Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Avertisment pentru șoferi
Realitatea.md, 8 ianuarie 2026 19:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, peste 200 de utilaje și sute de drumari intervin pe drumurile naționale din întreaga țară. Potrivit AND, pe tot teritoriul se înregistrează ninsori, iar pe carosabil se formează ghețuș și polei. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe anumite tronsoane, în special pe […] Articolul Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
19:40
Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile # Realitatea.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată joi, 8 ianuarie curent, de Înalta Curte de Casație și Justiție din România, scrie românialiberă.ro. Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani și cu dublă cetățenie, […] Articolul Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
19:20
SUA se retrag din convenția ONU împotriva schimbărilor climatice. „Miliarde de dolari ajungeau în interese străine” # Realitatea.md
SUA se retrag din convenția ONU împotriva schimbărilor climatice. Statele Unite devin singura țară care denunță tratatul. Decizia a fost anunțată de Donald Trump, care a dispus ieșirea Statelor Unite din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC). Documentul reprezenta tratatul-cheie al cooperării mondiale împotriva încălzirii globale. Măsura a fost oficializată printr-un memorandum prezidențial emis […] Articolul SUA se retrag din convenția ONU împotriva schimbărilor climatice. „Miliarde de dolari ajungeau în interese străine” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, peste 200 de utilaje și sute de drumari intervin pe drumurile naționale din întreaga țară. Potrivit AND, pe tot teritoriul se înregistrează ninsori, iar pe carosabil se formează ghețuș și polei. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe anumite tronsoane, în special pe […] Articolul Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Zboruri date peste cap la Chișinău, din cauza ninsorii. Numeroase curse întârzie la decolare # Realitatea.md
Ninsoare și viscolul au perturbat și circulația avioanelor la Aeroportul Internațional Chișinău. Numeroase curse întârzie să decoleze, conform tabelului online al gării aeriene. Cea mai mare întârziere se înregistrează la o cursă spre Istanbul, care în loc de 17:55, va pleca la ora 20:30. Avionul spre Varșovia va decola la 20:15, deși ar fi trebuit […] Articolul Zboruri date peste cap la Chișinău, din cauza ninsorii. Numeroase curse întârzie la decolare apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Ninsoare în Chișinău: Ambulanța cu un copil bolnav nu se putea deplasa din cauza vremii. Poliția a ajutat medicii # Realitatea.md
O ambulanță care transporta un copil bolnav nu se putea deplasa din cauza ninsorii. Poliția a intervenit, pentru a ajuta echipajul să depășească situația. Imagini cu intervenția au fost publicate de Poliția Națională. De asemenea, un troleibuz și un autobuz au fost tractate de Poliția, iar responsabilii din cadrul municipalității anunță că traficul transportului public […] Articolul VIDEO Ninsoare în Chișinău: Ambulanța cu un copil bolnav nu se putea deplasa din cauza vremii. Poliția a ajutat medicii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
18:40
Cadoul de 32 de milioane de euro, primit de soția româncă a moștenitorului Ferrari. Are un simbolism aparte # Realitatea.md
Romina Gingașu, soția româncă a lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului auto, urmează să primească în 2026 un avion privat evaluat la 32 de milioane de euro. Bărbatul îl oferă cadou la 9 ani de relație. Aeronava este Bombardier Challenger 3500 și reprezintă un proiect personalizat, la care cuplul a participat direct, conform Rotalianul. Cei doi […] Articolul Cadoul de 32 de milioane de euro, primit de soția româncă a moștenitorului Ferrari. Are un simbolism aparte apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Căsătorie, anulată din cauza chat gpt în Olanda. Motivul bizar care a provocat decizia instanței # Realitatea.md
O căsătorie înregistrată în aprilie 2025, în Olanda, la care s-a ținut un discurs pregătit cu ajutorul chat gpt, a fost anulată. Autoritățile permit cetățenilor care nu au atribuții să oficieze procedura, dacă este prezent și un ofițer de stare civilă. Astfel, mirii au cerut unui cunoscut să le modereze evenimentul. Cuplul voia o ceremonie […] Articolul Căsătorie, anulată din cauza chat gpt în Olanda. Motivul bizar care a provocat decizia instanței apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
