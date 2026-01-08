Mai multe destinații faimoase, incluse pe ”lista neagră” a turismului. Motivul?
Realitatea.md, 8 ianuarie 2026 15:00
De cele mai multe ori vorbim despre cele mai bune destinații sau cele mai frumoase orașe, însă rareori ne îndreptăm atenția către locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe această listă apar câteva dintre cele mai faimoase destinații din lume, care, din cauza aglomerației, prețurilor ridicate și lipsei de autenticitate, au ajuns să fie incluse […]
• • •
Acum 10 minute
15:20
Cercetătorii au descoperit cea mai mare comoară din istoria omenirii. Mai exact, este vorba despre energia geotermală provenită din fisurile adânci ale scoarței terestre, aflate pe fundul oceanelor, transmite Antena3.ro. Oamenii de știință susțin că ar putea alimenta omenirea pentru o perioadă extrem de lungă de timp. Spre deosebire de energia solară sau cea eoliană, […]
Acum 30 minute
15:10
Sergiu Tofilat acuză cheltuieli nejustificate de peste 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz # Realitatea.md
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că una dintre filialele SA Moldovagaz, Chișinău-Gaz, ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei. El susține că operatorul de distribuție ar fi achiziționat contoarele prin intermediari, ceea ce ridică suspiciuni privind modul în care au fost cumpărate echipamentele. Într-o conferință de presă […]
15:00
Acum o oră
14:40
O cireașă a fost vândută cu 140 € la o licitație din Japonia. La câte mii de euro a ajuns lada? # Realitatea.md
Cireșele de lux din Japonia continuă să uimească prin prețurile lor. La licitația de Revelion din Tokyo, o ladă de cireșe „Sato Nishiki", considerate printre cele mai bune din țară, s-a vândut cu 1,8 milioane de yeni, adică aproape 10 mii de euro. Asta înseamnă circa 140 de euro pentru o singură cireașă. Un alt […]
Acum 2 ore
14:10
Majoritatea elevilor din Republica Moldova revin la școală vineri, 9 ianuarie, odată cu începerea celui de-al doilea semestru. Ceilalți elevi vor începe orele luni, 12 ianuarie, urmând să recupereze orele pierdute. Potrivit Ministerului Educației, 834 din cele 1.165 de școli vor relua lecțiile pe 9 ianuarie, iar restul — pe 12 ianuarie. Orele neefectuate vor […]
Acum 4 ore
13:20
Furie la Moscova, după confiscarea petrolierului Marinera. Deputați din Duma de Stat cere scufundarea navelor SUA # Realitatea.md
Mai mulți deputați din Duma de Stat a Rusiei au cerut măsuri militare dure împotriva SUA și Europei, după ce un petrolier sub pavilion rusesc a fost reținut de forțele americane în Oceanul Atlantic. Potrivit acestora, armata rusă ar trebui „să înceapă să scufunde nave americane" și să lovească Europa cu rachete Oreșnik, ca reacție […]
13:10
Autoritățile italiene au reținut presupusul ucigaș al moldoveanului găsit mort pe un câmp # Realitatea.md
Presupusul ucigaș al moldoveanului Sergiu Țârnă, găsit fără suflare pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției, a fost reținut de autorități. Potrivit presei din Italia, ancheta a fost închisă. Criminalul ar fi fugit în străinătate imediat după omor, dar s-a întors în Italia în noaptea dintre 5 și […]
13:00
Noi detalii în incidentul de la Ceadîr-Lunga: Bărbatul care a împușcat mașina ar fi polițist # Realitatea.md
În dosarul privind împușcarea unui automobil pe traseul Tomai – Ceadîr-Lunga, în care se aflau o femeie și un copil, au apărut noi informații. Potrivit unor canale de Telegram, persoana care a tras ar fi un angajat al Direcției de Poliție a Găgăuziei. Fosta soție a suspectului și rudele acesteia spun că își fac griji […]
12:50
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babiš, a anunțat că nu va opri inițiativa privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, chiar dacă în campania electorală a promis contrariul. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator", a declarat Babiš, în vârstă de 71 de ani, precizând însă […]
12:20
Incendiul devastator care a izbucnit miercuri, 7 ianuarie, într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost lichidat complet. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). „În dimineața zilei de 08 ianuarie 2026, ora 11:14 a fost anunțată lichidarea completă a focarelor de ardere. Pe […]
11:50
Cod galben de intensificări ale vântului pentru nordul și centrul Republicii Moldova. # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului pentru nordul și centrul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă astăzi, 8 ianuarie, de la ora 16:00, până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00. În acest interval se așteaptă vânt puternic din vest, cu rafale ce pot ajunge la 15–20 metri pe secundă. Meteorologii atenționează […]
