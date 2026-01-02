FOTO | Mai multe bunuri au fost deteriorate în Parcul Râșcani din Capitală. Poliția îi caută pe făptași
Ziua, 2 ianuarie 2026 19:00
Un nou act de vandalism în Capitală, de această dată în parcul din sectorul Râșcani. Persoane necunoscute au deteriorat un gard și au distrus mai multe corpuri de iluminat stradal. Autoritățile municipale condamnă acțiunea și cer pedepsirea vinovaților. Fapta au fost constatată în dimineața zilei de 1 ianuarie de către muncitorii Asociației de Gospodărire a
• • •
Încă un lot de ouă retras din vânzare. ANSA anunță că a depistat în ele o substanță veterinară interzisă
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii că a dispus retragerea din vânzare a unui lot de ouă, produse de Raiplai-Avicola, care ar fi periculoase pentru consum. Este vorba despre ouă de găină marcate cu codul 3 MD BR 004, cu data expirării cuprinsă între 10 și 27 ianuarie inclusiv. Potrivit ANSA, în urma unei
17:10
16:30
Vremea în luna ianuarie 2026 se va încarda în limitele normale ale sezonului, arată analiza materialelor sinoptice și climatice, realizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperatura medie lunară a aerului este prognozată între -2 și -4 grade Celsius, iar cantitatea de precipitații este estimată în jurul valorilor medii multianuale, respectiv între 25 și 40 mm.
16:10
VIDEO | Avalansă de zăpadă în Munții Făgărași din România, provocată de doi schiori. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs astăzi în Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, după ce a fost declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută drept „Balcoane", informează Salvamont Sibiu. Potrivit salvatorilor montani, avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară a versantului și ajungând
16:00
Atac rusesc cu rachete balistice asupra orașului Harkov din Ucraina. Kievul susține că au fost vizate direct zone rezidențiale
Orașul ucrainean Harkov a fost vizat de un atac rusesc cu rachete, loviturile fiind îndreptate direct asupra zonelor rezidențiale, anunță autoritățile locale. Potrivit informațiilor preliminare, bilanțul victimelor a ajuns la 16 răniți, dintre care o persoană se află în stare gravă. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm atacul, calificându-l drept „îngrozitor" și subliniind că
15:50
Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Administrației Prezidențiale. „Ucraina trebuie să se concentreze pe securitate"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri o serie de decizii și inițiative majore privind conducerea statului, securitatea națională și reformarea instituțiilor-cheie. Fostul său şef de cabinet, Andrei Ermak, a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie în urma unui scandal de corupţie în cadrul guvernului. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial de Telegram, Zelenski a
15:30
Maduro sugerează că Venezuela este deschisă dialogului cu SUA, în pofida tensiunilor militare recente
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat joi că rămâne deschis cooperării și dialogului cu Statele Unite, în ciuda escaladării tensiunilor dintre Caracas și Washington, survenite după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind un presupus atac militar american asupra unei infrastructuri portuare venezuelene, relatează France24. Declarațiile vin după ce Donald Trump a susținut, la începutul săptămânii,
15:10
România trimite în Elveția un avion special, pentru a aduce acasă tinerii răniți în incendiul de la Crans-Montana
România trimite în Elveția un avion militar configurat pentru misiuni medicale, care va transporta la Paris șase tineri cu arsuri grave în urma incendiului produs în barul din Crans-Montana. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării de la București, Radu Miruță, citat de Biziday. Acesta a spus, că astăzi, în urma deciziei Consiliului Național pentru
15:00
Calendarul principalelor evenimente sportive internaţionale din primul trimestru al anului 2026
Primul trimestru al anului 2026 aduce evenimente sportive internaționale de mare importanță, precum Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Milano-Cortina d'Ampezzo, Raliul Dakar, primul turneu de Mare Șlem din tenis, Australian Open etc., notează Moldpres. Cupa Africii pe Națiuni 2025 la fotbal continuă în ianuarie, până în data de 18. Luna ianuarie aduce și Campionatul
15:00
Admiterea la grădinițe se va putea face online pe întreg teritoriul R. Moldova, prin sistemul informațional „e-Admitere"