17:40
Un moldovean a murit la o stațiune de schi din Italia. Bărbatul de 34 de ani a suportat răni grave, în timp ce a căzut de pe snowboard. Accidentul s-a produs la aproximativ 2250 de metri deasupra nivelului mării, conform agenției de presă ANSA. Conaționalul venise miercuri în stațiune și era cazat împreună cu soția. […] Articolul Vacanță fatală! Un moldovean a murit la o stațiune de schi din Italia apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Presa: Legătura lui Șor cu nava petrolieră din flota fantomă a lui Putin, arestată de americani în Venezuela # Realitatea.md
Nava petrolieră reținută în Venezuela de forțele SUA pe 7 ianuarie, care face parte din flota fantomă a Rusiei, ar avea legătură cu oligarhul fugar Ilan Șor, potrivit unui material publicat de Europa Liberă. Corabia naviga inițial sub pavilionul Guyanei în Caraibe, iar apoi a fost depistat cu drapel rusesc în Venezuela. Petrolierul redenumit din […] Articolul Presa: Legătura lui Șor cu nava petrolieră din flota fantomă a lui Putin, arestată de americani în Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Primăria Capitalei: „Evitați ieșirile în cazul în care nu există o necesitate stringentă” # Realitatea.md
Primăria Chișinău îndeamnă șoferii să evite ieșirile în trafic, dacă nu există necesitate stringentă. Serviciile speciale intervin, pentru a curăța drumurile și a împrăștia material antiderapant. Autoritățile atenționează că după mai multe ore de ploaie și lapoviță, precipitațiile s-au transformat în ninsoare. Drept urmare, pe drumuri și pe trotuare se formează polei. „Serviciile municipale și […] Articolul VIDEO Primăria Capitalei: „Evitați ieșirile în cazul în care nu există o necesitate stringentă” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Poliția: Șase camioane au rămas blocate pe un drum din raionul Cahul. Șoferii sunt îndemnați să evite zona # Realitatea.md
Șase camioane au rămas blocate pe traseul M3, în apropierea localității Slobozia Mare din raionul Cahul. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona. Conform oamenilor legii, vehiculele de mare tonaj staționează din cauza ghețușului format pe carosabil. Deplasarea pe acest traseu are loc cu dificultate. „Circulația este îngreunată. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență […] Articolul Poliția: Șase camioane au rămas blocate pe un drum din raionul Cahul. Șoferii sunt îndemnați să evite zona apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Donald Trump a anunțat că sprijină un proiect de lege bipartizan din Congresul SUA, care prevede sancțiuni dure împotriva țărilor ce continuă să cumpere petrol din Rusia. Inițiativa, susținută de senatori republicani și democrați, ar putea fi supusă votului chiar săptămâna viitoare, după ce Trump și-a dat acordul pentru includerea ei pe agenda Senatului. Senatorul […] Articolul Trump anunță sancțiuni: Țările care cumpără petrol din Rusia vor fi penalizate apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Rusia avertizează: trupele străine în Ucraina vor fi considerate „ținte militare legitime” # Realitatea.md
Rusia și-a reafirmat joi opoziția fermă față de orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul Ucrainei și a criticat dur ceea ce a numit „militarismul” aliaților Kievului, reuniți în așa-numita „Coaliție de Voință”. Reacția vine după ce statele membre ale coaliției au convenit, marți, la un summit organizat la Paris, asupra trimiterii unei forțe multinaționale […] Articolul Rusia avertizează: trupele străine în Ucraina vor fi considerate „ținte militare legitime” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Socialiștii de pregătesc de alegeri în Găgăuzia? Dodon a mers în regiune, ca să discute cu membrii de partid # Realitatea.md
Socialiștii se pregătesc de alegerile care ar trebui să urmeze în Găgăuzia. Liderul PSRM, Igor Dodon, a vizitat regiunea și a discutat cu mai mulți membri ai partidului din autonomie. Dodon susține că s-a întâlnit cu liderul organizației teritoriale a formațiunii, dar și cu mai mulți deputați socialiști din Adunarea Populară. De asemenea, a avut […] Articolul Socialiștii de pregătesc de alegeri în Găgăuzia? Dodon a mers în regiune, ca să discute cu membrii de partid apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Atenție, moldoveni! Sistemul european de intrare este introdus și la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova care nu dețin cetățenie a Uniunii Europene sunt vizați direct de Sistemul european de intrare/ieșire (EES), aflat deja în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în Bulgaria, unde este implementat treptat la punctele de control la frontieră. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne în exercițiu al Bulgariei, Daniel Mitov, care […] Articolul Atenție, moldoveni! Sistemul european de intrare este introdus și la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Dubăsari. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla în vizită la niște cunoscuți. După ce ar fi consumat alcool, toți s-au […] Articolul Născut în cămașă! Un bărbat a căzut de la etajul cinci și a supraviețuit apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
