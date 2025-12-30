Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă”

13:30

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) afirmă că nu există dovezi care să confirme presupusul atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin de la Valdai, în regiunea Novgorod, anunțat de Moscova pentru data de 29 decembrie. Potrivit analiștilor, „circumstanțele presupusului atac din 29 decembrie asupra palatului lui Putin de la Valdai, lângă Novgorod, nu sunt […]