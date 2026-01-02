Peste doua ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă

16:20

Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. Litigiul a avut la bază refuzul ASP de a … Articolul Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte” apare prima dată în Est Curier.