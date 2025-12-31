(video)Grupare criminală specializată în furturi la bordul aeronavelor, destructurată la Aeroportul Internațional Chișinău

14:30

Serviciul Hidrometeo de Stat anunță că de la mijlocul săptămânii prognozele arată răcirea timpului, astfel că atât ziua, cât și noaptea, începând cu 25 decembrie, temepraturile vor scădea sub zero grade. Noaptea de revelion se anunță a fi geroasă, la fel ca și nopțile din următoarele două săptămâni.