António Costa: Extinderea UE către Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest este esențială # Realitatea.md
Următoarea extindere a Uniunii Europene către Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest este esențială pentru consolidarea Uniunii ca actor geopolitic. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul ceremoniei de preluare a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, desfășurată în capitala Ciprului, transmite TVR Moldova. Cipru a preluat oficial Președinția […] Articolul António Costa: Extinderea UE către Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest este esențială apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
În acest moment, nu există premise clare pentru reducerea tarifului la energia electrică, deși prețul de achiziție este unul stabil, a declarat directorul Energocom, Eugen Buzatu. Întrebat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV dacă există șanse pentru o ieftinire a energiei electrice, Buzatu a precizat că „lucrurile care derivă acum, la data de […] Articolul Tarifele la energia electrică nu vor scădea. Directorul Energocom explică de ce apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
În 2026 crește gradual vârsta de pensionare a femeilor din Moldova. Acestea vor ieși oficial la pensie la 62 de ani, începând cu luna iulie. Până în 2028, vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 63 de ani, fiind egală cu cea a bărbaților. Până atunci, aceasta se mărește treptat, o dată pe an, […] Articolul În 2026 crește vârsta de pensionare a femeilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
15:50
Medicii, la datorie de Crăciun: 30 de persoane au ajuns la urgență după mese și băuturi în exces # Realitatea.md
De Crăciun pe stil vechi, medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au lucrat la capacitate maximă, acordând ajutor inclusiv pacienților aflați în stare gravă. În doar 24 de ore, la Departamentul de Primiri Urgențe au fost consultați 212 pacienți, dintre care 36 au fost internați, inclusiv 9 în stare critică, în zona roșie. Medicii […] Articolul Medicii, la datorie de Crăciun: 30 de persoane au ajuns la urgență după mese și băuturi în exces apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cercetătorii au descoperit cea mai mare comoară din istoria omenirii. Mai exact, este vorba despre energia geotermală provenită din fisurile adânci ale scoarței terestre, aflate pe fundul oceanelor, transmite Antena3.ro. Oamenii de știință susțin că ar putea alimenta omenirea pentru o perioadă extrem de lungă de timp. Spre deosebire de energia solară sau cea eoliană, […] Articolul Cercetătorii au descoperit cea mai mare comoară din istoria omenirii. Unde se află? apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Sergiu Tofilat acuză cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz # Realitatea.md
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că una dintre filialele SA Moldovagaz, Chișinău-Gaz, ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei. El susține că operatorul de distribuție ar fi achiziționat contoarele prin intermediari, ceea ce ridică suspiciuni privind modul în care au fost cumpărate echipamentele. Într-o conferință de presă […] Articolul Sergiu Tofilat acuză cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
De cele mai multe ori vorbim despre cele mai bune destinații sau cele mai frumoase orașe, însă rareori ne îndreptăm atenția către locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe această listă apar câteva dintre cele mai faimoase destinații din lume, care, din cauza aglomerației, prețurilor ridicate și lipsei de autenticitate, au ajuns să fie incluse […] Articolul Mai multe destinații faimoase, incluse pe ”lista neagră” a turismului. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
O cireașă a fost vândută cu 140 € la o licitație din Japonia. La câte mii de euro a ajuns lada? # Realitatea.md
