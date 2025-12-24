208 pastile cu substanță psihotropă, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău(video)

08:40

Icrele sunt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, dacă sunt manipulate sau păstrate necorespunzător. Achiziționarea icrelor de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate (comerț stradal) sau din mediul online, reprezintă un pericol iminent pentru sănătate. Aceste produse nu sunt supuse controlului veterinar, nu dețin certificate de calitate și … Articolul Fiți atenți la icrele de pe tartine apare prima dată în Est Curier.