11:50
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații – majoritatea sunt stabilite automat # Realitatea.md
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală. Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), informează Moldpres.md. Solicitată de agenția de presă […]
11:40
Poliția avertizează: Aglomerație pe traseele naționale după sărbători și din cauza ninsorii # Realitatea.md
La această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domiciliu după sărbători, potrivit Poliției Naționale. „Circulația este îngreunată și de condițiile meteo. Pe anumite sectoare de drum se formează ghețuș, iar în unele zone ninge, ceea ce poate crea pericole suplimentare în trafic. Polițiștii sunt prezenți […]
11:40
Un actor român va juca în filmul „The Batman Part 2”, unde rolul principal este interpretat de Robert Pattinson # Realitatea.md
Actorul american de origine română Sebastian Stan ar putea face pasul către universul DC Comics. Potrivit publicației Variety, starul nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice" se află în negocieri pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II", unde rolul principal este interpretat de Robert Pattinson. Deocamdată, nu a fost dezvăluit personajul pe care Sebastian Stan l-ar […]
11:30
Antrenorul Grigore Postică își cere înapoi medalia retrasă de Maia Sandu. S-a adresat instanței # Realitatea.md
Antrenorul de lupte Grigore Postică a contestat în instanță retragerea Medaliei „Meritul Civic", distincție care i-a fost revocată de președinta Maia Sandu la nici două luni după decernare. Potrivit anticoruptie.md, Postică a depus pe 19 decembrie o cerere la Judecătoria Chișinău, prin care a solicitat anularea decretului prezidențial. Instanța a respins însă acțiunea, pe motiv […]
11:30
Profesorii, instruiți de Oficiul Avocatului Poporului cum să prevină violența în școli # Realitatea.md
Prevenirea bullyingului în școli rămâne o prioritate pentru Oficiul Avocatului Poporului, care promovează un mediu sigur și lipsit de violență pentru copii. Recent, reprezentanta Oficiului din Comrat, Svetlana Mironova, a desfășurat o instruire pentru profesorii de la Liceul „G. Gaidarji", axată pe recunoașterea și prevenirea cazurilor de bullying și abuz. În cadrul instruirii s-a subliniat […]
11:30
Plan eșuat pentru 30.000 €: Un moldovean, condamnat după ce și-a înscenat furtul mașinii # Realitatea.md
Un moldovean a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, după ce a pretins că mașina i-a fost furată. În realitate, bărbatul a pus la cale un furt fictiv, însă ulterior s-a dat de gol. Acesta a reclamat dispariția autovehiculului într-un sat din județul Iași, susținând în fața polițiștilor că mașina […]
Acum 6 ore
11:10
Incendiul de proporții de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău nu a fost încă lichidat. Ce spune IGSU # Realitatea.md
Incendiul de proporții izbucnit miercuri dimineața, 7 ianuarie, la un depozit de pe strada Mihai Viteazul din Chișinău nu a fost încă lichidat complet. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu. „Pompierii lucrează pentru spălarea și demontarea construcțiilor. Lichidarea nu a […]
10:30
Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și face auzite revendicările, în cadrul unei mobilizări care durează de mai multe săptămâni în toată Franța, scrie Agerpres. Potrivit sindicatului Coordination Rurale, „câteva zeci de tractoare" au intrat în capitală dinspre sud și au […]
10:30
Prima zi de școală, amânată! 24 de instituții de învățământ din România, închise din cauza ninsorii # Realitatea.md
Ninsoarea abundentă a dat peste cap cursurile în mai multe județe din România. Potrivit presei române, vremea de afară a dus astăzi, 8 ianuarie, la suspendarea cursurilor și trecerea lor online în 24 de școli. Astfel, prima zi de școală din modulul 3 al anului școlar se amână pentru elevii din următoarele școli: Bihor – […]
10:30
Declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda sunt luate tot mai în serios în Europa, după ce liderul american a sugerat în repetate rânduri că Statele Unite ar avea nevoie de control direct asupra insulei, invocând motive de securitate națională, relatează presa internațională. Dacă în trecut aceste afirmații erau tratate drept simple provocări, în prezent […]
10:20
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, afirmă directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, Energocom a anunțat încă din luna septembrie 2025 prețul de achiziție […]
10:10
Operațiune contracronometru: doi polițiști au intrat într-un râu înghețat pentru a salva o femeie # Realitatea.md
