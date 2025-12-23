”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA
DISINFO.MD, 23 decembrie 2025 07:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene aflate la Miami, unde au avut loc consultări cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii privind mai multe proiecte de documente ce vizează încetarea războiului. Potrivit liderului de la Kiev, în cadrul discuțiilor au fost coordonate inclusiv proiecte referitoare la viitoare garanții de securitate [...] Articolul ”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum o oră
07:40
”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene aflate la Miami, unde au avut loc consultări cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii privind mai multe proiecte de documente ce vizează încetarea războiului. Potrivit liderului de la Kiev, în cadrul discuțiilor au fost coordonate inclusiv proiecte referitoare la viitoare garanții de securitate [...] Articolul ”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia # DISINFO.MD
Japonia a făcut luni ultimul pas major pentru reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce Adunarea Prefecturală din Niigata a votat în favoarea guvernatorului care susține repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa. Decizia marchează un moment-cheie în revenirea Japoniei la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters. [...] Articolul Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe punctul de a fi repornită după un vot-cheie în Japonia apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
07:10
Doar președintele SUA, Donald Trump, îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să accepte o pace în Ucraina. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu publicat duminică, 21 decembrie, de publicația germană „Bild am Sonntag”. Mark Rutte a apreciat eforturile depuse de liderul de la Casa Albă pentru [...] Articolul Mark Rutte: Doar Donald Trump îl poate convinge pe Putin să accepte pacea în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Un general din cadrul Statului major rus a fost ucis luni-dimineață, 22 decembrie, în explozia unei mașini. Cazul a avut loc în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmărește o pistă ucraineană, relatează AFP. Potrivit anchetatorilor, un dispozitiv exploziv pus sub o mașină a fost detonat. Locotenent-generalul Fanil Sarvarov, șeful Departamentului [...] Articolul Încă un general rus ucis într-o explozie de mașină. Pe cine dă vina Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Pentru prima dată de la începutul războiului cu Ucraina, „criza economică” a intrat în topul întrebărilor pe care rușii ar vrea să i le adreseze lui Vladimir Putin în cadrul emisiunii „Linia directă”. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada, 8% dintre cetățeni ar vrea să-l întrebe pe președinte despre criza economică — întrebarea clasându-se [...] Articolul Rușii nu mai tac: vor răspunsuri despre sărăcie, război și TVA apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Locuitorii din Mariupol, reduși la tăcere: interzise plângerile către Putin, amenințări cu „extremismul” # DISINFO.MD
Locuitorii din Mariupolul ocupat, rămași fără locuințe în urma invaziei ruse, au fost blocați să trimită apeluri către „linia directă” cu Vladimir Putin. Potrivit publicației independente Astra, oamenii au încercat să înregistreze mesaje video adresate liderului de la Kremlin, dar s-au confruntat cu obstacole sistemice: „Poșta Donbasului” nu mai funcționează din mijlocul lunii noiembrie, iar [...] Articolul Locuitorii din Mariupol, reduși la tăcere: interzise plângerile către Putin, amenințări cu „extremismul” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Duma de Stat a adoptat în prima lectură proiecte de lege privind sancțiuni pentru rușii condamnați în absență pentru încălcarea legii privind „agenții străini”, pentru „discreditarea” armatei, participarea în organizații „indezirabile”, apeluri la sancțiuni internaționale și separatism. Este vorba despre persoane implicate în cauze administrative sau penale care „se sustrag de la pedeapsă” fiind în [...] Articolul Rusia pregătește blocarea conturilor și suspendarea actelor pentru disidenții din exil apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, califică drept „critică” situaţia forţele ucrainene din Donbas # DISINFO.MD
Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a afirmat joi că situaţia din regiunea Donbas a devenit „critică” pentru forţele ucrainene în faţa avansului trupelor ruse. „Situaţia din Donbas devine critică pentru forţele armate ale Ucrainei„, a declarat Gherasimov într-o reuniune cu ataşaţi militari străini. Potrivit declaraţiilor acestuia, citate de agenţiile ruse de presă, [...] Articolul Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, califică drept „critică” situaţia forţele ucrainene din Donbas apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Decizie grea la Bruxelles: Folosirea activelor rusești pentru a finanța Ucraina, contestată de mai multe state UE # DISINFO.MD
Summitul Consiliului European din 18 – 19 decembrie, desfășurat la Bruxelles, este considerat decisiv pentru viitorul sprijinului financiar acordat Ucrainei, în contextul reducerii implicării Statelor Unite și al presiunilor tot mai mari pentru un acord de pace. Miza principală o reprezintă folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțarea Kievului în următorii ani, o inițiativă [...] Articolul Decizie grea la Bruxelles: Folosirea activelor rusești pentru a finanța Ucraina, contestată de mai multe state UE apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Lipsa unei decizii ferme privind activele rusești ar submina încrederea în capacitatea Europei, spune Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European, desfășurat pe 18 decembrie la Bruxelles, să adopte o decizie fermă privind utilizarea completă a activelor rusești înghețate pentru apărarea Ucrainei și reconstrucția țării, subliniind că aceasta este o măsură „morală, corectă și legală”. În discursul său, Zelenski a mulțumit liderilor europeni [...] Articolul Lipsa unei decizii ferme privind activele rusești ar submina încrederea în capacitatea Europei, spune Volodimir Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
UE extinde sancțiunile maritime: 41 de nave din „flota din umbră” a Rusiei, interzise în porturile europene # DISINFO.MD
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni asupra a 41 de nave rusești, care fac parte din flota din umbră a Rusiei, responsabilă de transportul de petrol și echipamente militare, precum și de transportul de cereale și bunuri culturale furate din Ucraina. Decizia a fost adoptată pe 18 decembrie de Consiliul Uniunii Europene, ca parte a [...] Articolul UE extinde sancțiunile maritime: 41 de nave din „flota din umbră” a Rusiei, interzise în porturile europene apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Rusia pune sub semnul întrebării utilitatea implicării liderilor europeni în planul de pace pentru Ucraina # DISINFO.MD
Rusia privește cu scepticism implicarea liderilor europeni în planul de pace american pentru Ucraina și așteaptă clarificări din partea Washingtonului înaintea unor noi discuții ruso-americane. Kremlinul și-a exprimat joi, 18 decembrie, îndoielile cu privire la eventuala contribuție pozitivă a liderilor europeni la planul Statelor Unite pentru soluționarea războiului din Ucraina, subliniind rezervele Moscovei față de [...] Articolul Rusia pune sub semnul întrebării utilitatea implicării liderilor europeni în planul de pace pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din Ucraina # DISINFO.MD
Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin. În a doua zi a războiului din Ucraina, Vladimir Putin i-a ordonat lui Dmitri Kozak să ceară capitularea Ucrainei. Cu toate acestea, el a [...] Articolul „Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului # DISINFO.MD
Un detaliu aparent banal din biroul lui Vladimir Putin a scos la iveală continuarea practicii Kremlinului de a difuza materiale video preînregistrate cu președintele rus ca fiind recente. Un detaliu aparent banal din biroul lui Vladimir Putin a scos la iveală o nouă minciună a Kremlinului, care şi-a făcut un obicei din de a publica înregistrări video [...] Articolul Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
18 decembrie 2025
18:50
Podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de o dronă care transporta exploziv. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare. Poliția de Frontieră informează cetățenii că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie [...] Articolul Podul din apropiere de vama Palanca, lovit de o dronă cu exploziv apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Estonia construiește buncăre la graniţa cu Rusia. Lucrările la primele cinci din cele 600 de adăposturi aflate în plan sunt în curs # DISINFO.MD
