Machado spune că vrea să „împartă” Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel
Realitatea.md, 7 ianuarie 2026 12:30
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat marți că un Premiu Nobel nu poate fi transferat către alte persoane, după ce lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat luni că își dorește să „împartă" cu președintele american Donald Trump prestigioasa distincție pentru Pace, informează EFE, citată de Agerpres. „Un Premiu Nobel nu poate fi revocat
• • •
Acum 5 minute
12:50
De la începutul anului 2026, produsele din tutun sunt supuse unor taxe mai mari, odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări la Codul fiscal. Accizele pentru acest segment au fost majorate, în medie, cu aproximativ 10%, măsura având drept scop atât creșterea veniturilor la bugetul de stat, cât și descurajarea consumului de tutun. Astfel,
Acum 30 minute
12:30
Machado spune că vrea să „împartă” Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel # Realitatea.md
Machado spune că vrea să „împartă" Premiul Nobel cu Trump. Reacția Institutului Nobel
12:30
FOTO Trafic paralizat la Orhei, de Crăciun pe stil vechi. Unii șoferi au făcut cale întoarsă # Realitatea.md
La Orhei s-au format astăzi, 7 ianuarie, de Crăciun pe stil vechi, ambuteiaje infernale. Traficul a fost serios îngreunat, iar unii șoferi, vizibil nemulțumiți, au fost nevoiți să facă cale întoarsă. Imaginile au fost surprinse de cititorii Realitatea.md. De asemenea, la fața locului se aflau și echipaje ale poliției, care au intervenit pentru fluidizarea circulației
Acum 2 ore
11:50
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Premisele reducerii tarifului la
11:40
După cinci ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului de pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Pompierii au reușit să localizeze incendiul de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată la ora 09:53, iar nivelul sporit de intervenție a fost coborât, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, pompierii au
11:20
Premieră medicală în Moldova, la Institutul Oncologic: o nouă tehnică ajută medicii să trateze mai precis melanomul # Realitatea.md
O premieră medicală a fost realizată în Republica Moldova, la IMSP Institutul Oncologic, unde medicii au aplicat pentru prima dată tehnica de limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă – o investigație modernă care ajută la stabilirea exactă a stadiului melanomului și la alegerea celui mai potrivit tratament. Primele investigații au fost efectuate la pacienți cu
Acum 4 ore
10:50
Președintele României, Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola din cauza vremii # Realitatea.md
Revenirea în țară a președintelui României, Nicușor Dan, a fost amânată din nou, după ce aeronava cu care urma să se întoarcă nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Franța se confruntă cu ninsori abundente, iar mai multe zboruri au fost afectate. Decolarea a fost amânată cu aproximativ o oră, o oră și
10:40
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa. De Crăciun, 16 blocuri au fost deconectate de la căldură # Realitatea.md
În ziua de Crăciun, 16 blocuri din cartierul Schinoasa din Capitală au rămas temporar fără căldură și apă caldă din cauza unor lucrări tehnice la rețeaua termică, anunță Termoelectrica. Potrivit companiei, situația a fost generată de o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică", produsă pe 6 ianuarie, care
10:20
Danemarca şi Groenlanda cer o întâlnire urgentă cu Marco Rubio după amenințările privind anexarea insulei arctice # Realitatea.md
Guvernele Danemarcei și Groenlandei au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul declarațiilor recente ale administrației Trump privind interesul Statelor Unite față de insula arctică Groenlanda, relatează EFE, citată de Agerpres. „Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în
09:50
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), situația este determinată de condițiile meteorologice și de codul galben aflat în vigoare până în a doua parte a zilei. În acest
09:30
VIDEO Cum a apărut Putin la slujba de Crăciun pe stil vechi: discurs despre „misiunea sfântă” a armatei # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun pe stil vechi, oficiată la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul, situată în apropiere de Moscova, potrivit presei ruse, citată de HotNews. La slujbă au fost prezenți militari în uniformă de gală, însoțiți de soțiile și copiii lor. Putin a
09:10
Maia Sandu participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul este găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și reunește oficiali europeni de rang înalt, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1
Acum 6 ore
08:50
Ion Ceban, mesaj de Crăciun pe stil vechi: Fie ca lumina sărbătorilor să vă aducă pace în suflet # Realitatea.md
Ion Ceban a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, în care a vorbit despre apropierea dintre oameni, importanța tradițiilor și rolul credinței în această perioadă a sărbătorilor. „Crăciunul ne aduce mai aproape unii de alții și ne reamintește de tradiții și credință", a scris edilul în mesajul său. Acesta le-a
08:30
Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervenit pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie într-un depozit cu produse alimentare din capitală. Flăcările au cuprins un imobil situat pe strada Mihai Viteazul, iar pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03.
