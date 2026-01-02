Încă un lot de ouă retras din vânzare. ANSA anunță că a depistat în ele o substanță veterinară interzisă

09:40

Un atac cu drone asupra unei cafenele și a unui hotel din localitatea Horlî, regiunea Herson, pe litoralul Mării Negre, s-a soldat cu moartea a 24 de persoane, inclusiv un copil, și rănirea a peste 50 de oameni. Informația a fost comunicată de guvernatorul instalat de Moscova în regiune, Vladimir Saldo. Potrivit acestuia, atacul a […] Articolul 24 de morți după un atac cu drone asupra unei cafenele și a unui hotel pe litoralul Mării Negre, anunță autoritățile ruse apare prima dată în ZIUA.md.