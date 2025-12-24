Securitatea Europei depinde de forța Ucrainei, susține secretarul general al NATO

06:40

Polonia ar putea furniza Ucrainei între șase și opt avioane de vânătoare MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciu în această lună, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de știri TVN24, preluat de Kyiv Independent. „Acestea ar putea ajunge într-un muzeu, ar putea fi vândute la [...]