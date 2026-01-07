FOTO, VIDEO SUA au capturat un petrolier rusesc în Atlantic. Ce a făcut Rusia?

15:10

Un băiat de 13 ani a fost salvat de ofițerii de poliție din New Jersey, SUA, după ce s-a prăbușit sub gheața unui iaz de la marginea orașului. Băiatul a vrut să se bucure de gheaţă dar stratul de deasupra apei nu era suficient de gros pentru a-l susţine a ajuns în apă, transmite Observatornews.ro. […] Articolul La un pas de tragedie! Un copil a fost salvat după ce gheața unui lac pe care se juca s-a spart apare prima dată în Realitatea.md.