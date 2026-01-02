Prognoza meteo pentru 2 ianuarie: cer variabil și temperaturi în creștere

12:10

Masa de Revelion rămâne una tradițională pentru majoritatea cetățenilor, însă bugetele diferă în funcție de posibilități și de prețurile din magazine „Cred că două (mii de lei), mai mult salate, carne și tort, și ajunge." „Tradițional, vor veni oaspeți, prieteni, tot ce este obișnuit de anul nou. Salate, sarmale ca de obicei, găină coaptă, deja […]