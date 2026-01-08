Cod galben de intensificări ale vântului pentru nordul și centrul Republicii Moldova.

14:20

Comisia Europeană a lansat miercuri cererile pentru o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați vor beneficia și de un card de reducere, care oferă mii de