Părinții din întreaga țară își vor putea înscrie copiii la grădiniță online. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat conceptul sistemului informațional „e-Admitere" pentru educația timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău, potrivit IPN. Potrivit MEC, în prezent procesul de admitere în grădinițe este neuniform la nivel național, fragmentat și implică un efort administrativ semnificativ
14:40
Ucraina neagă atacul asupra unui hotel din regiunea Herson, despre care Rusia spunea că a făcut 27 de victime
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) a respins acuzațiile formulate de Federația Rusă potrivit cărora militarii ucraineni ar fi atacat un hotel și o cafenea din satul Horlî, situat în partea ocupată a regiunii Herson. Purtătorul de cuvânt al Statului Major, Dmitri Lihovii, a declarat că armata ucraineană efectuează lovituri „exclusiv asupra
14:30
Ion Ceban: „Dincolo de discursurile triumfaliste, 2025 a fost un an de regres pentru Republica Moldova"
În pofida discursurilor optimiste ale guvernării, anul 2025 a fost „un an greu" pentru Republica Moldova, cu regrese vizibile în economie, educație, protecție socială și funcționarea statului. Constatarea aparține primarului capitalei, Ion Ceban, care acuză guvernarea PAS de incompetență și cinism. „În anii de guvernare ai PAS, nivelul sărăciei absolute a crescut de la 25%
14:20
Avertisment pentru amatorii de pescuit la copcă: gheața pe râuri și lacuri este subțire și extrem de periculoasă!
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația că, până pe 3 ianuarie, pe râurile mici, pe unele lacuri și pe anumite sectoare ale Nistrului și Prutului se mențin formațiuni de gheață instabile, care nu pot susține greutatea unei persoane. Potrivit salvatorilor, temperaturile oscilante din această perioadă favorizează subțierea gheții, ceea ce crește semnificativ
14:00
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei: Kremlinul pregătește o provocare de amploare, pentru a sabota negocierile de pace
Kremlinul ar pregăti o provocare de proporții, cu victime umane, menită să deturneze negocierile de pace mediate de Statele Unite, avertizează Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (SVR). Informația a fost făcută publică vineri, într-un comunicat citat de RBC-Ucraina. Potrivit SVR, operațiunea ar avea un caracter complex și face parte dintr-o strategie mai largă de
13:40
Un tânăr din Republica Moldova, găsit împușcat în cap, pe un câmp din regiunea Veneto, Italia
Corpul neînsuflețit al unui tânăr de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost depistat într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira din Italia. Potrivit presei apenine, citată de Deschide, moldoveanul activa în calitate de chelner într-un local din regiunea Veneția. Cotidianul Corriere della Sera scrie că descoperirea macabră a fost făcută pe
13:20
Trump amenință regimul de la Teheran pe fondul protestelor de amploare: „SUA vor veni în ajutorul manifestanților pașnici"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat vineri un avertisment dur la adresa autorităților de la Teheran, afirmând că Washingtonul este pregătit să sprijine protestatarii iranieni dacă regimul va continua să recurgă la violență împotriva populației civile. Declarația a fost făcută de liderul american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în contextul manifestațiilor masive
13:10
DOC | Opt cetățeni ruși au primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret emis de președintele Maia Sandu
Opt cetățeni ai Federației Ruse au obținut cetățenia Republicii Moldova în baza unui decret semnat de președintele Maia Sandu în data de 31 decembrie 2025. Printre noii cetățeni se regăsesc persoane care au colaborat sau sunt apropiate de trupa rusească Bi-2. Conform decretului prezidențial, cetățenia Republicii Moldova le-a fost acordată lui Gleb Koliadin, cunoscut ca
12:40
Cauza incendiului din barul din Elveția, surprinsă în imagini. Focul a pornit de la niște artificii ridicate foarte aproape de tavan
Apar noi detalii privind cauza incendiului urmat de explozia devastatoare din barul Constellation, din stațiunea Crans-Montana, Elveția, din noaptea de Revelion. O fotografie publicată de BFMTV surprinde chiar momentul izbucnirii focului, care ar fi pornit de la izolația din spumă de pe tavanul localului. În partea superioară a imaginii se observă primele flăcări apărând la
12:20
Și-au violat sora și au lăsat-o însărcinată la doar 12 ani. Doi frați, condamnați la câte 10 ani de închisoare
Doi frați în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, dintr-o localitate din sudul Republicii Moldova, au fost condamnați la câte 10 de de închisoare, pentru că și-au violat în mod repetat sora minoră încă de când avea doar 8 ani. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală. Potrivit probatoriului acumulat, pe parcursul mai multor