08:20
Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervinit pe strada Mihai Viteazul # Realitatea.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie într-un depozit cu produse alimentare din capitală. Flăcările au cuprins un imobil situat pe strada Mihai Viteazul, iar pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. […] Articolul Incendiu de proporții într-un depozit din capitală. Zeci de pompieri au intervinit pe strada Mihai Viteazul apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Creștinii ortodocși, care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi, sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Tradițional, oamenii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia și prietenii la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos. Enoriașii sunt îndemnați să participe la slujbe, întrucât această sărbătoare este considerată un prilej de
07:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit ratele oficiale de schimb valutar pentru data de 7 ianuarie 2026. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 74 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 89 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească are valoarea de
07:30
Cum va fi vremea azi, 7 ianuarie 2026: ceață în toată țara și risc de ghețuș în nord. Care vor fi temperaturile # Realitatea.md
Pe 7 ianuarie vom avea parte de cer noros în întreaga țară, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab din sector sud-estic, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge până la 90%. În nordul țării, maximele diurne vor ajunge până la +1 grad Celsius, iar minimele nocturne
Acum 24 ore
23:00
Danemarca avertizează: un eventual atac al SUA asupra insulei daneze Groenlanda din cercul arctic va însemna dispariția NATO și a întregului sistem de securitate instituit după cel de-Al Doilea Război Mondial, scrie euronews.ro. Premierul danez a declarat că este de acord cu SUA, care cer sporirea măsurilor de securitate în regiunea arctică, dar acest lucru
22:40
„50 de state în 50 de săptămâni”: inițiativă culturală a Ambasadei SUA în Republica Moldova # Realitatea.md
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău dă start campaniei „50 de state în 50 de săptămâni", un demers dedicat descoperirii diversității Americii, organizat în contextul marcării, în 2026, a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. În fiecare săptămână, platformele centrului cultural America House Chișinău vor prezenta „povestea unui stat", acoperind de
22:40
Venezuela, sub noua conducere: militari în stradă și presiune din SUA. Ce condiții impune Trump președintelui interimar # Realitatea.md
Statele Unite „dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei", în urma înlăturării lui Nicolas Maduro, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, susținând că Washingtonul este, de facto, la conducerea țării sud-americane, informează adevărul.ro. „Suntem la conducerea acestei țări, pentru că avem armata Statelor Unite staționată în afara ei. Noi stabilim termenii și
21:30
Peste 12.000 de femei au beneficiat gratuit de servicii pentru depistarea cancerului mamar în anul 2025 # Realitatea.md
Peste 12.500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în
21:00
Aproape 1 300 de oameni au ajuns la Departamentul de Primiri Urgențe din Chișinău între 1 și 6 ianuarie. În aceeași perioadă, au fost efectuate 250 de intervenții medicale, precizează instituția. Cei mai mulți pacienți s-au adresat pentru consultații traumatologice, iar 153 dintre ei au necesitat spitalizare din cauza fracturilor și altor traumatisme. Totodată, 122
20:30
Chișinăul, curat de Crăciun pe stil vechi: peste 120 de angajați, mobilizați în teren # Realitatea.md
Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate" anunță că, în zilele de Crăciun pe stil vechi, activitatea de colectare și evacuare a deșeurilor din municipiul Chișinău va fi asigurată fără întrerupere. Echipele din cadrul sectorului de exploatare vor fi mobilizate pentru a menține curățenia în toate sectoarele capitalei. Astfel, miercuri, 7 ianuarie, aproximativ 120 de angajați și 44
20:00
A fost creat cel mai mic robot programabil din lume! Este cât un grăunte de sare și are o grosime de 50 de micrometri # Realitatea.md