Estonia a început săptămâna trecută construcţia primelor cinci buncăre la graniţa cu Rusia, ca parte a unei aşa-numite linii de apărare baltice, potrivit unui anunț făcut miercuri, 17 decembrie, de Centrul eston pentru investiţii în apărare. În etapa a doua, care va fi implementată pe parcursul lunilor următoare, vor fi construite alte 23 de buncăre, [...] Articolul Estonia construiește buncăre la graniţa cu Rusia. Lucrările la primele cinci din cele 600 de adăposturi aflate în plan sunt în curs apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare adoptată pentru 2026 este diferită față de cea a Casei Albe # DISINFO.MD
Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa. NDAA, adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democraţi şi republicani, prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite ar trebui, [...] Articolul Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare adoptată pentru 2026 este diferită față de cea a Casei Albe apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Viktor Orbán consideră că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei echivalează cu „o declarație de război” # DISINFO.MD
Premierul maghiar Viktor Orbán a spus miercuri că folosirea activelor rusești pentru Ucraina echivalează cu o declarație de război. Prim-ministrul maghiar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, în drum spre Bruxelles, că preluarea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei „nu poate fi interpretată în alt mod decât ca o declarație de război”. Orbán a criticat constant politica [...] Articolul Viktor Orbán consideră că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei echivalează cu „o declarație de război” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Erdogan i-a spus lui Putin că vrea să-i dea înapoi sistemele S-400 cumpărate în 2017. Liderul turc vrea să repare relația cu SUA # DISINFO.MD
Turcia a anunțat că vrea să-i dea înapoi lui Putin sistemele de rachetă S-400 pe care le-a cumpărat în urmă cu aproape un deceniu, o decizie care ar pune capăt celei mai controversate afaceri în domeniul apărării făcută de un aliat NATO. Erdogan spune că vrea să-și îmbunătățească relațiile cu SUA și cu ceilalți aliați [...] Articolul Erdogan i-a spus lui Putin că vrea să-i dea înapoi sistemele S-400 cumpărate în 2017. Liderul turc vrea să repare relația cu SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Putin și-a trimis „armata nevazută” ca să blocheze folosirea activelor înghețate. Ținta: politicieni și bancheri belgieni # DISINFO.MD
Politicieni belgieni și directori de top din sectorul financiar au fost ținta unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești, menită să convingă Belgia să blocheze folosirea a 185 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații. Surse din zona de securitate au declarat pentru The Guardian că au [...] Articolul Putin și-a trimis „armata nevazută” ca să blocheze folosirea activelor înghețate. Ținta: politicieni și bancheri belgieni apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Un înalt oficial ucrainean susține că Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate # DISINFO.MD
Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat miercuri pentru AFP că administraţia preşedintelui american Donald Trump „presează” ţările europene să „abandoneze ideea” de a utiliza active ruseşti îngheţate în UE pentru a ajuta Ucraina. „Şapte ţări nu susţin deja în mod public această idee”, a continuat oficialul, vorbind sub condiţia anonimatului, adăugând că preşedintele [...] Articolul Un înalt oficial ucrainean susține că Washingtonul face presiune asupra europenilor să nu utilizeze activele ruseşti îngheţate apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Imagini din satelit arată că Rusia și-a fortificat un port de la Marea Neagră contra dronelor. Ultimul atac ucrainean arată că n-a fost suficient # DISINFO.MD
Imagini din satelit recent captate arată urmările unui atac cu drone ucrainene care a avut drept țintă un submarin rusesc ancorat la o bază navală de la Marea Neagră. Noile imagini, surprinse marți de firma americană de informații spațiale Vantor și obținute de Business Insider, arată avarii asupra unei secțiuni a unui chei din portul Novorossiisk, [...] Articolul Imagini din satelit arată că Rusia și-a fortificat un port de la Marea Neagră contra dronelor. Ultimul atac ucrainean arată că n-a fost suficient apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Lukașenko spune că Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit”, referindu-se la Rusia. Zaharova: „De ce dormiţi lângă un urs? Cum aţi ajuns acolo?” # DISINFO.MD
Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, a subliniat că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse. În replică, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a spus că cel care s-a trezit lângă „ursul adormit” trebuie să se întrebe cum a [...] Articolul Lukașenko spune că Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit”, referindu-se la Rusia. Zaharova: „De ce dormiţi lângă un urs? Cum aţi ajuns acolo?” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
„Astăzi am primit de la Moscova noi semnale”. Zelenski avertizează Europa, după declarațiile lui Putin # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează cu privire la intențiile statului agresor după mai multe noi declarațiie belicoase ale oficialilor ruși. Zelenski spune că Rusia vrea să facă din 2006 un „an al războiului”, avertizând că ar putea urma chiar agresiunea împotriva altui stat european. „Astăzi am primit de la Moscova noi semnale că pregăteşte anul [...] Articolul „Astăzi am primit de la Moscova noi semnale”. Zelenski avertizează Europa, după declarațiile lui Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
„Schengenul militar” a fost aprobat de Parlamentul European. Se asigură trecerea trupelor în 24 de ore dacă Rusia atacă NATO # DISINFO.MD
Parlamentul European a votat, miercuri, în favoarea unui ”spațiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor, potirvit Agerpres. Rezoluția votată de PE cere organizarea de exerciții comune periodice și a unor teste de stres pentru [...] Articolul „Schengenul militar” a fost aprobat de Parlamentul European. Se asigură trecerea trupelor în 24 de ore dacă Rusia atacă NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO # DISINFO.MD
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, pe măsură ce Vladimir Putin își plănuiește următoarea mișcare, a avertizat un fost oficial NATO. Parlamentarul și fostul oficial al armatei germane Roderich Kiesewetter a declarat că anul 2026 se profilează ca unul dintre cei mai „critici” ani din istoria europeană recentă, în contextul în [...] Articolul Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
“Flota din umbră” a lui Putin este înarmată. Ce a văzut, în premieră, marina suedeză la bordul petrolierelor rusești # DISINFO.MD
Marina suedeză a anunțat că a văzut în premieră gărzi înarmate pe navele rusești din așa numita “flotă din umbră”, potrivit Deutsche Welle. Soldați în uniformă și persoane înarmate, angajați ai unor companii private de securitate, au fost observate pe petroliere care transportau petrol din Rusia. Aceasta este prima dată când o țară a UE a [...] Articolul “Flota din umbră” a lui Putin este înarmată. Ce a văzut, în premieră, marina suedeză la bordul petrolierelor rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace # DISINFO.MD
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina indiferent prin ce mijloace, diplomatice sau militare, şi că va încerca să extindă „zona-tampon de securitate” din această ţară. „În primul rând, obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse. Am prefera să facem acest lucru şi să abordăm cauzele profunde [...] Articolul Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Marea Britanie vrea să-l oblige pe Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire către Ucraina, amenințând cu acțiuni legale # DISINFO.MD
Marea Britanie a anunțat că va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline obținute de oligarhul rus Roman Abramovici din vânzarea clubului de fotbal FC Chelsea în 2022. Premierul Keir Starmer a declarat în Camera Comunelor că eliberarea unei licențe pentru transfer reprezintă ultima șansă a [...] Articolul Marea Britanie vrea să-l oblige pe Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire către Ucraina, amenințând cu acțiuni legale apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Putin spune că nu va negocia nimic cu liderii europeni „purceluși” și spune că aceștia „ar trebui schimbați”: „Vor să prăduiască Rusia” # DISINFO.MD
Vladimir Putin a declarat, miercuri, că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit „purceluşii europeni”, au concepţii revanşarde şi ei „doresc colapsul Rusiei” pentru a o „prădui de resurse”, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Ei au crezut că vor distruge şi destructura Rusia în puţin timp. Iar purceluşii europeni s-au alăturat imediat acţiunii [...] Articolul Putin spune că nu va negocia nimic cu liderii europeni „purceluși” și spune că aceștia „ar trebui schimbați”: „Vor să prăduiască Rusia” apare prima dată în DISINFO.MD.