12:10
WSJ: Atacurile Rusiei asupra Odessei vizează „artera economică" a Ucrainei, în timp ce eforturile de pace ale SUA continuă
Rusia și-a intensificat în luna decembrie atacurile asupra orașului Odesa, principalul port al Ucrainei la Marea Neagră și nod-cheie pentru exporturile de cereale, într-o strategie care urmărește să lovească direct economia ucraineană, pe fondul continuării eforturilor diplomatice americane pentru încetarea războiului. Cu o zi înainte ca președintele Volodimir Zelenski să ceară un sprijin american sporit […] Articolul WSJ: Atacurile Rusiei asupra Odessei vizează „artera economică” a Ucrainei, în timp ce eforturile de pace ale SUA continuă apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Carburanții se scumpesc în weekend. ANRE invocă noi factori care influențează prețurile la benzină și motorină # Ziua
Prețuri mai mari la carburanți. Potrivit plafonului stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru perioada 3-5 ianuarie, benzina cu cifra octanică 95 se scumpește cu 18 bani, iar motorina – cu 14 bani. Astfel, benzina se va vinde la pompă cu 21,92 lei, iar motorina va costa 18 lei și 70 de bani. […] Articolul Carburanții se scumpesc în weekend. ANRE invocă noi factori care influențează prețurile la benzină și motorină apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
38 de bebeluși au apărut pe lume, în prima zi din 2026. Exact jumătate sunt băieți, respectiv, cealaltă jumătate fete # Ziua
38 de copii s-au născut în Republica Moldova, în prima zi a noului an, anunță Ministerul Sănătății. Proporția între sexe este egală, adică 19 nou-născuți sunt băieței, iar 19 fetițe. Toate nașterile au decurs fără complicații, mai precizează instituția. Cele mai multe nașteri au avut loc la Institutul Mamei și Copilului, unde s-au născut șapte […] Articolul 38 de bebeluși au apărut pe lume, în prima zi din 2026. Exact jumătate sunt băieți, respectiv, cealaltă jumătate fete apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Ucraina pregătește reluarea schimburilor de prizonieri. Reuniuni-cheie pentru pace, cu participarea Europei, SUA și NATO # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi seară intensificarea eforturilor diplomatice pentru reluarea schimburilor de prizonieri cu Rusia și organizarea, la începutul lunii ianuarie, a unor reuniuni internaționale esențiale dedicate păcii și garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Potrivit lui Zelenski, șeful delegației ucrainene în negocieri, Rustem Umerov, se află în aceste zile în Turcia, unde poartă […] Articolul Ucraina pregătește reluarea schimburilor de prizonieri. Reuniuni-cheie pentru pace, cu participarea Europei, SUA și NATO apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O femeie în vârstă de 71 de ani din Vadul lui Vodă, care era imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri, după ce în casa în care locuiește a izbucnit un incendiu. Intervenția a avut loc în seara zilei de 1 ianuarie, apelul la 112 fiind recepționat la ora 21:15. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările […] Articolul O femeie imobilizată la pat a fost salvată dintr-un incendiu produs aseară la Vadul lui Vodă apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Traficul rutier se desfășoară fără complicații majore, dar specifice regimului de iarnă. Intervenții ale drumarilor în nord și centru # Ziua
Traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, anunță Administrația de Stat a Drumurilor. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, drumarii au intervenit preponderent în nordul și centrul Republicii Moldova. La lucrări au participat patru utilaje speciale, fiind utilizate aproximativ 10 tone de sare tehnică. Intervențiile au vizat sectoarele […] Articolul Traficul rutier se desfășoară fără complicații majore, dar specifice regimului de iarnă. Intervenții ale drumarilor în nord și centru apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Deficitul comercial rămâne la nivel critic: 867 milioane de dolari sau 14,3% din PIB în trimestrul III din 2025 # Ziua
Republica Moldova continuă să consume mai mult decât produce, iar acest dezechilibru structural se vede în datele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei pentru trimestrul III din 2025, notează Bani.md. Deficitul contului curent a ajuns la 867,1 milioane de dolari, echivalentul a 14,3% din PIB, un nivel considerat critic pentru o economie mică și dependentă […] Articolul Deficitul comercial rămâne la nivel critic: 867 milioane de dolari sau 14,3% din PIB în trimestrul III din 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
