Poliția: Șase camioane au rămas blocate pe un drum din raionul Cahul. Șoferii sunt îndemnați să evite zona

Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în anumite părți ale Europei, anulând numeroase zboruri și blocând drumuri. Aproximativ 1.000 de persoane au fost forțate să petreacă noaptea pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul curăța zăpada de pe piste. Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate, miercuri, pe Schiphol, unul dintre cele […]