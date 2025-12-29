05:30

Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficiali americani privind un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina ar putea fi finalizate în câteva zile, după care emisari americani le vor prezenta Kremlinului. După două zile de discuții la Berlin, oficiali americani au spus luni că au rezolvat „90%” dintre [...] Articolul Tusk traduce ce înseamnă garanțiile de „platină”. Zelenski: Planul de pace e pregătit, emisarii americani îl vor prezenta Kremlinului apare prima dată în DISINFO.MD.