După 17 ani de litigare Republica Moldova a recuperat Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina.
Est Curier, 31 decembrie 2025 09:10
• • •
Acum 30 minute
09:10
Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova" din municipiul Odesa, Ucraina. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții
Acum 24 ore
17:00
90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită l-au adus în fața justiției pe un bărbat din Nisporeni, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Relația acestora a durat trei ani, iar la jumătate de an de la despărțire, bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat
14:20
Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben privind intensificări ale vântului începând cu ora 20:00,30 decembrie 2025. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00 semnalează riscuri sporite, în special, pentru circulația rutieră. Pe mai multe drumuri din țară deja se atestă precipitații sub formă
13:10
Folosirea focurilor de artificii este tot mai strict reglementată în Europa, din motive de siguranță publică, protecția mediului și a persoanelor vulnerabile. Deși nu există o interdicție unică la nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor aplică reguli similare, comparabile cu cele din Republica Moldova, dar adesea mai stricte. Atât în Moldova, cât și în majoritatea țărilor
13:00
Poliția Națională informează participanții la trafic că, pe traseele naționale M1 și M5, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe carosabil s-a format ghețuș. Aceste condiții îngreunează circulația și cresc riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, polițiștii recomandă șoferilor: să reducă viteza de deplasare și să o adapteze permanent condițiilor de drum;
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut, în urma controlului la frontieră, și a dispus nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii care urmau a fi importate, pe motiv că nu a corespuns normelor de siguranță alimentară impuse de legislația Republicii Moldova. ANSA anunță că analizele de laborator au indicat depășirea
Ieri
18:50
Deficiențe de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă depistate în utilizarea resurselor FNDAMR # Est Curier
Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) în anii 2023-2024 relevă carențe în utilizarea eficientă, transparentă și conformă a resurselor publice destinate sprijinirii producătorilor agricoli În Republica Moldova, dezvoltarea și susținerea sectorului agricol au fost realizate prin implementarea mai multor proiecte
14:40
Ofițerii Serviciului Vamal al Republicii Moldova au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri depistate în a doua linie de control vamal pe traseele naționale. În primul caz, un conațional în vârstă de 25 de ani, la volanul unui Mercedes Sprinter în proximitatea orașului Costești, raionul Rîșcani, transporta un lot comercial de butoaie de
12:30
Guvernul a aprobat astăzi, în ultima ședință din acest an, un aviz asupra inițiativei unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, care propun un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, care au înregistrat datorii la plata dobânzilor și restituirea împrumuturilor luate de la bănci pentru a procura bunuri. Avizul a fost prezentat
12:30
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026 a fost adoptată în a doua lectură la 29 decembrie 2025. Veniturile și cheltuielile BASS sunt estimate la 51,45 miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât în 2025, reprezentând câte 13,6% din PIB. Cea mai mare creștere se înregistrează la alocațiile pentru protecția socială
11:50
Guvernul a aprobat la 29 decembrie 2025, decizia despre instituirea moratoriul privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistratepână la 31 decembrie 2026. Motivarea ar fi asigurarea mai bună a gestionării resurselor financiare disponibile și direcționarea lor spre domenii prioritare. Pe perioada moratoriului, angajarea personalului în funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară
11:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a informat, în dimineața zilei de 29 decembrie, că traseele naționale sunt practicabile. Pentru a asigura condiții optime de trafic, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri" au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. Intervenții au avut loc pe sectoarele Briceni, Rîșcani, Comrat, Dubăsari, Hîncești, Nisporeni, Orhei,
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță suspendarea temporară a activității la postul vamal de tip debarcader Molovata, din cauza rafalelor puternice de vânt care afectează circulația pe râul Nistru. În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să utilizeze postul vamal intern de control „Criuleni 18", situat la aproximativ 32 de kilometri distanță. Potrivit Serviciul Vamal al
09:20
Oficiul Medicilor de Familie din s.Cimișen, raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de peste 710 mii de lei, dintre care circa 500 de mii
27 decembrie 2025
11:00
În perioada 29–31 decembrie 2025 ghișeele de documentare a străinilor ale Inspectoratului General pentru Migrație vor sista recepționarea cererilor pentru permisele de ședere ale cetățenilor străini, precum și a cererilor pentru buletinele de identitate destinate apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară, comunică ASP. Modificarea procedurilor aferente eliberării actelor de identitate pentru cetățenii străini are
26 decembrie 2025
16:30
Noua lege a cetățeniei impune examen la limba română și cunoașterea Constituției R. Moldova # Est Curier
Din 24 decembrie 2025, în Republica Moldova a intrat în vigoare o nouă Lege a cetățeniei, adoptată de Parlament la 10 iulie 2025 și publicată în „Monitorul oficial" la 24 septembrie. Noua lege impune solicitanților de cetățenie cunoașterea limbii române, capacitate dovedită în urma unui examen (nivel A2-B1). La fel, solicitantul va trece un examen