17 decembrie 2025
08:00
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre # DISINFO.MD
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE. Potrivit ministerului rus, bombardierele au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi Sukhoi SU-27. „Toate zborurile avioanelor Forţelor [...] Articolul Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă” # DISINFO.MD
Rusia a declarat „organizaţie indezirabilă” postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activităţile în ţară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Berlin din cauza conflictului din Ucraina. Deutsche Welle, care emite şi în limba rusă, apare pe lista „organizaţiilor indezirabile” a Ministerului rus de Justiţie. DW, o instituţie media finanţată de [...] Articolul Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase” # DISINFO.MD
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor. Printre țările vizate se numără Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud, majoritatea statelor membre UE și Ucraina. Pe lângă [...] Articolul Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlamentul României. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu # DISINFO.MD
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024, prezentat marți în comisiile de Apărare, confirmă oficial cauzele care au dus la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut. Documentul, care urmează să fie supus aprobării plenului Parlamentului, oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de securitate care [...] Articolul Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlamentul României. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena” # DISINFO.MD
Propagandistul rus Vladimir Soloviev a izbucnit din nou cu amenințări la adresa NATO, promițând să distrugă capitalele cheie ale Europei. Kremlinul intensifică retorica agresivă față de NATO și Europa. Vladimir Soloviev, unul dintre principalii propagandiști ai regimului Putin, a vorbit despre distrugerea și cucerirea capitalelor europene. „Încă o dată va trebui să distrugem Berlinul și [...] Articolul Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Tusk traduce ce înseamnă garanțiile de „platină”. Zelenski: Planul de pace e pregătit, emisarii americani îl vor prezenta Kremlinului # DISINFO.MD
Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficiali americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile, după care emisari americani le vor prezenta Kremlinului. După două zile de discuții la Berlin, oficiali americani au spus luni că au rezolvat „90%” dintre [...] Articolul Tusk traduce ce înseamnă garanțiile de „platină”. Zelenski: Planul de pace e pregătit, emisarii americani îl vor prezenta Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Scandal uriaș între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor # DISINFO.MD
Guvernul Africii de Sud este în dialog cu Rusia pentru readucerea în țară a 17 cetățeni sud-africani care au luptat de partea invadatorilor în războiul din Ucraina. Ei ar fi fost „păcăliți” de fiica unui fost președinte sud-african să meargă în Ucraina și să lupte pe front, relatează The Guardian. Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african [...] Articolul Scandal uriaș între Rusia și Africa de Sud după ce 17 tineri sud-africani au fost „ademeniți” să lupte în Ucraina de partea rușilor apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Rusia interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine, ca să-l apere pe Putin de mandatul internațional de arestare # DISINFO.MD
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), conform Agerpres. Potrivit normei [...] Articolul Rusia interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine, ca să-l apere pe Putin de mandatul internațional de arestare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Patriarhul Kirill: „Rușii trăiesc o mare prosperitate și totul vine de la Putin. Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?” # DISINFO.MD
Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a declarat că rușii trăiesc într-o „perioadă foarte prosperă” care îi poate face pe unii să se îndoiască de realitatea de zi cu zi. Potrivit acestui longeviv conducător al clerului rusesc – despre care s-a speculat că ar fi ofițer al fostului KGB, în prezent FSB – explicația prosperității [...] Articolul Patriarhul Kirill: „Rușii trăiesc o mare prosperitate și totul vine de la Putin. Stai și te gândești: Doamne, e chiar realitatea?” apare prima dată în DISINFO.MD.
