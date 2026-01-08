Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii
Realitatea.md, 8 ianuarie 2026 10:30
Ninsoarea abundentă a dat peste cap cursurile în mai multe județe din România. Potrivit presei române, vremea de afară a dus astăzi, 8 ianuarie, la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor – […] Articolul Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
10:30
Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și face auzite revendicările, în cadrul unei mobilizări care durează de mai multe săptămâni în toată Franța, scrie Agerpres. Potrivit sindicatului Coordination Rurale, „câteva zeci de tractoare” au intrat în capitală dinspre sud și au […] Articolul Proteste în Franța: Zeci de fermieri au ajuns cu tractoarele până la Turnul Eiffel apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii # Realitatea.md
Ninsoarea abundentă a dat peste cap cursurile în mai multe județe din România. Potrivit presei române, vremea de afară a dus astăzi, 8 ianuarie, la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor – […] Articolul Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda sunt luate tot mai în serios în Europa, după ce liderul american a sugerat în repetate rânduri că Statele Unite ar avea nevoie de control direct asupra insulei, invocând motive de securitate națională, relatează presa internațională. Dacă în trecut aceste afirmații erau tratate drept simple provocări, în prezent […] Articolul De ce Groenlanda contează atât de mult pentru Trump? Adevăratul motiv apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, afirmă directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, Energocom a anunțat încă din luna septembrie 2025 prețul de achiziție […] Articolul Tariful la gaze ar putea scădea, susține șeful Energocom apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:10
Operațiune contracronometru: doi polițiști au intrat într-un râu înghețat pentru a salva o femeie # Realitatea.md
O operațiune de salvare contra cronometru a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Târgu Jiu, după ce o femeie a ajuns cu automobilul în apele înghețate ale râului Jiu, în urma unei manevre greșite, scrie Antena 3 CNN. Autoturismul era parțial scufundat. Fără să ezite, doi polițiști au intrat în râu și […] Articolul Operațiune contracronometru: doi polițiști au intrat într-un râu înghețat pentru a salva o femeie apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, România, în urma unei misiuni de salvare care a durat aproximativ patru ore, au anunțat pe Facebook reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, cunoscută sub numele Cușma Dorobanțului, la […] Articolul Tânăr din Moldova, salvat după ce a leșinat în Masivul Ceahlău din România apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară # Realitatea.md
Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian. Manifestațiile au avut loc la apelul președintelui columbian Gustavo Petro, după ce Donald Trump a sugerat că ar […] Articolul VIDEO Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Zelenski îi sugerează lui Trump să-l răpească și pe Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a forța Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina. În acest context, liderul de la Kiev a sugerat, în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, după modelul operațiunii prin care a fost scos […] Articolul Zelenski îi sugerează lui Trump să-l răpească și pe Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:30
Mai mulți turiști, mai mulți bani pentru moldoveni. Țara noastră participă și anul acesta la „Destinația Anului 2026” # Realitatea.md
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită […] Articolul Mai mulți turiști, mai mulți bani pentru moldoveni. Țara noastră participă și anul acesta la „Destinația Anului 2026” apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Drumarii au intervenit pe timp de noapte: aproape 500 de tone de sare răspândite pe șosele # Realitatea.md
Cod galben de ghețuș și polei pe drumurile din țară. Administrația Națională a Drumurilor anunță că în prezent circulația pe rețeaua națională se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil preponderent umed, pe alocuri cu porțiuni înzăpezite și polei. „Administraţia Națională a Drumurilor monitorizează permanent situația din teren și vă recomandă să circulați cu prudență. […] Articolul Drumarii au intervenit pe timp de noapte: aproape 500 de tone de sare răspândite pe șosele apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Bilanț contradictoriu după operațiunea SUA din Venezuela: Autoritățile de la Caracas vorbesc despre 100 de morți # Realitatea.md
Cel puțin 100 de persoane au murit în urma atacului Statelor Unite asupra Venezuelei, a declarat ministrul de interne al țării, Diosdado Cabello. „În acest moment… au murit 100 de persoane. Și aproximativ tot atâtea au fost rănite. Au murit oameni care nu aveau nicio legătură cu conflictul – civili, femei care se aflau în […] Articolul Bilanț contradictoriu după operațiunea SUA din Venezuela: Autoritățile de la Caracas vorbesc despre 100 de morți apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Finala națională Eurovision promite mare show la Arena Chișinău! Satoshi și-a îmbunătățit piesa # Realitatea.md