Un robot atât de mic încât cu greu poate fi observat cu ochiul liber este capabil să „simtă, să gândească și să acționeze" autonom, potrivit inginerilor care l-au construit. Este vorba despre cel mai mic robot programabil din lume care se poate deplasa autonom printr-un fluid, reducând volumul modelelor anterioare de aproximativ 10.000 de ori,
19:40
FOTO, VIDEO Un MAN și un microbuz cu pasageri s-au lovit violent la Rîșcani. O persoană, rănită # Realitatea.md
Un șofer de 58 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autovehiculul în care se afla a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc astăzi, 6 ianuarie, pe traseul M5, la intersecția cu drumul dinspre satul Mihăileni, în apropierea orașului Rîșcani. Potrivit poliției, un autocamion de model MAN, condus de
19:20
Drumarii, mobilizați pe traseele naționale: Sute de tone de sare și material antiderapant răspândite # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 6 ianuarie, drumarii au răspândit 141 de tone de sare tehnică și circa 92 de tone de material antiderapant pe traseele naționale, în condițiile meteo nefavorabile. Totodată, în procesul tehnologic au fost antrenate 58 de utilaje speciale și 59 de muncitori rutieri. „Lucrările de întreținere a drumurilor naționale pe timp
18:20
VIDEO Zelenski la Paris: întrevedere cu Macron și pregătirea unui document de securitate SUA-UE pentru Ucraina # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns astăzi la Paris pentru summitul „Coaliția celor Hotărâți" și a avut o întâlnire cu liderul francez Emmanuel Macron. În urma întâlnirii, Zelenski a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare, subliniind că discuțiile s-au concentrat pe întărirea apărării Ucrainei și sprijinul aliat în fața agresiunii ruse. „Diplomația și ajutorul
18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, după ce companiile Kaufland și Nestlé au inițiat o acțiune voluntară, ca măsură de precauție. „Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de
17:50
VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: patru copii și doi adulți au ajuns de urgență la spital # Realitatea.md
Un accident rutier grav a avut loc la Vatra Dornei, în dimineața zilei de 6 ianuarie, unde o mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Patru copii și doi adulți au fost transportați de urgență la spital. La volan se afla o femeie de 38 de ani care, potrivit poliției, nu a adaptat viteza într-o
17:40
VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: cinci copii și un adult au ajuns de urgență la spital # Realitatea.md
Un accident rutier grav a avut loc la Vatra Dornei, în dimineața zilei de 6 ianuarie, unde o mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Cinci copii și un adult au fost transportați de urgență la spital. La volan se afla o femeie de 38 de ani care, potrivit poliției, nu a adaptat viteza într-o […] Articolul VIDEO Mașină răsturnată în Vatra Dornei: cinci copii și un adult au ajuns de urgență la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Telegram se confruntă cu dificultăți financiare cauzate de sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, care au dus la blocarea obligațiunilor sale în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit Financial Times. Aceste dezvăluiri evidențiază expunerea aplicației de mesagerie față de capitalul rusesc, chiar și după ce fondatorul Pavel Durov a încercat să rupă legăturile cu Moscova. […] Articolul Pavel Durov, lovit de sancțiuni: obligațiunile Telegram înghețate la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, avertizează Poliția Națională, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor. De asemenea, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de mașini și aglomerație, fapt ce impune atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic. În […] Articolul Atenție, șoferi! Ceață densă și trafic intens pe mai multe drumuri din țară apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un avertisment public a fost lansat pentru turiștii care călătoresc pe Insulele Baleare din Marea Mediterană, după mai multe cazuri în care atât localnici, cât și vizitatori, au necesitat îngrijiri medicale după mușcături de păianjen veninos. Experții atrag atenția că o specie de păianjen poate provoca afecțiuni grave oamenilor, iar turiștii sunt sfătuiți să fie […] Articolul Păianjenul veninos reprezintă un pericol pentru turiști în Europa: vezi riscurile apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Perturbări temporare în livrarea agentului termic în Chișinău. Pompele de rețea, oprite # Realitatea.md
În urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au afectat regimul hidraulic al sistemului de termoficare, anunță Termoelectrica. Astfel, în urma acestor fluctuații de tensiune, la Stațiile de Pompare nr. 5, 18 și 19, precum și la Centrala Termică Sud, au fost […] Articolul Perturbări temporare în livrarea agentului termic în Chișinău. Pompele de rețea, oprite apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Cercetarea judecătorească în dosarul lui Ciochină, la final. Vineri urmează pledoariile părților # Realitatea.md
Cercetarea judecătorească în dosarul ex-primarului comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final, transmite IPN. Vineri, 9 ianuarie, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile. La ședința de astăzi, 6 ianuarie, Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, acesta și-a exprimat […] Articolul Cercetarea judecătorească în dosarul lui Ciochină, la final. Vineri urmează pledoariile părților apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Doliu în cinematografia europeană. A murit renumitul regizor maghiar Bela Tarr, la vârsta de 70 ani # Realitatea.md
Renumitul regizor ungar Bela Tarr a încetat din viață marți 6 ianuarie, la vârsta de 70 de ani. Informația a fost confirmată de regizorul Bence Fliegauf, care a vorbit în numele familiei cineastului. Bela Tarr este considerat una dintre cele mai influente figuri ale cinematografiei europene de autor, cu o carieră care s-a întins pe […] Articolul Doliu în cinematografia europeană. A murit renumitul regizor maghiar Bela Tarr, la vârsta de 70 ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Când ai totul, primești doi porci. Cadoul neașteptat primit de Emilian Crețu la 39 de ani # Realitatea.md
Ce să-i dăruiești unui om care aparent are totul? Această întrebare i-a chinuit pe invitații lui Emilian Crețu care a fost ieri omagiat. La 39 de ani el a dat o petrecere grandioasă în cel mai fițos club din capitală și s-a ales cu daruri pe potrivă, transmite cancan.md. Elisoa Cynthia i-a dăruit un covor […] Articolul Când ai totul, primești doi porci. Cadoul neașteptat primit de Emilian Crețu la 39 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata”, închis temporar din cauza ceții dense # Realitatea.md
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru. În acest context, călătorii sunt sfătuiți să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță. „Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest […] Articolul Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata”, închis temporar din cauza ceții dense apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
O femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații # Realitatea.md
O femeie aflată în săptămâna 38-39 de sarcină a născut un băiețel în drum spre spital. Totul s-a întâmplat luni, 5 ianuarie, într-o localitate din raionul Sîngerei. „În doar 12 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 37 ani, la sarcina IX, termenul de […] Articolul O femeie din Sîngerei a născut al nouălea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
O femeie din Sîngerei a născut al IX-lea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații # Realitatea.md
O femeie aflată în săptămâna 38-39 de sarcină a născut un băiețel în drum spre spital. Totul s-a întâmplat luni, 5 ianuarie, într-o localitate din raionul Sîngerei. „În doar 12 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a evaluat pacienta, constatând că gravida în vârstă de 37 ani, la sarcina IX, termenul de […] Articolul O femeie din Sîngerei a născut al IX-lea copil în drum spre spital. Nașterea a decurs fără complicații apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Inspectorii de mediu au depistat mai multe capcane instalate ilegal în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești, raionul Telenești. Într-unul dintre lațuri a fost prins un fazan, transmite IPN. Potrivit constatărilor, lațurile erau amplasate în zone diferite din apropierea satului. Într-un caz, făptașul a fost identificat, iar pe numele său i-a fost […] Articolul Capcane ilegale depistate în raionul Telenești. Un fazan, prins într-un laț apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Europa reafirmă suveranitatea insulei după declarațiile lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său” # Realitatea.md
