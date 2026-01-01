Maia Sandu, în noaptea dintre ani, le-a mulțumit moldovenilor și i-a îndemnat la unitate și grijă față de țară.

19:20

Banii pentru pensii vor începe să ajungă la oameni pe 5 ianuarie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că prima tranșă, de 73 milioane de lei, a fost deja pregătită pentru a fi achitată beneficiarilor prin intermediul băncilor. În ceea ce privește indemnizațiile pentru copii, la naștere, creștere, indemnizațiile paternale, pentru maternitate și pentru […]