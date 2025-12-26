Noua lege a cetățeniei impune examen la limba română și cunoașterea Constituției R. Moldova

12:30

Sărbătorile de iarnă înseamnă pentru fiecare și un brad frumos împodobit în jurul căruia să se strângă cei dragi și să-l decoreze, să se bucure împreună. Majoritatea doresc un brad natural, dar nu uitați că lemnul de brad este ușor inflamabil, iar atunci când se usucă se aprinde și mai repede, la fel și în … Articolul Sărbătorile de iarnă în siguranță apare prima dată în Est Curier.