15:20
Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile în mai multe regiuni ale țării, unde, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Potrivit informațiilor oficiale, pe anumite sectoare de drum s-au format depuneri de polei și gheață, ceea ce afectează serios vizibilitatea și aderența carosabilului. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă
14:00
Despre lipsa transportului ce ar facilita deplasarea locuitorilor de pe platoul Cocieri pe malul drept al Nistrului, la Criuleni, se vorbește de luni bune. Pe parcurs au fost făcute mai multe negocieri cu transportatorii de pe ambele maluri ale Nistrului și în ajun de Revelion starea de lucruri s-a clarificat. Ruta de transport Molovata Nouă-Criuleni
12:00
Pe data de 25 decembrie, în s. Cimișeni, r. Criuleni, întro casă de locuit a avut loc un incendiu, preventiv, provocat de o sobă. Primăria satului Cimișeni a comunicat că, din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt mari. „Imaginile alăturate reflectă gravitatea situației și riscurile la care ne expunem atunci când
25 decembrie 2025
10:10
Trafic intens la frontieră în ajun de Crăciun: peste 62 de mii de traversări în 24 de ore # Est Curier
Frontiera Republicii Moldova a fost intens circulată în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore, la data de 24 decembrie 2025, au fost înregistrate 62.266 de traversări de persoane prin punctele de trecere ale frontierei de stat. Cele mai aglomerate puncte de
09:50
Așteptările privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA și a intensificării tensiunilor geopolitice sporesc cotația aurului și argintului, scrie bani.md. Miercuri, 24 decembrie, 2025, prețul aurului a crescut cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 dolari pe uncie la ora 10:02 GMT, după ce anterior a atins un maxim istoric de 4.525,77 dolari. Metalul
24 decembrie 2025
17:50
Creșterea veniturilor cetățenilor ar trebui să fie prioritatea nr. 1 a Guvernului Munteanu. Rezultatele ultimului sondaj iData # Est Curier
Compania sociologică iData a prezentat la 23 decembrie rezultatele ultimului sondaj de opinie din acest an, realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți din 275 de localități, în perioada 11-18 decembrie 2025. Interviurile au vizat atât aspecte sociale, cât și politice din viața Republicii Moldova, cum ar fi încrederea în cursul țării, așteptările de
17:20
208 pastile cu substanță psihotropă, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău(video) # Est Curier
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat descoperirea unui lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă, ascunse în interiorul a două boxe muzicale care urmau să fie expediate prin serviciu poștal spre Federația Rusă. Camuflajul a fost descoperit în cursul controlului efectuat la Aeroportul Internațional Chișinău, pe sensul de ieșire din țară, în
17:10
Consumatorii din mediul rural continuă să fie printre cei mai vulnerabili în fața practicilor comerciale abuzive, avertizează autoritățile pentru protecția consumatorilor. În numeroase localități, produsele alimentare sunt păstrate și comercializate fără respectarea condițiilor legale, uneori chiar și după expirarea termenului de valabilitate. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor anunță că a primit tot mai multe sesizări
16:50
La festivitatea de decernare, desfășurată la 24 decembrie 2025 la pensiunea Holercani, moderată de Cătălina Istrati, au fost înmânate trofee și diplome de către Președintele raionului Alexandru Carțîn. Nominanții la următoarele categorii sunt: Responsabilitate civică și educație – Vasile Iapără, șeful Centrului de plasament pentru refugiați de la ȘP Criuleni; Ordine publică – Alexandru Ursu,
12:10
CNA efectuează percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție la fostul cinematograf „GAUDEAMUS” # Est Curier
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară, în această dimineață, acțiuni de urmărire penală și percheziții într-un dosar ce vizează posibile încălcări ale reglementărilor urbanistice și de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS", situat în centrul capitalei. Potrivit probelor administrate, un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, alături
11:30
Tineri sportivi din raioanele Criuleni și Dubăsari, laureați la gala fotbalului pe plajă 2025 # Est Curier
Federația Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova a organizat o gală de premiere pentru cei mai buni sportivi, antrenori și arbitri din sezonul competițional 2025, recunoscând performanțele remarcabile în cadrul competițiilor desfășurate pe întreg teritoriul țării. Premii generale – Seniori • Echipa anului: BSC „Nistru" • Echipa Fair-Play: FC „Fortuna" • Cel mai
11:30
O coloană de autospeciale împodobite în straie de sărbătoare va aduce lumină, bucurie și spiritul Crăciunului în inima capitalei,în ajun de Crăciun ( stil nou), miercuri, 24 decembrie 2025, începând cu ora 17.30, comunică IGSU. Caravana va porni din fața Ministerului Afacerilor Interne pe traseul str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
11:20
Republica Moldova își prețuiește cetățenia și va acorda acest statut doar celor care respectă valorile, legea și identitatea statului # Est Curier
Din data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi rec
11:10
Conform datelor IGSU, de la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon de la sobe, soldate cu 62 de victime, inclusiv 32 de copii și trei decese. Ultimele victime sunt două persoane din Nisporeni, dintre care o minoră, au ajuns la spital după ce … Articolul Încă două persoane intoxicate cu monoxid de carbon apare prima dată în Est Curier.
