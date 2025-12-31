Bărbat aflat în închisoare, condamnat din nou după ce a fost prins cu telefon mobil
Realitatea.md, 31 decembrie 2025 10:50
Un bărbat de 42 de ani, aflat deja în închisoare într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a mai primit o pedeapsă după ce a fost prins cu un telefon mobil ascuns în proteza de la picior. Procuratura municipiului Chișinău anunță că acesta a folosit ilegal dispozitivul pentru a comunica cu persoane din afara penitenciarului, încălcând regulamentul
• • •
Declarații la Realitatea TV: Rezistența antimicrobiană a depășit spitalele și este un risc pentru oameni, animale și mediu # Realitatea.md
Rezistența la antimicrobiene a devenit o problemă majoră de sănătate publică, atât la nivel global, cât și național. Invitatele emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV au declarat că tot mai multe microorganisme nu mai răspund la tratamentele cu antibiotice, fapt care pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Olga Sofronie, medic microbiolog la Spitalul
Un bărbat de 42 de ani, aflat deja în închisoare într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a mai primit o pedeapsă după ce a fost prins cu un telefon mobil ascuns în proteza de la picior. Procuratura municipiului Chișinău anunță că acesta a folosit ilegal dispozitivul pentru a comunica cu persoane din afara penitenciarului, încălcând regulamentul
Concertul de Revelion din centrul capitalei, în direct la Realitatea TV. Vezi programul # Realitatea.md
Seara de Revelion va fi sărbătorită și în Piața Marii Adunări Naționale, unde cetățenii sunt așteptați să întâmpine noul an cu muzică, dans și focuri de artificii, începând cu ora 20:00. Programul începe cu spectacolul „Feerie | D'ale Carnavalului…", unde vor evolua interpreți cunoscuți, printre care DARA, Brio Sonores, Diana Rotaru, AURA, Georgeta Voinovan, Catharsis,
Atenție, șoferi: ninsori în nord și trafic în condiții de iarnă. Recomandările Poliției # Realitatea.md
Poliția Națională informează că în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită la volan și să respecte
De unde ajung drogurile în Moldova? Cernăuțeanu: Sunt camuflate în conserve cu prezervativ cu lichid ca să creeze sunet # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la postul public de radio că în Republica Moldova nu au funcționat laboratoare de producere a drogurilor, contrar unor percepții apărute în spațiul public. Cernăuțeanu a precizat că eventualele tentative de creare a unor astfel de laboratoare au fost monitorizate din faza de intenție, pe o perioadă de aproximativ
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. 21 de utilaje au intervenit în nordul și centrul țării # Realitatea.md
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) la ora 09:00. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în special în zonele de Nord și Centru ale țării, unde au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și
Aproape 20 de milioane de lei au fost redirecționați prin mecanismul 2% în 2025: cine sunt principalii beneficiari # Realitatea.md
Peste 41 de mii de persoane fizice din Republica Moldova au redirecționat, în anul 2025, câte 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale și entități religioase eligibile, iar suma totală validată a depășit 19,9 milioane de lei. Datele sunt cuprinse în raportul privind desemnarea procentuală pentru anul 2025, citat de Bani.md. Potrivit raportului, în
Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile în timp ce bombardează civilii. Ucraina se apără și caută pacea # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj despre războiul din Ucraina și eforturile de pace, în care a făcut referire la acțiunile Rusiei și la poziția Kievului în procesul de negociere. Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), șefa statului a menționat că Ucraina se apără și este angajată cu bună-credință într-un proces
FOTO Atac masiv cu drone asupra Odesei: Cinci răniți, inclusiv copii. O mare parte a orașului a rămas fără energie # Realitatea.md
În noaptea de 31 decembrie, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra Odesei, vizând infrastructura rezidențială, logistică și energetică. Mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii. Cinci persoane au fost rănite, dintre care trei copii. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, în
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Tranziția se dovedește a fi plină de provocări # Realitatea.md
Bulgaria se află în pragul aderării la zona euro, urmând ca miercuri seară să devină al 21-lea stat membru, într-un context marcat de temeri că adoptarea monedei unice ar putea provoca scumpiri și ar accentua instabilitatea politică ce afectează țara balcanică. La miezul nopții, Bulgaria își va lua rămas bun atât de la anul 2025,
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Energie, reflecție și noi începuturi pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Ultima zi din an vine cu energie, emoții și oportunități pentru fiecare zodie. Este momentul perfect să închei capitole, să tragi concluzii și să te pregătești pentru un nou început. Astrele te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să te bucuri de clipele simple și să nu lași stresul să umbrească bucuria acestui final de an. Fiecare
Ultima zi din 2025 și prima zi din 2026 vor fi caracterizate de cer variabil. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt prognozate ninsori în această perioadă. Temperaturile diurne vor oscila între -1°C și +4°C, iar cele nocturne între -5°C și 0°C. În zona centrală a țării și în capitală, pe