Pe 17 ianuarie 2026, la Arena Chișinău, 16 participanți vor concura pentru dreptul de a reprezenta Republica Moldova pe scena europeană a muzicii, la Eurovision. În premieră, etapa națională a concursului promite un show de mare anvergură, pe scenă vor urca nu doar concurenții, dar și artiști care deja au reușit să se afirme la […] Articolul Finala națională Eurovision promite mare show la Arena Chișinău! Satoshi și-a îmbunătățit piesa apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:30
În a doua zi de Crăciun, pe stil vechi, creștinii ortodocși sărbătoresc Soborul Născătoarei de Dumnezeu # Realitatea.md
Creștinii ortodocși care urmează calendarul pe stil vechi marchează, pe 8 ianuarie, Soborul Maicii Domnului, sărbătoare prăznuită în a doua zi după Nașterea Domnului. Arhimandritul Nectarie Gherman a explicat pentru IPN că termenul „sobor” înseamnă „adunare” și se referă la faptul că întreaga Biserică se reunește în jurul Maicii Domnului pentru a-i aduce mulțumire și […] Articolul În a doua zi de Crăciun, pe stil vechi, creștinii ortodocși sărbătoresc Soborul Născătoarei de Dumnezeu apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
VIDEO Întreruperi masive de curent în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie, după atacuri cu drone rusești # Realitatea.md
Regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporijie, din centrul și estul Ucrainei, au fost afectate de întreruperi masive de curent în urma unor atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice. „Inamicul a lansat un atac masiv cu drone împotriva infrastructurilor energetice în mai multe regiuni. Drept urmare, majoritatea consumatorilor din regiunile Dnipropetrovsk şi Zaporijie, inclusiv […] Articolul VIDEO Întreruperi masive de curent în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie, după atacuri cu drone rusești apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Rubio le-a prezentat senatorilor SUA planul în trei pași pentru Venezuela. Petrolul este „cheia” schimbării de regim # Realitatea.md
Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord prin care vor prelua între 30 și 50 de milioane de barili de petrol venezuelean, urmând ca acesta să fie vândut pe piața liberă, iar banii obținuți să fie folosiți pentru a sprijini tranziția Venezuelei către un nou regim politic. Secretarul de stat american, Marco Rubio, le-a […] Articolul Rubio le-a prezentat senatorilor SUA planul în trei pași pentru Venezuela. Petrolul este „cheia” schimbării de regim apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Trafic intens la frontieră, la Sculeni și Leușeni: Vameșii recomandă traversarea prin Leova, Costești sau Cahul # Realitatea.md
Trafic intens se înregistrează, în aceste momente, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, fluxul de călători și mijloace de transport este majorat, iar direcția cea mai aglomerată este cea de ieșire din țară. Autoritățile de control anunță că au fost întreprinse măsuri […] Articolul Trafic intens la frontieră, la Sculeni și Leușeni: Vameșii recomandă traversarea prin Leova, Costești sau Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Cum va fi vremea azi, 8 ianuarie 2026: Ploi, lapoviță și ninsori slabe, cu risc de polei. Care vor fi temperaturile # Realitatea.md
Astăzi, 8 ianuarie, vremea va fi instabilă în toată țara, cu precipitații slabe și condiții de formare a poleiului, în contextul avertizării meteorologice Cod galben emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din vest cu rafale de până la 27 km/h, iar umiditatea aerului va fi ridicată, în jur de 85%, […] Articolul Cum va fi vremea azi, 8 ianuarie 2026: Ploi, lapoviță și ninsori slabe, cu risc de polei. Care vor fi temperaturile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Olanda: Peste 800 de zboruri anulate din cauza zăpezii. 1.000 de oameni blocați pe aeroportul Schiphol # Realitatea.md
Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în anumite părți ale Europei, anulând numeroase zboruri și blocând drumuri. Aproximativ 1.000 de persoane au fost forțate să petreacă noaptea pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul curăța zăpada de pe piste. Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate, miercuri, pe Schiphol, unul dintre cele […] Articolul Olanda: Peste 800 de zboruri anulate din cauza zăpezii. 1.000 de oameni blocați pe aeroportul Schiphol apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Rusia a lansat miercuri, 7 ianuarie curent, un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor opt, potrivit autorităților ucrainene, scrie adevărul.ro. Administrația porturilor maritime din Ucraina a anunțat că țintele atacului au fost porturile Ciornomorsk și Pivdenni, două artere esențiale pentru exporturile țării și […] Articolul Atac asupra a două porturi din Odesa: un mort și opt răniți după loviturile Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să lovească agenții cu mașina # Realitatea.md
O femeie a fost împușcată mortal miercuri în Minneapolis de un agent federal de imigrație, în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate de autoritățile americane. Incidentul a avut loc pe fondul unei intensificări fără precedent a acțiunilor împotriva imigrației ilegale în statul Minnesota, informează adevărul.ro. Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial din Minneapolis, unde […] Articolul Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să lovească agenții cu mașina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:30
