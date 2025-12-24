CNA efectuează percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție la fostul cinematograf „GAUDEAMUS”
Est Curier, 24 decembrie 2025 12:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară, în această dimineață, acțiuni de urmărire penală și percheziții într-un dosar ce vizează posibile încălcări ale reglementărilor urbanistice și de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS", situat în centrul capitalei. Potrivit probelor administrate, un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, alături …
• • •
Tineri sportivi din raioanele Criuleni și Dubăsari, laureați la gala fotbalului pe plajă 2025 # Est Curier
Federația Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova a organizat o gală de premiere pentru cei mai buni sportivi, antrenori și arbitri din sezonul competițional 2025, recunoscând performanțele remarcabile în cadrul competițiilor desfășurate pe întreg teritoriul țării. Premii generale – Seniori • Echipa anului: BSC „Nistru" • Echipa Fair-Play: FC „Fortuna" • Cel mai …
O coloană de autospeciale împodobite în straie de sărbătoare va aduce lumină, bucurie și spiritul Crăciunului în inima capitalei,în ajun de Crăciun ( stil nou), miercuri, 24 decembrie 2025, începând cu ora 17.30, comunică IGSU. Caravana va porni din fața Ministerului Afacerilor Interne pe traseul str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, …
Republica Moldova își prețuiește cetățenia și va acorda acest statut doar celor care respectă valorile, legea și identitatea statului # Est Curier
Din data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile, informeaza Agenția Servicii Publice. Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii", domeniul „Acte de identitate", serviciul „Servicii în materie de cetățenie". Depunerea cererilor pentru prestarea serviciilor în materie de …
Conform datelor IGSU, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, soldate cu 62 de victime, inclusiv 32 de copii și trei decese. Ultimele victime sunt două persoane din Nisporeni, dintre care o minoră, au ajuns la spital după ce …
Crearea de noi servicii și actualizarea mai multor Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane a fost aprobată de Guvernul republicii Moldova în cadrul ședinței din 23 decembrie. 2025. „Este un pachet de servicii sociale mai …
Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte" # Est Curier
Agenția Servicii Publice informează că a câștigat procesul împotriva OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, fiind astfel respinse pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care se ridicau la peste 100 de milioane de lei pentru pretinse plați neexecutate în perioada 2020-2021. Decizia este irevocabilă. Litigiul a avut la bază refuzul ASP de a …
Circulația transportului public va fi sistată miercuri, 24 decembrie, de la ora 13:00, până joi, 25 decembrie, ora 05:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Alexandr Pușkin – Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. În perioada menționată, troleibuzele care traversează PMAN, vor fi redirecționate după cum urmează: Troleibuze …
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui chișinăuian, care timp de 9 ani a stocat și distribuit, prin programul BitTorrent, fișiere cu pornografie infantilă. Faptele bărbatului de 53 de ani, care muncește în domeniiul radioelectronicii, vizează perioada 2017-2025. Procurorii l-au acuzat pentru că a descărcat de pe …
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în perioada 15-21 decembrie 2025, la nivel național au fost înregistrate 2.488 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Indicatorul reprezintă o creștere de aproximativ 6% comparativ cu săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost confirmate 101 cazuri de …
Un lot de mărfuri fără acte de proveniență legală sau vamală a fost depistat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unor controale efectuate în a doua linie de verificare. Incidentul a avut loc în proximitatea orașului Otaci, raionul Ocnița. Un automobil de model Peugeot Partner, condus de un bărbat de 32 de …
Comisia Electorală Centrală a stabilit în ședința din 23 decembrie, 2025,că în ziua de 17 mai 2026 vor fi organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar al municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Pe 2 decembrie, Tatiana Cociu, care a devenit primar al …
Programele de eficiență energetică au adus economii de aproape 30 de milioane de lei pentru familiile din Moldova # Est Curier
Programele naționale de eficiență energetică destinate sectorului rezidențial au generat economii pentru populație și au atras un interes crescut din partea gospodăriilor, potrivit datelor prezentate de Centrul Național pentru Energia Durabilă(CNED). Cel mai vizibil impact îl are programul EcoVoucher, care vizează înlocuirea electrocasnicelor vechi și ineficiente energetic. Până în prezent, peste 40.000 de gospodării au …
Apel deschis pentru instituții de educație, care au nevoie de renovarea blocurilor sanitare # Est Curier