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 31 decembrie. Euro este cotat la valoarea de 19.7597 lei, înregistrând o creștere modestă de 0,01 lei. Dolarul american se apreciază și el, fiind evaluat la 16.7925 lei, cu 0,02 lei mai mult decât anterior. În același timp, leul românesc are o
Să nu mături în prima zi a anului, că-ți mături norocul! Să porți neapărat lenjerie roșie, nouă, pentru noroc în dragoste! Dacă ai chef de călătorii, ia-ți o valiză goală și fă înconjurul casei, dar ai grijă să te vadă cât mai mulți vecini. Altfel, nu-ți iese. Sta Schimbarea asta de cifră de la sfârșitul
Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă” # Realitatea.md
Furtuna de iarnă Ezra a perturbat călătoriile de sărbători în nord-estul, centrul și zona Marilor Lacuri ale Statelor Unite pentru a treia zi consecutivă, provocând mii de întârzieri ale zborurilor și sute de anulări. Meteorologii au avertizat asupra unui „ciclon bombă" care ar putea complica și mai mult călătoriile înainte de sărbătorile de Anul Nou,
Indicatorul sărăciei utilizat în prezent în Republica Moldova este calculat în baza unei metodologii vechi, moștenite din perioada sovietică, care nu reflectă în totalitate sprijinul oferit de stat populației, a declarat ministra Muncii, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit acesteia, nivelul sărăciei, estimat la peste 30 la sută, este calculat
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene # Realitatea.md
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În același contract vor fi realizați și primii 5 kilometri ai Autostrăzii Ungheni-Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al României, transmite
Programul de compensații pentru consumul de energie este unul temporar și urmează să fie regândit pe termen lung, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru în timpul emisiunii „Rezoomat" de la RLIVE TV. Potrivit acesteia, autoritățile nu își propun să se bazeze permanent pe mecanisme de sprijin financiar, ci să creeze condiții durabile
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile pentru îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct pe teren, eliminând întârzierile cauzate
Irina Rimes, criticată de Nicu Țărnă: „A început ca Indila României, acum… foaie verde, șapte chiperi” # Realitatea.md
Industria muzicală din Republica Moldova se află într-o perioadă de ascensiune, artiștii sunt mai curajoși în a se afirma, însă de această părere nu este și Nicu Țărnă, solistul trupei „Gândul Mâței" și directorul „Teatrului Fără Nume". La podcastul „Mama Răniților", cu Daniela Montecore, Nicu Țărnă a făcut muzica momentului una cu pământul, numind-o „dezastru",
Bucureștiul va taxa turiștii începând din 2026. Orice persoană cazată într-un hotel, pensiune sau apartament închiriat pe platforme precum Airbnb sau Booking va plăti 10 roni (aprox. 2 euro) pentru fiecare noapte de cazare. Decizia a fost luată de Consiliul General al Municipiului București, în ciuda criticilor venite din partea industriei hoteliere. Autoritățile estimează încasări
Banii pentru pensii vor începe să ajungă la oameni pe 5 ianuarie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că prima tranșă, de 73 milioane de lei, a fost deja pregătită pentru a fi achitată beneficiarilor prin intermediul băncilor. În ceea ce privește indemnizațiile pentru copii, la naștere, creștere, indemnizațiile paternale, pentru maternitate și pentru
Autorul incidentului cu focuri de armă de la sediul Poliției din Centrul capitalei riscă închisoare # Realitatea.md
Autorul incidentului cu focuri de armă de la IP Centru riscă între 3 și 7 ani de închisoare, infracțiunea fiind încadrată ca huliganism agravat, a precizat Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, pentru Teleradio Moldova. „În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv a fost dispusă expertiza balistică
Ruxanda Pulbere nu a promovat vettingul. Judecătoarea nu poate ocupa funcții publice 5 ani # Realitatea.md
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 5 ani. Magistrata nu a promovat vettingul și în acest sens a fost emisă constatarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit CSM, analiza a scos la iveală diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc limitele legale. De asemenea,
Alocațiile pentru veterani au crescut, dar autoritățile promit majorări suplimentare # Realitatea.md
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor privind protecția drepturilor acestora au fost discutate în cadrul unei întreved
Casa de producție Realitatea Film se numără printre beneficiarii concursului anual de finanțare organizat în 2025 de Centrul Național al Cinematografiei (CNC). Decizia a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului CNC nr. 19/25 din 4 decembrie 2025, în urma suplinirii bugetului instituției din partea Ministerului Culturii. În cadrul acestei decizii, două proiecte dezvoltate de Realitatea Film […] Articolul „Import/Export MD” și „Fiica vinificatorului” primesc finanțare de la CNC Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Zelenski, amenințat cu moartea de Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă # Realitatea.md
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat marți cu moartea pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram și presărat cu insulte, informează DPA. În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a reacționat la discursul de Crăciun al președintelui ucrainean, în care acesta a spus: „Fie ca el să piară, […] Articolul Zelenski, amenințat cu moartea de Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă apare prima dată în Realitatea.md.