10:20
Crearea de noi servicii și actualizarea mai multor Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane a fost aprobată de Guvernul republicii Moldova în cadrul ședinței din 23 decembrie. 2025. „Este un pachet de servicii sociale mai … Articolul Pachet de servicii sociale mai mare din 2026 apare prima dată în Est Curier.
23 decembrie 2025
22:30
16:40
Circulația transportului public va fi sistată miercuri, 24 decembrie, de la ora 13:00, până joi, 25 decembrie, ora 05:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Alexandr Pușkin – Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. În perioada menționată, troleibuzele care traversează PMAN, vor fi redirecționate după cum urmează: Troleibuze … Articolul Rute deviate în capitală în ajun de Crăciun apare prima dată în Est Curier.
16:20
16:20
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui chișinăuian, care timp de 9 ani a stocat și distribuit, prin programul BitTorrent, fișiere cu pornografie infantilă. Faptele bărbatului de 53 de ani, care muncește în domeniiul radioelectronicii, vizează perioada 2017-2025. Procurorii l-au acuzat pentru că a descărcat de pe … Articolul Bărbat de 53 de ani, trimis în judecată pentru pornografie infantilă apare prima dată în Est Curier.
15:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în perioada 15-21 decembrie 2025, la nivel național au fost înregistrate 2.488 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Indicatorul reprezintă o creștere de aproximativ 6% comparativ cu săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost confirmate 101 cazuri de … Articolul ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii la nivel național apare prima dată în Est Curier.
15:50
Un lot de mărfuri fără acte de proveniență legală sau vamală a fost depistat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în urma unor controale efectuate în a doua linie de verificare. Incidentul a avut loc în proximitatea orașului Otaci, raionul Ocnița. Un automobil de model Peugeot Partner, condus de un bărbat de 32 de … Articolul Mărfuri introduse ilicit în țară, depistate de vameși în a doua linie de control apare prima dată în Est Curier.
15:00
Comisia Electorală Centrală a stabilit în ședința din 23 decembrie, 2025,că în ziua de 17 mai 2026 vor fi organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar al municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Pe 2 decembrie, Tatiana Cociu, care a devenit primar al … Articolul Alegeri noi și la Orhei și Taraclia apare prima dată în Est Curier.
14:00
Programele de eficiență energetică au adus economii de aproape 30 de milioane de lei pentru familiile din Moldova # Est Curier
Programele naționale de eficiență energetică destinate sectorului rezidențial au generat economii pentru populație și au atras un interes crescut din partea gospodăriilor, potrivit datelor prezentate de Centrul Național pentru Energia Durabilă(CNED). Cel mai vizibil impact îl are programul EcoVoucher, care vizează înlocuirea electrocasnicelor vechi și ineficiente energetic. Până în prezent, peste 40.000 de gospodării au … Articolul Programele de eficiență energetică au adus economii de aproape 30 de milioane de lei pentru familiile din Moldova apare prima dată în Est Curier.
13:50
Apel deschis pentru instituții de educație, care au nevoie de renovarea blocurilor sanitare # Est Curier
Autoritățile locale de nivelul I și II, în calitate de fondatori și administratori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, pot obține finanțare pentru a reabilita grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor școlare. În acest scop, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat deschiderea apelului la concursul de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea … Articolul Apel deschis pentru instituții de educație, care au nevoie de renovarea blocurilor sanitare apare prima dată în Est Curier.
