Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026

Conform datelor IGSU, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, soldate cu 62 de victime, inclusiv 32 de copii și trei decese. Ultimele victime sunt două persoane din Nisporeni, dintre care o minoră, au ajuns la spital după ce … Articolul Încă două persoane intoxicate cu monoxid de carbon apare prima dată în Est Curier.