Țară săracă, pașaport de lux. Moldovenii intră în 124 de țări, dar nu pot trăi acasă # Realitatea.md
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale, scrie bani.md. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de […] Articolul Țară săracă, pașaport de lux. Moldovenii intră în 124 de țări, dar nu pot trăi acasă apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Noile tarife la gaz vor fi anunțate la sfârșitul lunii și vor fi valabile până în ianuarie 2027 # Realitatea.md
Noile tarife la gazele naturale vor fi anunțate la sfârșitul lunii curente și vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii ianuarie 2027. Precizarea a fost făcută de directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV. Acesta a explicat că prețul este stabilit pentru un an calendaristic și ține cont de […] Articolul Noile tarife la gaz vor fi anunțate la sfârșitul lunii și vor fi valabile până în ianuarie 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a evitat inițial să spună public care este salariul pe care îl ridică lunar. Subiectul a fost abordat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV, unde, după mai multe insistențe, șeful Energocom și făcut public salariul. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, salariul său depășește 47 de mii de lei […] Articolul Ce salariu ridică șeful Energocom? Eugeniu Buzatu: 47 de mii și ceva apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Un petrolier care ar face parte din „flota fantomă” a lui Putin a fost atacat cu drone în Marea Neagră # Realitatea.md
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau și care ar face parte din „flota fantomă” a lui Vladimir Putin a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc de ştiri NTV, relatează antena3.ro. Petrolierul, denumit „Elbus”, se afla în momentul atacului la aproximativ 30 de mile […] Articolul Un petrolier care ar face parte din „flota fantomă” a lui Putin a fost atacat cu drone în Marea Neagră apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
La această oră, pe mai multe trasee naționale din țară se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul zilei de astăzi, 7 ianuarie, drumarii au intervenit în zonele de Nord și Centru cu 11 utilaje speciale și 7 muncitori rutieri, acționând în sectoarele Briceni, […] Articolul VIDEO Atenție, ceața se menține pe traseele naționale! Drumarii sunt la datorie apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
La Nicosia, Sandu a discutat cu von der Leyen, Costa și Zelenski despre securitatea regională # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Nicosia cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Republica Moldova și-a demonstrat reziliența, cetățenii noștri au ales clar Europa, iar noi implementăm agenda de reforme pentru aderarea la UE. Suntem pregătiți să facem următorii pași în […] Articolul La Nicosia, Sandu a discutat cu von der Leyen, Costa și Zelenski despre securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că parcursul comun al Ucrainei și Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie unul coordonat. Declarațiile au fost făcute în urma discuțiilor purtate cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Cipru. Totodată, liderul de la Kiev a precizat că un subiect prioritar al întrevederii a fost […] Articolul VIDEO Zelenski: Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună spre UE apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Avaria a fost remediată! Căldura și apa caldă au revenit în cele 16 blocuri de la Telecentru # Realitatea.md
Cele 16 blocuri de locuințe din Chișinău, care au rămas astăzi, 7 ianuarie, temporar fără căldură și apă caldă în urma unei avarii la o linie electrică, au fost reconectate la agentul termic. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica. „Regimul hidraulic a fost restabilit, iar toți consumatorii blocurilor locative din zona Telecentru au fost reconectați […] Articolul Avaria a fost remediată! Căldura și apa caldă au revenit în cele 16 blocuri de la Telecentru apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Ce a constatat medicul legist # Realitatea.md
Detalii noii în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției, Italia. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino. Bărbatul a fost omorât cu un singur […] Articolul Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Ce a constatat medicul legist apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Forțele speciale americane, împreună cu Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri, 7 ianuarie, la bordul petrolierului Marinera, aflat sub pavilion rusesc, relatează Reuters. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearca să urce la bordul navei despre care se crede că este goală şi […] Articolul FOTO, VIDEO SUA au capturat un petrolier rusesc în Atlantic. Ce a făcut Rusia? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea președintelui SUA, Donald Trump, care s-a plâns că unii fotografi îl facă să pară ”puţin gras”. Declarațiile au fost făcute într-un discurs pe care l-a susţinut marţi, 6 ianuarie, în […] Articolul FOTO Trump, supărat pe fotografi. Îl fac să pară ”puţin gras” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Delegația UE și Ambasada SUA, cu urări de Crăciun pe stil vechi: Vă dorim sărbători pline de bucurie și pace # Realitatea.md
