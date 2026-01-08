Zboruri date peste cap la Chișinău, din cauza ninsorii. Numeroase curse întârzie la decolare

09:30

Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un concurs de anvergură organizat în România, care, în ultimii ani, a inclus și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările la etapa națională pot fi făcute până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locurile care merită […] Articolul Mai mulți turiști, mai mulți bani pentru moldoveni. Țara noastră participă și anul acesta la „Destinația Anului 2026” apare prima dată în Realitatea.md.