O operațiune de salvare contra cronometru a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Târgu Jiu, după ce o femeie a ajuns cu automobilul în apele înghețate ale râului Jiu, în urma unei manevre greșite, scrie Antena 3 CNN. Autoturismul era parțial scufundat. Fără să ezite, doi polițiști au intrat în râu și […]
10:10
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, România, în urma unei misiuni de salvare care a durat aproximativ patru ore, au anunțat pe Facebook reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, cunoscută sub numele Cușma Dorobanțului, la […]
10:00
VIDEO Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară # Realitatea.md
Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian. Manifestațiile au avut loc la apelul președintelui columbian Gustavo Petro, după ce Donald Trump a sugerat că ar […]
09:50
Zelenski îi sugerează lui Trump să-l răpească și pe Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a forța Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina. În acest context, liderul de la Kiev a sugerat, în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, după modelul operațiunii prin care a fost scos […]
09:30
Mai mulți turiști, mai mulți bani pentru moldoveni. Țara noastră participă și anul acesta la „Destinația Anului 2026” # Realitatea.md
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului", ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită […]
Acum 8 ore
09:10
Drumarii au intervenit pe timp de noapte: aproape 500 de tone de sare răspândite pe șosele # Realitatea.md
Cod galben de ghețuș și polei pe drumurile din țară. Administrația Națională a Drumurilor anunță că în prezent circulația pe rețeaua națională se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil preponderent umed, pe alocuri cu porțiuni înzăpezite și polei. „Administraţia Națională a Drumurilor monitorizează permanent situația din teren și vă recomandă să circulați cu prudență. […]
09:00
Bilanț contradictoriu după operațiunea SUA din Venezuela: Autoritățile de la Caracas vorbesc despre 100 de morți # Realitatea.md
Cel puțin 100 de persoane au murit în urma atacului Statelor Unite asupra Venezuelei, a declarat ministrul de interne al țării, Diosdado Cabello. „În acest moment… au murit 100 de persoane. Și aproximativ tot atâtea au fost rănite. Au murit oam
08:50
Finala națională Eurovision promite mare show la Arena Chișinău! Satoshi și-a îmbunătățit piesa # Realitatea.md
Pe 17 ianuarie 2026, la Arena Chișinău, 16 participanți vor concura pentru dreptul de a reprezenta Republica Moldova pe scena europeană a muzicii, la Eurovision. În premieră, etapa națională a concursului promite un show de mare anvergură, pe scenă vor urca nu doar concurenții, dar și artiști care deja au reușit să se afirme la […] Articolul Finala națională Eurovision promite mare show la Arena Chișinău! Satoshi și-a îmbunătățit piesa apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
În a doua zi de Crăciun, pe stil vechi, creștinii ortodocși sărbătoresc Soborul Născătoarei de Dumnezeu # Realitatea.md
Creștinii ortodocși care urmează calendarul pe stil vechi marchează, pe 8 ianuarie, Soborul Maicii Domnului, sărbătoare prăznuită în a doua zi după Nașterea Domnului. Arhimandritul Nectarie Gherman a explicat pentru IPN că termenul „sobor” înseamnă „adunare” și se referă la faptul că întreaga Biserică se reunește în jurul Maicii Domnului pentru a-i aduce mulțumire și […] Articolul În a doua zi de Crăciun, pe stil vechi, creștinii ortodocși sărbătoresc Soborul Născătoarei de Dumnezeu apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
VIDEO Întreruperi masive de curent în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie, după atacuri cu drone rusești # Realitatea.md
Regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporijie, din centrul și estul Ucrainei, au fost afectate de întreruperi masive de curent în urma unor atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice. „Inamicul a lansat un atac masiv cu drone împotriva infrastructurilor energetice în mai multe regiuni. Drept urmare, majoritatea consumatorilor din regiunile Dnipropetrovsk şi Zaporijie, inclusiv […] Articolul VIDEO Întreruperi masive de curent în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie, după atacuri cu drone rusești apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Rubio le-a prezentat senatorilor SUA planul în trei pași pentru Venezuela. Petrolul este „cheia” schimbării de regim # Realitatea.md
Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord prin care vor prelua între 30 și 50 de milioane de barili de petrol venezuelean, urmând ca acesta să fie vândut pe piața liberă, iar banii obținuți să fie folosiți pentru a sprijini tranziția Venezuelei către un nou regim politic. Secretarul de stat american, Marco Rubio, le-a […] Articolul Rubio le-a prezentat senatorilor SUA planul în trei pași pentru Venezuela. Petrolul este „cheia” schimbării de regim apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Trafic intens la frontieră, la Sculeni și Leușeni: Vameșii recomandă traversarea prin Leova, Costești sau Cahul # Realitatea.md