În 2 ianuarie 1939, liderul nazist Adolf Hitler era declarat „Omul anului” de către revista americană Time # Ziua
În ediția din 2 ianuarie 1939, revista americană Time l-a desemnat pe cancelarul german Adolf Hitler drept „Man of the Year” pentru anul 1938. Titlul era acordat anual personalității care a avut cea mai mare influență asupra evenimentelor internaționale în anul precedent. Anul 1938 a fost marcat de modificări majore ale echilibrului politic european. Germania […] Articolul În 2 ianuarie 1939, liderul nazist Adolf Hitler era declarat „Omul anului” de către revista americană Time apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Ciocniri violente între protestatari și forțele de securitate în Iran. Cel puțin șase morți în cinci zile de proteste # Ziua
În Iran continuă pentru a cincea zi consecutiv protestele declanșate de creșterea abruptă a costului vieții și de prăbușirea monedei naționale. Potrivit agenției iraniene Fars și organizației pentru drepturile omului Hengaw, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în urma confruntărilor dintre manifestanți și forțele de securitate. Două persoane au murit în orașul Lordegan, din […] Articolul VIDEO | Ciocniri violente între protestatari și forțele de securitate în Iran. Cel puțin șase morți în cinci zile de proteste apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Mesaj de condoleanțe din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în urma tragediei din Elveția # Ziua
Preafericitul Daniel, Patriarhul României, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei petrecute la începutul anului 2026 în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Întâistătătorul BOR își exprimă profunda durere față de cele întâmplate și îndeamnă la rugăciune pentru oamenii care și-au pierdut viața. „Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de […] Articolul Mesaj de condoleanțe din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în urma tragediei din Elveția apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Elveția declară cinci zile de doliu după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți # Ziua
Elveția va ține cinci zile de doliu național după incendiul tragic produs în noaptea de Revelion într-un bar aglomerat din stațiunea alpină Crans-Montana, soldat cu aproximativ 40 de persoane decedate și cel puțin 115 rănite. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile elvețiene afirmă că identificarea tuturor victimelor ar putea dura zile sau chiar săptămâni. […] Articolul Elveția declară cinci zile de doliu după incendiul devastator din Crans-Montana. Cel puțin 40 de morți și 115 răniți apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră recomandă alegerea altor puncte de trecere # Ziua
La Punctul vamal de frontieră Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerația este semnalată pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră precizează că întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea desfășurându-se la capacitate maximă. Participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze pentru rute […] Articolul Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră recomandă alegerea altor puncte de trecere apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Peste 450 de intervenții ale Poliției și aproape 200 de pacienți la Urgență, în noaptea de Revelion # Ziua
În noaptea dintre ani, Poliția Republicii Moldova a intervenit în peste 450 de cazuri pe întreg teritoriul țării, cele mai multe vizând menținerea ordinii publice, conflicte domestice și incidente asociate utilizării articolelor pirotehnice. Tot în noaptea de Revelion, Institutul de Medicină Urgentă a înregistrat 197 de adresări la Departamentul de Primiri Urgențe, din care 35 […] Articolul Peste 450 de intervenții ale Poliției și aproape 200 de pacienți la Urgență, în noaptea de Revelion apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
VIDEO | Zeci de polițiști răniți și numeroase incendii în Germania, în noaptea de Anul Nou, din cauza artificiilor # Ziua
