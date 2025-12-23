Încă un general rus ucis într-o explozie de mașină. Pe cine dă vina Moscova

04:00

Oficialii americani au vorbit, luni, de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit". Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină". Evaluarea americanilor [...]