Cireșele de lux din Japonia continuă să uimească prin prețurile lor. La licitația de Revelion din Tokyo, o ladă de cireșe „Sato Nishiki”, considerate printre cele mai bune din țară, s-a vândut cu 1,8 milioane de yeni, adică aproape 10 mii de euro. Asta înseamnă circa 140 de euro pentru o singură cireașă. Un alt […] Articolul O cireașă a fost vândută cu 140 € la o licitație din Japonia. La câte mii de euro a ajuns lada? apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Majoritatea elevilor din Republica Moldova revin la școală vineri, 9 ianuarie, odată cu începerea celui de-al doilea semestru. Ceilalți elevi vor începe orele luni, 12 ianuarie, urmând să recupereze orele pierdute. Potrivit Ministerului Educației, 834 din cele 1.165 de școli vor relua lecțiile pe 9 ianuarie, iar restul — pe 12 ianuarie. Orele neefectuate vor […] Articolul Cei mai mulți elevi se întorc din vacanță pe 9 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
13:20
Furie la Moscova, după confiscarea petrolierului Marinera. Deputați din Duma de Stat cere scufundarea navelor SUA # Realitatea.md
Mai mulți deputați din Duma de Stat a Rusiei au cerut măsuri militare dure împotriva SUA și Europei, după ce un petrolier sub pavilion rusesc a fost reținut de forțele americane în Oceanul Atlantic. Potrivit acestora, armata rusă ar trebui „să înceapă să scufunde nave americane” și să lovească Europa cu rachete Oreșnik, ca reacție […] Articolul Furie la Moscova, după confiscarea petrolierului Marinera. Deputați din Duma de Stat cere scufundarea navelor SUA apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Autoritățile italiene au reținut presupusul ucigaș al moldoveanului găsit mort pe un câmp # Realitatea.md
Presupusul ucigaș al moldoveanului Sergiu Țârnă, găsit fără suflare pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției, a fost reținut de autorități. Potrivit presei din Italia, ancheta a fost închisă. Criminalul ar fi fugit în străinătate imediat după omor, dar s-a întors în Italia în noaptea dintre 5 și […] Articolul Autoritățile italiene au reținut presupusul ucigaș al moldoveanului găsit mort pe un câmp apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Noi detalii în incidentul de la Ceadîr-Lunga: Bărbatul care a împușcat mașina ar fi polițist # Realitatea.md
În dosarul privind împușcarea unui automobil pe traseul Tomai – Ceadîr-Lunga, în care se aflau o femeie și un copil, au apărut noi informații. Potrivit unor canale de Telegram, persoana care a tras ar fi un angajat al Direcției de Poliție a Găgăuziei. Fosta soție a suspectului și rudele acesteia spun că își fac griji […] Articolul Noi detalii în incidentul de la Ceadîr-Lunga: Bărbatul care a împușcat mașina ar fi polițist apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babiš, a anunțat că nu va opri inițiativa privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, chiar dacă în campania electorală a promis contrariul. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator”, a declarat Babiš, în vârstă de 71 de ani, precizând însă […] Articolul Cehia continuă livrările de muniție pentru Ucraina, anunță premierul Andrej Babiš apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Incendiul devastator care a izbucnit miercuri, 7 ianuarie, într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost lichidat complet. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). „În dimineața zilei de 08 ianuarie 2026, ora 11:14 a fost anunțată lichidarea completă a focarelor de ardere. Pe […] Articolul Incendiul devastator de pe strada Mihai Viteazul, lichidat complet de pompieri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
11:50
Cod galben de intensificări ale vântului pentru nordul și centrul Republicii Moldova. # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului pentru nordul și centrul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă astăzi, 8 ianuarie, de la ora 16:00, până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00. În acest interval se așteaptă vânt puternic din vest, cu rafale ce pot ajunge la 15–20 metri pe secundă. Meteorologii atenționează […] Articolul Cod galben de intensificări ale vântului pentru nordul și centrul Republicii Moldova. apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații – majoritatea sunt stabilite automat # Realitatea.md
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală. Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), informează Moldpres.md. Solicitată de agenția de presă […] Articolul Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații – majoritatea sunt stabilite automat apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Poliția avertizează: Aglomerație pe traseele naționale după sărbători și din cauza ninsorii # Realitatea.md
