Putin ar pregăti un „atac masiv” asupra Ucrainei. Anunțul lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a forța Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina. În acest context, liderul de la Kiev a sugerat, în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, după modelul operațiunii prin care a fost scos […]