Trafic intens se înregistrează, în aceste momente, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Serviciului Vamal, fluxul de călători și mijloace de transport este majorat, iar direcția cea mai aglomerată este cea de ieșire din țară. Autoritățile de control anunță că au fost întreprinse măsuri […] Articolul Trafic intens la frontieră, la Sculeni și Leușeni: Vameșii recomandă traversarea prin Leova, Costești sau Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Cum va fi vremea azi, 8 ianuarie 2026: Ploi, lapoviță și ninsori slabe, cu risc de polei. Care vor fi temperaturile # Realitatea.md
Astăzi, 8 ianuarie, vremea va fi instabilă în toată țara, cu precipitații slabe și condiții de formare a poleiului, în contextul avertizării meteorologice Cod galben emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din vest cu rafale de până la 27 km/h, iar umiditatea aerului va fi ridicată, în jur de 85%, […] Articolul Cum va fi vremea azi, 8 ianuarie 2026: Ploi, lapoviță și ninsori slabe, cu risc de polei. Care vor fi temperaturile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Olanda: Peste 800 de zboruri anulate din cauza zăpezii. 1.000 de oameni blocați pe aeroportul Schiphol # Realitatea.md
Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în anumite părți ale Europei, anulând numeroase zboruri și blocând drumuri. Aproximativ 1.000 de persoane au fost forțate să petreacă noaptea pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul curăța zăpada de pe piste. Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate, miercuri, pe Schiphol, unul dintre cele […] Articolul Olanda: Peste 800 de zboruri anulate din cauza zăpezii. 1.000 de oameni blocați pe aeroportul Schiphol apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Rusia a lansat miercuri, 7 ianuarie curent, un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor opt, potrivit autorităților ucrainene, scrie adevărul.ro. Administrația porturilor maritime din Ucraina a anunțat că țintele atacului au fost porturile Ciornomorsk și Pivdenni, două artere esențiale pentru exporturile țării și […] Articolul Atac asupra a două porturi din Odesa: un mort și opt răniți după loviturile Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să lovească agenții cu mașina # Realitatea.md
O femeie a fost împușcată mortal miercuri în Minneapolis de un agent federal de imigrație, în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate de autoritățile americane. Incidentul a avut loc pe fondul unei intensificări fără precedent a acțiunilor împotriva imigrației ilegale în statul Minnesota, informează adevărul.ro. Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial din Minneapolis, unde […] Articolul Minneapolis: Un agent de imigrare american a împușcat mortal un șofer care ar fi încercat să lovească agenții cu mașina apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Țară săracă, pașaport de lux. Moldovenii intră în 124 de țări, dar nu pot trăi acasă # Realitatea.md
Pașaportul Republicii Moldova ocupă în prezent locul 40 la nivel global, cu un scor total de 79, potrivit unui clasament internațional care evaluează nu doar libertatea de circulație, ci și factori precum regimul fiscal, percepția globală, dubla cetățenie și nivelul libertăților personale, scrie bani.md. În ceea ce privește mobilitatea internațională, pașaportul moldovenesc a obținut 124 de […] Articolul Țară săracă, pașaport de lux. Moldovenii intră în 124 de țări, dar nu pot trăi acasă apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Noile tarife la gaz vor fi anunțate la sfârșitul lunii și vor fi valabile până în ianuarie 2027 # Realitatea.md
Noile tarife la gazele naturale vor fi anunțate la sfârșitul lunii curente și vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii ianuarie 2027. Precizarea a fost făcută de directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV. Acesta a explicat că prețul este stabilit pentru un an calendaristic și ține cont de […] Articolul Noile tarife la gaz vor fi anunțate la sfârșitul lunii și vor fi valabile până în ianuarie 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a evitat inițial să spună public care este salariul pe care îl ridică lunar. Subiectul a fost abordat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV, unde, după mai multe insistențe, șeful Energocom și făcut public salariul. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, salariul său depășește 47 de mii de lei […] Articolul Ce salariu ridică șeful Energocom? Eugeniu Buzatu: 47 de mii și ceva apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Un petrolier care ar face parte din „flota fantomă” a lui Putin a fost atacat cu drone în Marea Neagră # Realitatea.md