Autoritățile locale de nivelul I și II, în calitate de fondatori și administratori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, pot obține finanțare pentru a reabilita grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor școlare. În acest scop, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat deschiderea apelului la concursul de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea …
În ultima săptămână din an, distribuitorul de energie a planificat lucrări. Vezi unde nu va fi curent # Est Curier
Conform informației publicate de distribuitorul de energie, pe parcursul perioadei 24 decembrie – 29 decembrie 2025, în unele localități din raionul Criuleni va fi sistată livrarea de curent electric. Pentru a vă planifica activitățile cotidiene, salvați informația: 24 decemdrie: Or. Criuleni: străzile 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Chişinăului, Coţofană, Criuleni, Mioriţa, Orgheevscaea, Orhei parțial …
Miercuri, 23 decembrie 2025 Guvernul REpublicii Moldova a aprobat noul model de permis de conducere. Acesta va fi pus în circulație după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare, dar nu mai târziu de 31 mai 2026. Data exactă de la care cetățenii vor putea solicita noul permis va fi anunțată suplimentar de către Agenția Servicii …
În urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită. Produsele au fost procesate ca subproduse nedestinate consumului uman (Categoria II) la o unitate de biogaz, asigurându-se, astfel, eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică. Motivul retragerii și distrugerii a loturilor de ouă neconforme …
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, …
Persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală, amintește Ministerul Sănătății. Pe parcursul anului 2025, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Asistență stomatologică gratuită copiilor se acordă în cadrul Institutului …
Serviciul Hidrometeo de Stat anunță că de la mijlocul săptămânii prognozele arată răcirea timpului, astfel că atât ziua, cât și noaptea, începând cu 25 decembrie, temepraturile vor scădea sub zero grade. Noaptea de revelion se anunță a fi geroasă, la fel ca și nopțile din următoarele două săptămâni.
66 de milioane lei din bugetul CEC pentru 2026 sunt destinați finanțării partidelor politice # Est Curier
Bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2026 depășește 151 de milioane de lei. Documentul, aprobat la 17 decembrie, 2025, prevede resurse pentru activitatea curentă a CEC, organizarea alegerilor locale noi, finanțarea partidelor și implementarea parțială a votului prin corespondență. . Cea mai mare alocare, de peste 66 de milioane, este destinată finanțării partidelor politice, care …
Serviciul Vamal informează că, în contextul ultimelor evoluții din zona de frontieră, posturile vamale de frontieră Tudora și Palanca își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi ale procesului de control și vămuire. Autoritatea vamală precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative sunt adaptate în funcție de evoluțiile din teren, pentru a asigura …
Serviciul Vamal anunță încasări de peste 976,1 milioane de lei la bugetul de stat în perioada 15-21 decembrie 2025, depăș
Poliția scoate din circulație 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei # Est Curier
Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o operațiune de trafic ilicit de substanțe narcotice de mare risc. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni (INI) și procurorii Procuraturii Chișinău, oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, suspectat de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de … Articolul Poliția scoate din circulație 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei apare prima dată în Est Curier.
Remodelarea corporală nu mai înseamnă doar reducerea grăsimii. Astăzi, contează armonia siluetei, fermitatea pielii și naturalețea rezultatelor. Astfel, procedura BodyTite s-a impus rapid ca fiind preferata vedetelor și influencerilor, datorită combinației unice între eficiență, siguranță și rezultate vizibile, dar subtile. Remodelare corporală cu BodyTite: efect natural Procedura BodyTite pentru remodelarea corporală acționează simultan asupra grăsimii … Articolul De ce BodyTite este alegerea vedetelor și influencerilor? Ⓟ apare prima dată în Est Curier.
Aflux sporit la frontierele Republicii Moldova: peste 66 de mii de traversări în 24 de ore # Est Curier
Potrivit datelor oficiale ale Poliției de Frontieră, în intervalul 20 decembrie 2025 au fost înregistrate 66 847 de treceri de persoane prin punctele de control, marcând un aflux mai mare față de zilele precedente. Aeroportul Internațional Chișinău a rămas cel mai tranzitat punct, cu 17 757 de pasageri care au trecut granița, urmat de vămi … Articolul Aflux sporit la frontierele Republicii Moldova: peste 66 de mii de traversări în 24 de ore apare prima dată în Est Curier.
Termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna noiembrie este data de 26 decembrie 2025, informează Serviciul Fiscal de Stat. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate către data menționată, pentru … Articolul 26 decembrie e termenul limită apare prima dată în Est Curier.