Zeci de polițiști au fost răniți în mai multe orașe din Germania în noaptea de Anul Nou, în urma unor atacuri cu materiale pirotehnice, pe fondul unor măsuri de securitate sporite, au anunțat autoritățile germane. Incidentele au fost însoțite de numeroase incendii, pompierii intervenind în regim de urgență în întreaga țară, relatează DW. În Berlin, […] Articolul VIDEO | Zeci de polițiști răniți și numeroase incendii în Germania, în noaptea de Anul Nou, din cauza artificiilor apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Sfârșitul anului s-a transformat într-o tragedie la Roma, unde un bărbat din Republica Moldova și-a pierdut viața după ce o petardă a explodat în timp ce o manevra. Incidentul s-a produs miercuri, 31 decembrie, în cartierul Acilia, la periferia capitalei italiene, scrie publicația Roma Today. Potrivit informațiilor transmise de presa italiană, bărbatul avea 63 de […] Articolul Un cetățean moldovean a murit în urma exploziei unei petarde, în seara de Revelion, la Roma apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Rusia spune că va aduce „dovezi” că dronele ucrainene ar fi vizat reședința lui Putin și anunță că va transmite datele Statelor Unite # Ziua
Serviciile speciale ruse au anunțat că, în urma unei expertize tehnice speciale efectuate asupra blocului sistemului de navigație al uneia dintre dronele ucrainene doborâte în noaptea de 29 decembrie, în spațiul aerian al regiunii Novgorod, au fost recuperate date care ar indica presupusa țintă a atacului. Potrivit comunicatului transmis de ministerul rus al Apărării, specialiștii […] Articolul Rusia spune că va aduce „dovezi” că dronele ucrainene ar fi vizat reședința lui Putin și anunță că va transmite datele Statelor Unite apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Un bărbat a ajuns la spital, în noaptea de Revelion, după ce un articol pirotehnic i-a explodat în față # Ziua
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Chișinău, a ajuns la spital, chiar în noaptea de Revelion, după ce s-a rănit cu articole pirotehnice, potrivit NewTV. Incidentul a avut loc în sectorul Botanica, iar victima a suferit leziuni la nivelul feței, inclusiv la ochi. Conform oamenilor legii, bărbatul a fost preluat de o […] Articolul Un bărbat a ajuns la spital, în noaptea de Revelion, după ce un articol pirotehnic i-a explodat în față apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
WSJ: Ucraina nu l-a vizat pe Putin în presupusul atac cu drone asupra reședinței sale, însă existența atacului nu este exclusă # Ziua
Oficialii americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că Ucraina nu l-a vizat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și nici una dintre reședințele acestuia, în cadrul unui presupus atac cu drone, contrazicând acuzațiile formulate de Moscova potrivit cărora Kievul ar fi încercat să-l asasineze pe liderul rus, relatează The Wall Street Journal. Potrivit […] Articolul WSJ: Ucraina nu l-a vizat pe Putin în presupusul atac cu drone asupra reședinței sale, însă existența atacului nu este exclusă apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
SCURT PE DOI | Calendarul „pe stil vechi” nu-i „ortodox”, nici măcar „creștin”, pentru că a fost inventat de un păgân # Ziua
O scurtă remarcă, fără niciun rău, pentru cei care numesc vechiul calendar (de stil vechi) drept „calendar ortodox”, în timp ce celui nou îi zic „catolic”. Este important de știut că vechiul calendar (iulian) a intrat în vigoare în anul 45 înainte de Hristos, adică fix 2070 de ani în urmă. Prin urmare, atunci când […] Articolul SCURT PE DOI | Calendarul „pe stil vechi” nu-i „ortodox”, nici măcar „creștin”, pentru că a fost inventat de un păgân apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
2070 de ani de la apariția calendarului iulian, „de stil vechi”, respectat până astăzi de câteva patriarhii ortodoxe # Ziua
În urmă cu exact 2070 de ani, în 1 ianuarie 45 Î.Hr., Imperiul Roman adopta oficial Calendarul Iulian, un moment de cotitură care a schimbat definitiv modul în care Europa și ulterior cea mai mare parte a lumii avea să măsoare timpul. Reforma calendaristică a fost inițiată de Iulius Cezar, pe atunci dictator al Romei, […] Articolul 2070 de ani de la apariția calendarului iulian, „de stil vechi”, respectat până astăzi de câteva patriarhii ortodoxe apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 12 636 de lei, stabilită pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să efectueze plata în primele trei luni ale anului, transmite IPN. […] Articolul De astăzi, poate fi procurată polița medicală. Valoarea acesteia rămâne 12 636 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă # Ziua
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. „Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul […] Articolul Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Roaming în UE fără costuri suplimentare pentru cetățenii moldoveni. Măsura, în vigoare din 1 ianurie # Ziua
