au adresat pentru consultații traumatologice, iar 153 dintre ei au necesitat spitalizare din cauza fracturilor și altor traumatisme. Totodată, 122 […] Articolul Primele șase zile din an, aglomerate la Urgență: circa 1.300 de cazuri apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Chișinăul, curat de Crăciun pe stil vechi: peste 120 de angajați, mobilizați în teren # Realitatea.md
Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” anunță că, în zilele de Crăciun pe stil vechi, activitatea de colectare și evacuare a deșeurilor din municipiul Chișinău va fi asigurată fără întrerupere. Echipele din cadrul sectorului de exploatare vor fi mobilizate pentru a menține curățenia în toate sectoarele capitalei. Astfel, miercuri, 7 ianuarie, aproximativ 120 de angajați și 44 […] Articolul Chișinăul, curat de Crăciun pe stil vechi: peste 120 de angajați, mobilizați în teren apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
A fost creat cel mai mic robot programabil din lume! Este cât un grăunte de sare și are o grosime de 50 de micrometri # Realitatea.md
Un robot atât de mic încât cu greu poate fi observat cu ochiul liber este capabil să „simtă, să gândească și să acționeze” autonom, potrivit inginerilor care l-au construit. Este vorba despre cel mai mic robot programabil din lume care se poate deplasa autonom printr-un fluid, reducând volumul modelelor anterioare de aproximativ 10.000 de ori, […] Articolul A fost creat cel mai mic robot programabil din lume! Este cât un grăunte de sare și are o grosime de 50 de micrometri apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
FOTO, VIDEO Un MAN și un microbuz cu pasageri s-au lovit violent la Rîșcani. O persoană, rănită # Realitatea.md
Un șofer de 58 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autovehiculul în care se afla a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc astăzi, 6 ianuarie, pe traseul M5, la intersecția cu drumul dinspre satul Mihăileni, în apropierea orașului Rîșcani. Potrivit poliției, un autocamion de model MAN, condus de […] Articolul FOTO, VIDEO Un MAN și un microbuz cu pasageri s-au lovit violent la Rîșcani. O persoană, rănită apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Drumarii, mobilizați pe traseele naționale: Sute de tone de sare și material antiderapant răspândite # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 6 ianuarie, drumarii au răspândit 141 de tone de sare tehnică și circa 92 de tone de material antiderapant pe traseele naționale, în condițiile meteo nefavorabile. Totodată, în procesul tehnologic au fost antrenate 58 de utilaje speciale și 59 de muncitori rutieri. „Lucrările de întreținere a drumurilor naționale pe timp […] Articolul Drumarii, mobilizați pe traseele naționale: Sute de tone de sare și material antiderapant răspândite apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
18:20
VIDEO Zelenski la Paris: întrevedere cu Macron și pregătirea unui document de securitate SUA-UE pentru Ucraina # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns astăzi la Paris pentru summitul „Coaliția celor Hotărâți” și a avut o întâlnire cu liderul francez Emmanuel Macron. În urma întâlnirii, Zelenski a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare, subliniind că discuțiile s-au concentrat pe întărirea apărării Ucrainei și sprijinul aliat în fața agresiunii ruse. „Diplomația și ajutorul […] Articolul VIDEO Zelenski la Paris: întrevedere cu Macron și pregătirea unui document de securitate SUA-UE pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, după ce companiile Kaufland și Nestlé au inițiat o acțiune voluntară, ca măsură de precauție. „Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de […] Articolul Măsură de precauție: Loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: patru copii și doi adulți au ajuns de urgență la spital # Realitatea.md
Un accident rutier grav a avut loc la Vatra Dornei, în dimineața zilei de 6 ianuarie, unde o mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Patru copii și doi adulți au fost transportați de urgență la spital. La volan se afla o femeie de 38 de ani care, potrivit poliției, nu a adaptat viteza într-o […] Articolul VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: patru copii și doi adulți au ajuns de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: cinci copii și un adult au ajuns de urgență la spital # Realitatea.md
Un accident rutier grav a avut loc la Vatra Dornei, în dimineața zilei de 6 ianuarie, unde o mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Cinci copii și un adult au fost transportați de urgență la spital. La volan se afla o femeie de 38 de ani care, potrivit poliției, nu a adaptat viteza într-o […] Articolul VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: cinci copii și un adult au ajuns de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Telegram se confruntă cu dificultăți financiare cauzate de sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, care au dus la blocarea obligațiunilor sale în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit Financial Times. Aceste dezvăluiri evidențiază expunerea aplicației de mesagerie față de capitalul rusesc, chiar și după ce fondatorul Pavel Durov a încercat să rupă legăturile cu Moscova. […] Articolul Pavel Durov, lovit de sancțiuni: obligațiunile Telegram înghețate la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, avertizează Poliția Națională, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor. De asemenea, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de mașini și aglomerație, fapt ce impune atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic. În […] Articolul Atenție, șoferi! Ceață densă și trafic intens pe mai multe drumuri din țară apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care călătoresc pe Insulele Baleare din Marea Mediterană, după mai multe cazuri în care atât localnici, cât și vizitatori, au necesitat îngrijiri medicale după mușcături de păianjen veninos. Experții atrag atenția că o specie de păianjen poate provoca afecțiuni grave oamenilor, iar turiștii sunt sfătuiți să fie […] Articolul Păianjenul veninos reprezintă un pericol pentru turiști în Europa: vezi riscurile apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.