Fluxuri logistice redirecționate prin Republica Moldova, după atacuri asupra infrastructurii din sudul Ucrainei # Est Curier
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că intensificarea atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei a generat perturbări majore ale rutelor logistice din regiune. Printre obiectivele afectate se numără și podul de pe traseul Odesa-Reni, care traversează râul Nistru, fapt ce a dus la deteriorarea și blocarea unor … Articolul Fluxuri logistice redirecționate prin Republica Moldova, după atacuri asupra infrastructurii din sudul Ucrainei apare prima dată în Est Curier.
Investiții de 253 mii euro la Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni # Est Curier
Fuzionarea Universității Agrare cu Universitatea Tehnică din Moldova nu a stopat procesului de modernizare a infrastructurii didactice și de cercetare din domeniul agricol. La Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni a fost livrată recent o combină pentru cereale, dotată cu două headere, care permit recoltarea grâului, porumbului și florii-soarelui. Urmează livrarea unei semănători … Articolul Investiții de 253 mii euro la Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni apare prima dată în Est Curier.
Bulevardul Eminescu din or. Criuleni, inaugurat cu panglică, tort și artiști (galerie foto) # Est Curier
Rezultatul proiectului de revitalizare urbană, întitulat „Reconstrucția bulevardului pietonal „Mihai Eminescu” și amenajarea parcului orășenesc riveran din orașul Criuleni”, a fost prezentat locuitorilor într-un mod fastuos, la 19 decembrie 2025. La evenimentul organizat de către primăria or. Criuleni, ca o mărturie a parteneriatului prin care proiectul a avut sorț de izbândă, au participat primarul orașului … Articolul Bulevardul Eminescu din or. Criuleni, inaugurat cu panglică, tort și artiști (galerie foto) apare prima dată în Est Curier.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă pentru mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru intervalul 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00. Fenomenul vizat este ceața densă, care va reduce vizibilitatea până la 200 de metri și mai puțin în zonele afectate. … Articolul Cod galben de ceață emis pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova apare prima dată în Est Curier.
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată temporar ca urmare a unui nou atac cu drone în zonă. Din motive de securitate, autoritățile au instituit restricții la punctele de trecere a frontierei din proximitate. În prezent, la PTF „Palanca – Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul … Articolul Actualizare: Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată după un nou atac cu drone apare prima dată în Est Curier.
Un bărbat, investigat de CNA, PA și INI, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a unui partid politic # Est Curier
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de 4 ani de închisoare cu executare împotriva unui bărbat acuzat de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, după o investigație coordonată de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu Procuratura Anticorupție (PA) și Inspectoratul Național de Investigații (INI). Potrivit probelor prezentate în instanță, inculpatul ar fi fost … Articolul Un bărbat, investigat de CNA, PA și INI, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a unui partid politic apare prima dată în Est Curier.
ASP avertizează: tentativele de fraudare a examenelor auto duc la anularea permisului(video) # Est Curier
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță măsuri ferme împotriva fraudării examenelor pentru obținerea permisului de conducere și avertizează cetățenii că implicarea în scheme ilegale duce inevitabil la anularea documentelor și răspundere legală. Potrivit datelor oficiale, pe parcursul anului 2025, ASP a depistat aproximativ 300 de permise de conducere obținute fraudulos, care au fost anulate după finalizarea … Articolul ASP avertizează: tentativele de fraudare a examenelor auto duc la anularea permisului(video) apare prima dată în Est Curier.
Poliția de Frontieră informează că, potrivit datelor comunicate de autoritățile de frontieră ucrainene, la ora 12:13 a fost reluată parțial activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor. Totodată, la ora 12:30, în cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie”, procesarea persoanelor și a mijloacelor de … Articolul Activitate reluată parțial la PTF „Palanca – Maiaki-Udobnoe” apare prima dată în Est Curier.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import după ce analizele de laborator au scos la iveală depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide. Printre produsele vizate se numără: 7 500 kg de mărar importat 7 500 kg de pătrunjel importat 171,36 kg (4032 … Articolul ANSA a retras de pe piață mai multe loturi de produse alimentare apare prima dată în Est Curier.
Sărbătorile de iarnă înseamnă pentru fiecare și un brad frumos împodobit în jurul căruia să se strângă cei dragi și să-l decoreze, să se bucure împreună. Majoritatea doresc un brad natural, dar nu uitați că lemnul de brad este ușor inflamabil, iar atunci când se usucă se aprinde și mai repede, la fel și în … Articolul Sărbătorile de iarnă în siguranță apare prima dată în Est Curier.
Deputații blocului parlamentar „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo și Ion Chicu, au ținut un briefing de presă, în care au anunțat că au formulat o sesizare către Curtea Constituțională în vederea examinării sub aspectul încălcării drepturilor cetățenilor a unor modificări a legislației operate în anul 2022, și anume legislația despre activitate independentă, care a substituit, în unele … Articolul Fracțiunea „Alternativa” se adresează la Curtea Constițională. Vezi ce solicită apare prima dată în Est Curier.
