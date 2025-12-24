Noi deținători ai titlului „Cetățean de onoare” și „Omul anului 2025”

16:30

Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de … Articolul Împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a două tronsoane de drum de importanță strategică apare prima dată în Est Curier.