Liderii europeni au emis marți, 6 ianuarie, o declarație comună privind viitorul Groenlandei, subliniind importanța securității regiunii arctice pentru stabilitatea internațională și transatlantică. Declarația vine după recentele comentarii ale fostului președinte american Donald Trump, care a ridicat posibilitatea anexării Groenlandei. „Securitatea arctică rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și […] Articolul Europa reafirmă suveranitatea insulei după declarațiile lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
FOTO O Tesla și un Volvo s-au lovit violent în Capitală. Polițiștii, la fața locului # Realitatea.md
Două mașini au fost avariate după ce s-au lovit astăzi, 6 ianuarie, pe strada Bogdan Voievod, intersecție cu strada Florior din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Tesla a tamponat un Volvo, în circumstanțe care urmează a fi stabilite de oamenii legii. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite. Alte circumstanțe sunt în […] Articolul FOTO O Tesla și un Volvo s-au lovit violent în Capitală. Polițiștii, la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Două persoane, tată și fiu, au murit după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad # Realitatea.md
Două persoane și-au pierdut viața marți, 6 ianuarie, la Arad, România, după ce au căzut de pe un bloc cu zece etaje, situat în centrul orașului. Victimele sunt doi bărbați, de 27 și 57 de ani, care poartă același nume și, potrivit informațiilor preliminare, ar fi tată și fiu, transmite Antena3 CNN. Criminaliștii s-au deplasat […] Articolul Două persoane, tată și fiu, au murit după ce s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Primarul localității din Crans-Montana, unde a avut loc tragedia chiar în noaptea de Revelion, soldată cu 40 de morți și peste o sută de răniți, a declarat că nu s-au efectuat verificări ale siguranței la incendiu la barul „Le Constellation” timp de cinci ani. „Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a precizat Nicolas […] Articolul Tragedie de Revelion: barul din Crans-Montana nu fusese verificat timp de 5 ani apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Aeroportul Chișinău, an record în 2025: Șase milioane de pasageri, Istanbul – destinația preferată # Realitatea.md
Traficul total de pasageri pe Aeroportul Internațional Chișinău, în perioada de 12 luni a anului 2025, a constituit 6,08 milioane de pasageri, față de 4,1 milioane în anul 2024, scrie BANI.MD. Planul anual a fost realizat în proporție de 106,8%, ceea ce reprezintă o creștere de 46,8% față de anul precedent, respectiv +1.938.018 pasageri. Fluxul de […] Articolul Aeroportul Chișinău, an record în 2025: Șase milioane de pasageri, Istanbul – destinația preferată apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un autovehicul a fost distrus parțial după ce a fost cuprins, în această dimineață, 6 ianuarie, de un incendiu. Incidentul a avut loc în satul Troița Nouă, raionul Anenii Noi. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, flăcările au distrus 80% din automobilul de model Ford Transit. Din […] Articolul VIDEO Flăcări puternice pe un traseu din țară. Un microbuz a fost cuprins de foc apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un autoturism a derapat și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului, în timpul unei depășiri, pe un carosabil acoperit cu zăpadă și polei, într-o zonă din Moldova. Mai mult de atât, la bordul mașinii se afla și un copil Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo nefavorabile. […] Articolul MOMENTUL în care un șofer pierde controlul volanului în timpul unei depășiri apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
De Crăciun pe stil vechi și în ziua următoare, circulația unor rute de autobuz din Chișinău va fi modificată. Potrivit Primăriei Chișinău, mai multe rute vor fi suspendate temporar în această perioadă. Astfel, pe 7 ianuarie nu vor circula autobuzele de pe rutele nr. 12, 18b, 50 și 52, iar pe 8 ianuarie vor fi […] Articolul Autobuzele din Chișinău vor circula după un program special pe 7 și 8 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
