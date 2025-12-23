Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”

14:00

Programele naționale de eficiență energetică destinate sectorului rezidențial au generat economii pentru populație și au atras un interes crescut din partea gospodăriilor, potrivit datelor prezentate de Centrul Național pentru Energia Durabilă(CNED). Cel mai vizibil impact îl are programul EcoVoucher, care vizează înlocuirea electrocasnicelor vechi și ineficiente energetic. Până în prezent, peste 40.000 de gospodării au … Articolul Programele de eficiență energetică au adus economii de aproape 30 de milioane de lei pentru familiile din Moldova apare prima dată în Est Curier.