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau și care ar face parte din „flota fantomă” a lui Vladimir Putin a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc de ştiri NTV, relatează antena3.ro. Petrolierul, denumit „Elbus”, se afla în momentul atacului la aproximativ 30 de mile […] Articolul Un petrolier care ar face parte din „flota fantomă” a lui Putin a fost atacat cu drone în Marea Neagră apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
La această oră, pe mai multe trasee naționale din țară se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul zilei de astăzi, 7 ianuarie, drumarii au intervenit în zonele de Nord și Centru cu 11 utilaje speciale și 7 muncitori rutieri, acționând în sectoarele Briceni, […] Articolul VIDEO Atenție, ceața se menține pe traseele naționale! Drumarii sunt la datorie apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
La Nicosia, Sandu a discutat cu von der Leyen, Costa și Zelenski despre securitatea regională # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Nicosia cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Republica Moldova și-a demonstrat reziliența, cetățenii noștri au ales clar Europa, iar noi implementăm agenda de reforme pentru aderarea la UE. Suntem pregătiți să facem următorii pași în […] Articolul La Nicosia, Sandu a discutat cu von der Leyen, Costa și Zelenski despre securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că parcursul comun al Ucrainei și Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie unul coordonat. Declarațiile au fost făcute în urma discuțiilor purtate cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Cipru. Totodată, liderul de la Kiev a precizat că un subiect prioritar al întrevederii a fost […] Articolul VIDEO Zelenski: Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună spre UE apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Avaria a fost remediată! Căldura și apa caldă au revenit în cele 16 blocuri de la Telecentru # Realitatea.md
Cele 16 blocuri de locuințe din Chișinău, care au rămas astăzi, 7 ianuarie, temporar fără căldură și apă caldă în urma unei avarii la o linie electrică, au fost reconectate la agentul termic. Anunțul a fost făcut de Termoelectrica. „Regimul hidraulic a fost restabilit, iar toți consumatorii blocurilor locative din zona Telecentru au fost reconectați […] Articolul Avaria a fost remediată! Căldura și apa caldă au revenit în cele 16 blocuri de la Telecentru apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Ce a constatat medicul legist # Realitatea.md
Detalii noii în cazul morții lui Sergiu Țârnă, moldoveanul găsit fără suflare, în urmă cu o săptămână, pe un câmp din apropierea Veneției, Italia. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un mod care indică o execuție, scrie Il Gazzettino. Bărbatul a fost omorât cu un singur […] Articolul Noi detalii în cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Ce a constatat medicul legist apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Forțele speciale americane, împreună cu Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri, 7 ianuarie, la bordul petrolierului Marinera, aflat sub pavilion rusesc, relatează Reuters. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearca să urce la bordul navei despre care se crede că este goală şi […] Articolul FOTO, VIDEO SUA au capturat un petrolier rusesc în Atlantic. Ce a făcut Rusia? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea președintelui SUA, Donald Trump, care s-a plâns că unii fotografi îl facă să pară ”puţin gras”. Declarațiile au fost făcute într-un discurs pe care l-a susţinut marţi, 6 ianuarie, în […] Articolul FOTO Trump, supărat pe fotografi. Îl fac să pară ”puţin gras” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Delegația UE și Ambasada SUA, cu urări de Crăciun pe stil vechi: Vă dorim sărbători pline de bucurie și pace # Realitatea.md
De Crăciun pe stil vechi, diplomații europeni și cei americani de la Chișinău au transmis mesaje de felicitare moldovenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului pe 7 ianuarie. Aceștia le-au urat pace, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. „Cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, echipa Delegației Uniunii Europene transmite cele mai sincere urări de sănătate, […] Articolul Delegația UE și Ambasada SUA, cu urări de Crăciun pe stil vechi: Vă dorim sărbători pline de bucurie și pace apare prima dată în Realitatea.md.