De Crăciun pe stil vechi, diplomații europeni și cei americani de la Chișinău au transmis mesaje de felicitare moldovenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului pe 7 ianuarie. Aceștia le-au urat pace, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. „Cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, echipa Delegației Uniunii Europene transmite cele mai sincere urări de sănătate, […] Articolul Delegația UE și Ambasada SUA, cu urări de Crăciun pe stil vechi: Vă dorim sărbători pline de bucurie și pace apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Două companii americane pregătesc o ofertă de circa 22 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale Lukoil # Realitatea.md
Companiile americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de aproximativ 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului petrolier rus Lukoil, afectat de sancțiunile occidentale, potrivit Financial Times. Oferta ar viza rafinăriile și rețeaua internațională de benzinării ale Lukoil, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, precum și active din Europa, Asia […] Articolul Două companii americane pregătesc o ofertă de circa 22 de miliarde de dolari pentru activele internaționale ale Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Sfârșitul acestei săptămâni aduce un val de frig pe tot teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer arctic până în 13 ianuarie, care se va concentra, în special, în regiunile estice ale Europei, transmite Ziua.md. Pe arii extinse se vor înregistra condiții de ger sever, cu minime nocturne coborând la minus […] Articolul Val de ger extrem în Moldova. Temperaturile pot ajunge până la -20°C apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Politicienii moldoveni urează pace și sănătate de Crăciun pe stil vechi. Mesaje și VIDEO din biserici # Realitatea.md
Politicienii moldoveni au transmis mesaje de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, dorindu-le cetățenilor pace, sănătate, lumină și bunăstare. Unii au publicat fotografii și înregistrări video din biserici. Președintele PSRM, Igor Dodon, a participat la slujba de Crăciun în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Molovata Veche și a publicat un video de la […] Articolul Politicienii moldoveni urează pace și sănătate de Crăciun pe stil vechi. Mesaje și VIDEO din biserici apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
La un pas de tragedie! Un copil a fost salvat după ce gheața unui lac pe care se juca s-a spart # Realitatea.md
Un băiat de 13 ani a fost salvat de ofițerii de poliție din New Jersey, SUA, după ce s-a prăbușit sub gheața unui iaz de la marginea orașului. Băiatul a vrut să se bucure de gheaţă dar stratul de deasupra apei nu era suficient de gros pentru a-l susţine a ajuns în apă, transmite Observatornews.ro. […] Articolul La un pas de tragedie! Un copil a fost salvat după ce gheața unui lac pe care se juca s-a spart apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un moldovean de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi omorât fratele într-o locuință din comuna Florești, județul Cluj, România. Potrivit presei române, în data de 4 ianuarie, în jurul orei 23:55, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați cu privire la faptul […] Articolul Un moldovean, arestat de autoritățile române. Și-ar fi ucis fratele apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Comisia Europeană oferă permise gratuite de călătorie pentru tinerii de 18 ani. Sunt peste 40.000 de locuri disponibile # Realitatea.md
Comisia Europeană a lansat miercuri cererile pentru o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați vor beneficia și de un card de reducere, care oferă mii de […] Articolul Comisia Europeană oferă permise gratuite de călătorie pentru tinerii de 18 ani. Sunt peste 40.000 de locuri disponibile apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
De astăzi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces # Realitatea.md
Începând de astăzi, 7 ianuarie, vizitatorii Romei vor fi nevoiți să plătească o taxă de două euro pentru a vedea Fontana di Trevi, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Italiei și un reper al patrimoniului artistic al țării, transmite Digi24.ro. Măsura, inițiată de consilierul pentru turism, Alessandro Onorato, și aprobată de administrația municipală, face […] Articolul De astăzi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Conducerea țării, mesaj de Crăciun: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Realitatea.md
Conducerea țării a venit cu mesaje de felicitare pentru cetățenii moldoveni care sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul pe stil vechi. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a transmis președinta Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu le-a urat cetățenilor Crăciun Fericit. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Conducerea țării, mesaj de Crăciun: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