13:10
În ultima săptămână din an, distribuitorul de energie a planificat lucrări. Vezi unde nu va fi curent # Est Curier
Conform informației publicate de distribuitorul de energie, pe parcursul perioadei 24 decembrie – 29 decembrie 2025, în unele localități din raionul Criuleni va fi sistată livrarea de curent electric. Pentru a vă planifica activitățile cotidiene, salvați informația: 24 decemdrie: Or. Criuleni: străzile 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Chişinăului, Coţofană, Criuleni, Mioriţa, Orgheevscaea, Orhei parțial … Articolul În ultima săptămână din an, distribuitorul de energie a planificat lucrări. Vezi unde nu va fi curent apare prima dată în Est Curier.
12:20
Miercuri, 23 decembrie 2025 Guvernul REpublicii Moldova a aprobat noul model de permis de conducere. Acesta va fi pus în circulație după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare, dar nu mai târziu de 31 mai 2026. Data exactă de la care cetățenii vor putea solicita noul permis va fi anunțată suplimentar de către Agenția Servicii … Articolul Permisul de conducere de model nou va fi pus în circulație în anul 2026. apare prima dată în Est Curier.
11:40
În urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 de ouă a fost retrasă de pe piață și nimicită. Produsele au fost procesate ca subproduse nedestinate consumului uman (Categoria II) la o unitate de biogaz, asigurându-se, astfel, eliminarea oricărui risc pentru sănătatea publică. Motivul retragerii și distrugerii a loturilor de ouă neconforme … Articolul 132.270 de ouă au fost transformate în biogaz apare prima dată în Est Curier.
22 decembrie 2025
17:50
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, … Articolul (Video) MILI – inițiativa de educație media și informațională apare prima dată în Est Curier.
15:10
Persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală, amintește Ministerul Sănătății. Pe parcursul anului 2025, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Asistență stomatologică gratuită copiilor se acordă în cadrul Institutului … Articolul Copii și adulții cu nevoi speciale beneficiază de servicii stomatologice gratuite apare prima dată în Est Curier.
14:30
Serviciul Hidrometeo de Stat anunță că de la mijlocul săptămânii prognozele arată răcirea timpului, astfel că atât ziua, cât și noaptea, începând cu 25 decembrie, temepraturile vor scădea sub zero grade. Noaptea de revelion se anunță a fi geroasă, la fel ca și nopțile din următoarele două săptămâni. Articolul Mâine sau miercuri se așteaptă lapoviță, iar de joi vin înghețurile apare prima dată în Est Curier.
11:40
66 de milioane lei din bugetul CEC pentru 2026 sunt destinați finanțării partidelor politice # Est Curier
Bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2026 depășește 151 de milioane de lei. Documentul, aprobat la 17 decembrie, 2025, prevede resurse pentru activitatea curentă a CEC, organizarea alegerilor locale noi, finanțarea partidelor și implementarea parțială a votului prin corespondență. . Cea mai mare alocare, de peste 66 de milioane, este destinată finanțării partidelor politice, care … Articolul 66 de milioane lei din bugetul CEC pentru 2026 sunt destinați finanțării partidelor politice apare prima dată în Est Curier.
11:00
Serviciul Vamal informează că, în contextul ultimelor evoluții din zona de frontieră, posturile vamale de frontieră Tudora și Palanca își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi ale procesului de control și vămuire. Autoritatea vamală precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative sunt adaptate în funcție de evoluțiile din teren, pentru a asigura … Articolul Situația la frontieră: posturile vamale Tudora și Palanca activează în regim normal apare prima dată în Est Curier.
10:00
Serviciul Vamal anunță încasări de peste 976,1 milioane de lei la bugetul de stat în perioada 15-21 decembrie 2025, depășind cu 2,8% cifra de control stabilită pentru intervalul de raportare. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului curent, veniturile administrate de Serviciul Vamal au ajuns la aproximativ 39,9 miliarde de lei, ceea ce corespunde unei … Articolul Serviciul Vamal a colectat peste 976 milioane de lei într-o singură săptămână apare prima dată în Est Curier.
10:00
Poliția scoate din circulație 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei # Est Curier
Autoritățile din Republica Moldova au destructurat o operațiune de trafic ilicit de substanțe narcotice de mare risc. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni (INI) și procurorii Procuraturii Chișinău, oficiul Ciocana, au reținut în flagrant un bărbat de 45 de ani, suspectat de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de … Articolul Poliția scoate din circulație 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei apare prima dată în Est Curier.