Banca națională a Moldovei (BNM) a lansat azi, 19 decembrie 2025, o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”. Astfel, în circuitul numismatic intră prima monedă din această serie „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”. „Moneda marchează aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) – un proces … Articolul Moneda „SEPA”, lansată de BNM, spre deliciul numismaților (video) apare prima dată în Est Curier.
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 17 decembrie, 2025, Regulamentul ce prevede simplificarea procedurii de obținere a autorizației integrate de mediu și a autorizației de mediu pentru agenții economici. „În funcție de tipul activității, aceștia vor solicita fie autorizația integrată de mediu, fie autorizația de mediu. Potrivit noului regulament, autorizația integrată de mediu va reuni … Articolul Autorizațiile de mediu vor fi mai accesibile apare prima dată în Est Curier.
Icrele sunt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, dacă sunt manipulate sau păstrate necorespunzător. Achiziționarea icrelor de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate (comerț stradal) sau din mediul online, reprezintă un pericol iminent pentru sănătate. Aceste produse nu sunt supuse controlului veterinar, nu dețin certificate de calitate și … Articolul Fiți atenți la icrele de pe tartine apare prima dată în Est Curier.
Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora au fost redeschise la această oră pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță autoritățile. În contextul incidentului produs anterior pe partea ucraineană, persoanelor rămase blocate în apropierea zonei le este recomandat să se deplaseze către postul vamal Otaci, considerat o rută alternativă sigură. Pentru a … Articolul Posturile vamale Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina apare prima dată în Est Curier.
Împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a două tronsoane de drum de importanță strategică # Est Curier
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de … Articolul Împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a două tronsoane de drum de importanță strategică apare prima dată în Est Curier.
FMI va continua colaborarea cu Moldova. Concluziile experților și recomandările pentru guvernanți # Est Curier
Misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI), care a vizitat Moldova la mijlocul acestei luni, a elaborat și publicat un raport, în care semnalează atât tendințele pozitive pe care le-a sesizat în evoluția economică a republicii, cât și îngrijorările ce i-ar influența creșterea economică și, respectiv, bunăstarea populației. Echipa de experți ai FMI, condusă de Alina Iancu, … Articolul FMI va continua colaborarea cu Moldova. Concluziile experților și recomandările pentru guvernanți apare prima dată în Est Curier.
La Hrușova oamenii sunt deschiși pentru schimbare. Se implică și susțin Autoritățile locale în atragerea proiectelor investiționale și le pasă de aspectul satului. Au reușit să asigure iluminatul stradal printr-un proiect, iar apoi cu sursele locale l-au extins. Au pus lămpi și la cea mai îndepărtată stație auto, cea de pe traseul Poltava, unde noaptea … Articolul Au furat felinarele apare prima dată în Est Curier.
Aproximativ 304 milioane de persoane din întreaga lume trăiesc în afara țării în care s-au născut, ceea ce reprezintă circa 4% din populația globală, arată cele mai recente date publicate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în colaborare cu agențiile ONU. Potrivit estimărilor, numărul migranților internaționali a crescut constant în ultimele decenii, aproape dublându-se față … Articolul Nu este familie în Republica Moldova care să nu aibă un migrant apare prima dată în Est Curier.
Astfel deputații urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat emis de Parlament, este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție în zonele … Articolul La ce vor lucra deputații joi și vineri apare prima dată în Est Curier.
Complexul spitalicesc din Anenii Noi, care înregistrează anual peste 100.000 de vizite în ambulatoriu, a fost dotat cu 291 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate de 180 kW pentru producerea energiei electrice și 62 kWh pentru stocarea acesteia. Noile sisteme permit instituției să asigure continuitatea serviciilor medicale în cazul întreruperilor de energie electrică. Această investiție … Articolul 291 de panouri fotovoltaice la spitalul din Anenii NOI apare prima dată în Est Curier.
Organizatorii Selecției Naționale Eurovision au anunțat lista finaliștilor pentru ediția din 2026. Șaisprezece artiști și trupe s-au calificat în Finala Națională, în urma audițiilor live desfășurate pe 16 decembrie, la sediul Companiei „Teleradio-Moldova”. În total, 37 de piese au fost înscrise în concurs, dintre care 34 au ajuns pe scena audițiilor. Deși regulamentul prevedea inițial … Articolul 16 artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026 apare prima dată în Est Curier.