La această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domiciliu după sărbători, potrivit Poliției Naționale. „Circulația este îngreunată și de condițiile meteo. Pe anumite sectoare de drum se formează ghețuș, iar în unele zone ninge, ceea ce poate crea pericole suplimentare în trafic. Polițiștii sunt prezenți […] Articolul Poliția avertizează: Aglomerație pe traseele naționale după sărbători și din cauza ninsorii apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Un actor român va juca în filmul „The Batman Part 2”, unde rolul principal este interpretat de Robert Pattinson # Realitatea.md
Actorul american de origine română Sebastian Stan ar putea face pasul către universul DC Comics. Potrivit publicației Variety, starul nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice” se află în negocieri pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II”, unde rolul principal este interpretat de Robert Pattinson. Deocamdată, nu a fost dezvăluit personajul pe care Sebastian Stan l-ar […] Articolul Un actor român va juca în filmul „The Batman Part 2”, unde rolul principal este interpretat de Robert Pattinson apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Antrenorul Grigore Postică își cere înapoi medalia retrasă de Maia Sandu. S-a adresat instanței # Realitatea.md
Antrenorul de lupte Grigore Postică a contestat în instanță retragerea Medaliei „Meritul Civic”, distincție care i-a fost revocată de președinta Maia Sandu la nici două luni după decernare. Potrivit anticoruptie.md, Postică a depus pe 19 decembrie o cerere la Judecătoria Chișinău, prin care a solicitat anularea decretului prezidențial. Instanța a respins însă acțiunea, pe motiv […] Articolul Antrenorul Grigore Postică își cere înapoi medalia retrasă de Maia Sandu. S-a adresat instanței apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Profesorii, instruiți de Oficiul Avocatului Poporului cum să prevină violența în școli # Realitatea.md
Prevenirea bullyingului în școli rămâne o prioritate pentru Oficiul Avocatului Poporului, care promovează un mediu sigur și lipsit de violență pentru copii. Recent, reprezentanta Oficiului din Comrat, Svetlana Mironova, a desfășurat o instruire pentru profesorii de la Liceul „G. Gaidarji”, axată pe recunoașterea și prevenirea cazurilor de bullying și abuz. În cadrul instruirii s-a subliniat […] Articolul Profesorii, instruiți de Oficiul Avocatului Poporului cum să prevină violența în școli apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Plan eșuat pentru 30.000 €: Un moldovean, condamnat după ce și-a înscenat furtul mașinii # Realitatea.md
Un moldovean a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, după ce a pretins că mașina i-a fost furată. În realitate, bărbatul a pus la cale un furt fictiv, însă ulterior s-a dat de gol. Acesta a reclamat dispariția autovehiculului într-un sat din județul Iași, susținând în fața polițiștilor că mașina […] Articolul Plan eșuat pentru 30.000 €: Un moldovean, condamnat după ce și-a înscenat furtul mașinii apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Incendiul de proporții de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău nu a fost încă lichidat. Ce spune IGSU # Realitatea.md
Incendiul de proporții izbucnit miercuri dimineața, 7 ianuarie, la un depozit de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău nu a fost încă lichidat complet. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu. „Pompierii lucrează pentru spălarea și demontarea construcțiilor. Lichidarea nu a […] Articolul Incendiul de proporții de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău nu a fost încă lichidat. Ce spune IGSU apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și face auzite revendicările, în cadrul unei mobilizări care durează de mai multe săptămâni în toată Franța, scrie Agerpres. Potrivit sindicatului Coordination Rurale, „câteva zeci de tractoare” au intrat în capitală dinspre sud și au […] Articolul Proteste în Franța: Zeci de fermieri au ajuns cu tractoarele până la Turnul Eiffel apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii # Realitatea.md
