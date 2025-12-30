„E clar că Putin încă respectă NATO”. Ce spune șeful serviciilor secrete estoniene despre un posibil război între Rusia și Occident

04:00

Vladimir Putin a declarat, miercuri, că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit „purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei „doresc colapsul Rusiei" pentru a o „prădui de resurse", relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Ei au crezut că vor distruge şi destructura Rusia în puţin timp. Iar purceluşii europeni s-au alăturat imediat acţiunii