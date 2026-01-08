Căsătorie, anulată din cauza chat gpt în Olanda. Motivul bizar care a provocat decizia instanței

07:50

Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord prin care vor prelua între 30 și 50 de milioane de barili de petrol venezuelean, urmând ca acesta să fie vândut pe piața liberă, iar banii obținuți să fie folosiți pentru a sprijini tranziția Venezuelei către un nou regim politic. Secretarul de stat american, Marco Rubio, le-a […] Articolul Rubio le-a prezentat senatorilor SUA planul în trei pași pentru Venezuela. Petrolul este „cheia” schimbării de regim apare prima dată în Realitatea.md.