16 decembrie 2025
08:00
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli # DISINFO.MD
Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider și fost șef al secției de anchete pentru Bellingcat, a dezvăluit povestea incredibilă a Olgăi Kolobova, supranumită „Cat lady”. Femeia era cunoscută în Italia sub numele Maria Adela Kuhfeldt Rivera și a trăit mai bine de un deceniu la Napoli, după ce anterior locuise în [...] Articolul Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Uniunea Europeană a inclus pe lista de sancțiuni încă cinci persoane fizice și patru organizații. Printre cei sancționați se numără oameni de afaceri care sunt direct sau indirect legați de marile companii petroliere de stat din Rusia – „Rosneft” și „Lukoil”, transmite DW. „Aceștia controlează nave care transportă țiței sau produse petroliere de origine rusă [...] Articolul Noi sancțiuni UE împotriva „flotei fantomă” a Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Zeci de persoane au protestat, pe 14 decembrie, în orașul siberian Tomsk față de decizia Rusiei de a interzice platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe fondul iritării crescânde a populației cu privire la această interdicție, relatează Reuters. În Rusia, în timp de război, cenzura este extinsă: Moscova [...] Articolul Tomsk: Rușii protestează împotriva interzicerii platformei de jocuri Roblox apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi” # DISINFO.MD
Polonia ar putea furniza Ucrainei între șase și opt avioane de vânătoare MiG-29 care urmează să fie retrase din serviciu în această lună, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de știri TVN24, preluat de Kyiv Independent. „Acestea ar putea ajunge într-un muzeu, ar putea fi vândute la [...] Articolul Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară” # DISINFO.MD
Prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) revine în proprietatea statului, decizia fiind luată la 15 decembrie de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Prim-ministrul moldovean a anunțat că Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a luat decizia de a refuza aprobarea [...] Articolul Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Mulți observatori ai Rusiei continuă să spere că statul rus va ajunge să se comporte ca un actor responsabil pe scena internațională. Evoluțiile recente sugerează însă că impulsul imperial rămâne o constantă dificil de abandonat. După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, a existat pentru scurt timp impresia că elitele politice și societatea rusă au acceptat [...] Articolul Rusia și obsesia imperiului. De ce Kremlinul nu renunță la războaiele de expansiune apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” # DISINFO.MD
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un „armistiţiu artificial” şi susţine în schimb o „pace adevărată” pentru Ucraina, a transmis luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Preşedintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câştiga timp şi de a crea armistiţii artificiale”, a declarat [...] Articolul Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge „armistiţiile artificiale” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite # DISINFO.MD
Mai puțin de zece la sută dintre ucraineni susțin ideea organizării imediate a alegerilor, chiar și dacă nu se va putea ajunge la un acord de armistițiu cu Rusia, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie de la Kiev, publicat luni și citat de Kyiv Independent. Informația vine în contextul în care SUA continuă să [...] Articolul Sondaj: Mai puțin de 10% dintre ucraineni spun că ar trebui organizate alegeri în timp de război, în ciuda presiunilor Statelor Unite apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Donald Trump anunță că oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină”: „Ele nu vor fi pe masă la nesfârșit” # DISINFO.MD
Oficialii americani au vorbit, luni, de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit”. Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină”. Evaluarea americanilor [...] Articolul Donald Trump anunță că oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină”: „Ele nu vor fi pe masă la nesfârșit” apare prima dată în DISINFO.MD.
15 decembrie 2025
15:50
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a confirmat că va depune declarații în calitate de martor în dosarul cunoscut drept „kuliok” (sacoșa neagră – n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Plahotniuc a confirmat luni, 15 decembrie, intenția de a [...] Articolul Dosarul „kuliok”: Plahotniuc anunță că va depune mărturie în procesul lui Igor Dodon apare prima dată în DISINFO.MD.
13:50
Cum au descoperit șapte studenți germani legătura dintre nave rusești și roiurile de drone # DISINFO.MD
Șapte studenți germani la jurnalism au monitorizat nave cargo cu echipaje rusești care staționau suspect în largul coastelor Olandei și Germaniei și au reușit să le coreleze cu roiuri de drone survolând baze militare. Permiteți-mi să vă explic ce au reușit Michèle Borcherding, Clara Veihelmann, Luca-Marie Hoffmann, Julius Nieweler, Tobias Wellnitz, Sergen Kaya și Clemens [...] Articolul Cum au descoperit șapte studenți germani legătura dintre nave rusești și roiurile de drone apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.