O pensionară a decedat într-un incendiu, iar o altă femeie a ajuns la spital cu intoxicație. Incendiul s-a produs marți seara, 6 ianuarie, în localitatea Parcani, din stânga Nistrului. Vecinii au observat fum și flăcări și au alertat imediat pompierii. Până la sosirea acestora, oamenii au reușit să salveze o femeie, care se afla pe […] Articolul FOTO Tragedie la Parcani. O pensionară a decedat, alta – în stare gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Declarația de la Paris a „Coaliţiei de voinţă” nu include angajamente ferme ale SUA pentru sprijin militar în Ucraina # Realitatea.md
În versiunea finală a declarației de la Paris, adoptată în urma reuniunii „Coaliţiei de voinţă” din 6 ianuarie, nu a fost inclusă formularea privind angajamentele Statelor Unite de a sprijini forțele multinaționale din Ucraina în cazul unei noi invazii ruse. Totodată, SUA nu sunt semnatare oficiale ale acestui document. Informația a fost confirmată de corespondenta […] Articolul Declarația de la Paris a „Coaliţiei de voinţă” nu include angajamente ferme ale SUA pentru sprijin militar în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
De la începutul anului 2026, produsele din tutun sunt supuse unor taxe mai mari, odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări la Codul fiscal. Accizele pentru acest segment au fost majorate, în medie, cu aproximativ 10%, măsura având drept scop atât creșterea veniturilor la bugetul de stat, cât și descurajarea consumului de tutun. Astfel, […] Articolul Fumatul devine mai scump! Accizele s-au majorat de la începutul anului 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Machado spune că vrea să „împartă” Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel # Realitatea.md
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat marți că un Premiu Nobel nu poate fi transferat către alte persoane, după ce lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat luni că își dorește să „împartă” cu președintele american Donald Trump prestigioasa distincție pentru Pace, informează EFE, citată de Agerpres. „Un Premiu Nobel nu poate fi revocat […] Articolul Machado spune că vrea să „împartă” Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
FOTO Trafic paralizat la Orhei, de Crăciun pe stil vechi. Unii șoferi au făcut cale întoarsă # Realitatea.md
La Orhei s-au format astăzi, 7 ianuarie, de Crăciun pe stil vechi, ambuteiaje infernale. Traficul a fost serios îngreunat, iar unii șoferi, vizibil nemulțumiți, au fost nevoiți să facă cale întoarsă. Imaginile au fost surprinse de cititorii Realitatea.md. De asemenea, la fața locului se aflau și echipaje ale poliției, care au intervenit pentru fluidizarea circulației […] Articolul FOTO Trafic paralizat la Orhei, de Crăciun pe stil vechi. Unii șoferi au făcut cale întoarsă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Premisele reducerii tarifului la […] Articolul Șeful SA Energocom, Eugeniu Buzatu, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului de pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Pompierii au reușit să localizeze incendiul de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, iar nivelul sporit de intervenție a fost coborât, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, pompierii au […] Articolul După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului de pe strada Mihai Viteazul apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premieră medicală în Moldova, la Institutul Oncologic: o nouă tehnică ajută medicii să trateze mai precis melanomul # Realitatea.md
O premieră medicală a fost realizată în Republica Moldova, la IMSP Institutul Oncologic, unde medicii au aplicat pentru prima dată tehnica de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă – o investigație modernă care ajută la stabilirea exactă a stadiului melanomului și la alegerea celui mai potrivit tratament. Primele investigații au fost efectuate la pacienți cu […] Articolul Premieră medicală în Moldova, la Institutul Oncologic: o nouă tehnică ajută medicii să trateze mai precis melanomul apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Președintele României, Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola din cauza vremii # Realitatea.md
Revenirea în țară a președintelui României, Nicușor Dan, a fost amânată din nou, după ce aeronava cu care urma să se întoarcă nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Franța se confruntă cu ninsori abundente, iar mai multe zboruri au fost afectate. Decolarea a fost amânată cu aproximativ o oră, o oră și […] Articolul Președintele României, Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:40
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa. De Crăciun, 16 blocuri au fost deconectate de la căldură # Realitatea.md
În ziua de Crăciun, 16 blocuri din cartierul Schinoasa din Capitală au rămas temporar fără căldură și apă caldă din cauza unor lucrări tehnice la rețeaua termică, anunță Termoelectrica. Potrivit companiei, situația a fost generată de o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, produsă pe 6 ianuarie, care […] Articolul Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa. De Crăciun, 16 blocuri au fost deconectate de la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.