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni beneficiază de servicii de roaming fără costuri suplimentare, ceea ce permite utilizarea apelurilor, mesajelor și internetului mobil peste hotare în condiții similare celor din țară. Măsura a intrat oficial în vigoare, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat, în 25 iulie 2025, extinderea regimului „Roam Like at Home” […] Articolul Roaming în UE fără costuri suplimentare pentru cetățenii moldoveni. Măsura, în vigoare din 1 ianurie apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Victime din mai multe țări după explozia produsă într-un bar din Elveția, de Revelion. Ministerul de Externe de la București, în alertă # Ziua
Autoritățile elvețiene desfășoară operațiuni complexe pentru identificarea victimelor și repatrierea trupurilor neînsuflețite către familii „cât mai rapid posibil”, după explozia produsă într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Oficialii subliniază că aceste proceduri necesită timp. 10 elicoptere, 40 de ambulanțe și 150 de echipe de intervenție au fost trimise la […] Articolul Victime din mai multe țări după explozia produsă într-un bar din Elveția, de Revelion. Ministerul de Externe de la București, în alertă apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
FOTO | Drumarii, la datorie și de Anul Nou. Lucrări de deszăpezire pe parcursul nopții pe drumurile naționale # Ziua
42 de munciitori rutieri, cu 38 de autospeciale au fost antrenați în lucrările de deszăpezire și monitorizare a situației rutiere, intervențiile fiind desfășurate pe parcursul nopții pe mai multe sectoare de drumuri naționale. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, echipele de intervenție au efectuat lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire, în special în […] Articolul FOTO | Drumarii, la datorie și de Anul Nou. Lucrări de deszăpezire pe parcursul nopții pe drumurile naționale apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Ministerul de Externe rus i-a convocat marţi pe însărcinaţii cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei pentru a protesta faţă de decizia de a impune restricţii misiunilor diplomatice ruse din aceste ţări. „Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe însărcinaţii cu afaceri interimari ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei cărora le-au transmis un protest ferm […] Articolul Moscova amenință statele baltice cu represalii după restricțiile impuse ambasadelor ruse apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Cazuri de urgență în noaptea de Revelion. Peste 1800 de apeluri la 112, înregistrate în primele ore ale noului an # Ziua
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de apeluri de urgență, confirmând rolul esențial al acestui serviciu în gestionarea situațiilor critice și în protejarea populației. Cele mai multe solicitări au vizat cazuri medicale, fiind înregistrate 602 apeluri. Alte 403 apeluri au fost direcționate către Poliție, iar 31 de solicitări […] Articolul Cazuri de urgență în noaptea de Revelion. Peste 1800 de apeluri la 112, înregistrate în primele ore ale noului an apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
2026, declarat de Biserica Ortodoxă Română Anul sfintelor femei. Iată care sunt sfintele lunii ianuarie # Ziua
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Prin urmare, vă propunem să descoperim lunar chipuri de sfinte femei – mame, soții, monahii și mucenițe – modele de viețuire creștină din toate timpurile. Sf. Emilia, mama Sf. Vasile cel Mare (1 ianuarie) Sfânta Emilia a trăit în Cappadocia în […] Articolul 2026, declarat de Biserica Ortodoxă Română Anul sfintelor femei. Iată care sunt sfintele lunii ianuarie apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
VIDEO | Incendiu de proporții la Amsterdam. O biserica veche de 150 de ani, cuprinsă de flăcări în noaptea de Anul Nou # Ziua
Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de Anul Nou, la Amsterdam, capitala Țărilor de Jos, cuprinzând biserica Vondelkerk, un edificiu istoric cu o vechime de aproximativ 150 de ani. Potrivit presei locale și internaționale, focul a fost semnalat în jurul orei 02:30, ora locală, la clădirea situată pe strada Vondelstraat. Inițial, incendiul a […] Articolul VIDEO | Incendiu de proporții la Amsterdam. O biserica veche de 150 de ani, cuprinsă de flăcări în noaptea de Anul Nou apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Ziua Sfântului Vasile cel Mare, marele teolog și părinte al Bisericii, care deschide Anul Nou # Ziua
Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți teologi și părinți ai Bisericii. Sărbătoarea coincide cu începutul noului an și este marcată prin slujbe speciale în biserici, precum și prin tradiții precum uratul și semănatul, legate de sănătate, pace și belșug. Sfântul Vasile cel Mare […] Articolul Ziua Sfântului Vasile cel Mare, marele teolog și părinte al Bisericii, care deschide Anul Nou apare prima dată în ZIUA.md.
