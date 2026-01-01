Energocom a procurat peste 3,4 milioane MWh de energie electrică.Prețul este SECRET

22:40

Furtuna de iarnă Ezra a perturbat călătoriile de sărbători în nord-estul, centrul și zona Marilor Lacuri ale Statelor Unite pentru a treia zi consecutivă, provocând mii de întârzieri ale zborurilor și sute de anulări. Meteorologii au avertizat asupra unui „ciclon bombă” care ar putea complica și mai mult călătoriile înainte de sărbătorile de Anul Nou, […] Articolul Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă” apare prima dată în Realitatea.md.