Ninsoarea abundentă a dat peste cap cursurile în mai multe județe din România. Potrivit presei române, vremea de afară a dus astăzi, 8 ianuarie, la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor – […] Articolul Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda sunt luate tot mai în serios în Europa, după ce liderul american a sugerat în repetate rânduri că Statele Unite ar avea nevoie de control direct asupra insulei, invocând motive de securitate națională, relatează presa internațională. Dacă în trecut aceste afirmații erau tratate drept simple provocări, în prezent […] Articolul De ce Groenlanda contează atât de mult pentru Trump? Adevăratul motiv apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, afirmă directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, Energocom a anunțat încă din luna septembrie 2025 prețul de achiziție […] Articolul Tariful la gaze ar putea scădea, susține șeful Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Operațiune contracronometru: doi polițiști au intrat într-un râu înghețat pentru a salva o femeie # Realitatea.md
O operațiune de salvare contra cronometru a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Târgu Jiu, după ce o femeie a ajuns cu automobilul în apele înghețate ale râului Jiu, în urma unei manevre greșite, scrie Antena 3 CNN. Autoturismul era parțial scufundat. Fără să ezite, doi polițiști au intrat în râu și […] Articolul Operațiune contracronometru: doi polițiști au intrat într-un râu înghețat pentru a salva o femeie apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, România, în urma unei misiuni de salvare care a durat aproximativ patru ore, au anunțat pe Facebook reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, cunoscută sub numele Cușma Dorobanțului, la […] Articolul Tânăr din Moldova, salvat după ce a leșinat în Masivul Ceahlău din România apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară # Realitatea.md
Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian. Manifestațiile au avut loc la apelul președintelui columbian Gustavo Petro, după ce Donald Trump a sugerat că ar […] Articolul VIDEO Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Zelenski îi sugerează lui Trump să-l răpească și pe Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a forța Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina. În acest context, liderul de la Kiev a sugerat, în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, după modelul operațiunii prin care a fost scos […] Articolul Zelenski îi sugerează lui Trump să-l răpească și pe Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Mai mulți turiști, mai mulți bani pentru moldoveni. Țara noastră participă și anul acesta la „Destinația Anului 2026” # Realitatea.md
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită […] Articolul Mai mulți turiști, mai mulți bani pentru moldoveni. Țara noastră participă și anul acesta la „Destinația Anului 2026” apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Drumarii au intervenit pe timp de noapte: aproape 500 de tone de sare răspândite pe șosele # Realitatea.md
Cod galben de ghețuș și polei pe drumurile din țară. Administrația Națională a Drumurilor anunță că în prezent circulația pe rețeaua națională se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil preponderent umed, pe alocuri cu porțiuni înzăpezite și polei. „Administraţia Națională a Drumurilor monitorizează permanent situația din teren și vă recomandă să circulați cu prudență. […] Articolul Drumarii au intervenit pe timp de noapte: aproape 500 de tone de sare răspândite pe șosele apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Bilanț contradictoriu după operațiunea SUA din Venezuela: Autoritățile de la Caracas vorbesc despre 100 de morți # Realitatea.md
Cel puțin 100 de persoane au murit în urma atacului Statelor Unite asupra Venezuelei, a declarat ministrul de interne al țării, Diosdado Cabello. „În acest moment… au murit 100 de persoane. Și aproximativ tot atâtea au fost rănite. Au murit oameni care nu aveau nicio legătură cu conflictul – civili, femei care se aflau în […] Articolul Bilanț contradictoriu după operațiunea SUA din Venezuela: Autoritățile de la Caracas vorbesc despre 100 de morți apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Finala națională Eurovision promite mare show la Arena Chișinău! Satoshi și-a îmbunătățit piesa # Realitatea.md
Pe 17 ianuarie 2026, la Arena Chișinău, 16 participanți vor concura pentru dreptul de a reprezenta Republica Moldova pe scena europeană a muzicii, la Eurovision. În premieră, etapa națională a concursului promite un show de mare anvergură, pe scenă vor urca nu doar concurenții, dar și artiști care deja au reușit să se afirme la […] Articolul Finala națională Eurovision promite mare show la Arena Chișinău! Satoshi și-a îmbunătățit piesa apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.