În debut de an, Concertino Accordion Band își surprinde publicul cu lansarea unui nou album, intitulat „Bolero”, realizat în colaborare cu Kaiser Band. Proiectul aduce o sonoritate mai amplă și o diversitate de genuri muzicale, reunind lucrări din diferite epoci, semnate de mari compozitori ai muzicii universale precum W. A. Mozart, M. Ravel și E. […] Articolul Concertino Accordion Band începe anul cu lansarea albumului „Bolero” apare prima dată în Realitatea.md.
Directorul TRM, chemat să prezinte scuze pentru afirmațiile la adresa unei investigații jurnalistice # Realitatea.md
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea față de declarațiile directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova”, Vladimir Țurcanu, care într-o emisiune TV a calificat o investigație jurnalistică drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. ONG-urile cer ca Vladimir Țurcanu să își prezinte scuze publice și să adopte un discurs bazat pe argumente, care […] Articolul Directorul TRM, chemat să prezinte scuze pentru afirmațiile la adresa unei investigații jurnalistice apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul polonez: pacea în Ucraina ar putea fi obținută „în săptămânile următoare”, sunt motive de speranță # Realitatea.md
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că există motive de speranță că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în următoarele săptămâni, după o discuție prin videoconferință cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului, relatează Reuters. „Pacea este la orizont, nu există nicio îndoială că s-au întâmplat lucruri care dau motive de speranță că […] Articolul Premierul polonez: pacea în Ucraina ar putea fi obținută „în săptămânile următoare”, sunt motive de speranță apare prima dată în Realitatea.md.
Focurile de artificii, un pericol pentru animale și mediu. ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la ele în perioada sărbătorilor # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii și la alte materiale pirotehnice, avertizând că acestea au un impact grav asupra sănătății publice, mediului și, în special, asupra animalelor. Potrivit specialiștilor, pentru animalele de companie și fauna sălbatică focurile de artificii „înseamnă traume iremediabile și, adesea, moarte”. „Sunetele de […] Articolul Focurile de artificii, un pericol pentru animale și mediu. ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la ele în perioada sărbătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Kazahstan a confirmat marți că planifică deschiderea mai multor cazinouri pe teritoriul țării, cu scopul de a stimula turismul. Potrivit autorităților, vor fi create zone speciale pentru jocuri de noroc în mai multe regiuni: Manguistau – pe malul Mării Caspice, Zhetysu, Almatî și în zona de est a Kazahstanului. Localizarea exactă a fiecărui cazino va […] Articolul Kazahstanul vrea să atragă turiști construind noi cazinouri apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Mondială: Moldovenii sunt digitalizați, dar nu dețin economii. Doar 7% au bani puși deoparte # Realitatea.md
Republica Moldova înregistrează un nivel relativ ridicat de utilizare a tehnologiilor digitale, însă rămâne vulnerabilă la capitolul economisire și incluziune financiară profundă. Datele reies din cel mai recent set de indicatori publicați de Banca Mondială, cu privire la deținerea conturilor financiare și utilizarea telefoniei mobile. Potrivit statisticilor, 56% dintre moldoveni au un cont financiar, un […] Articolul Banca Mondială: Moldovenii sunt digitalizați, dar nu dețin economii. Doar 7% au bani puși deoparte apare prima dată în Realitatea.md.
La Bălți, platformele de colectare a deșeurilor vor fi monitorizate video. Autoritățile locale încearcă astfel să prevină formarea gunoiștilor neautorizate. Subiectul a fost discutat de către reprezentanții serviciilor municipale pe 30 decembrie, informează publicația locală ESP. Reprezentanții serviciilor de salubrizare au informat că doar în această săptămână au fost colectați 624 de metri cubi de […] Articolul Lupta cu gunoiul la Bălți: Lângă tomberoane se vor instala camere de supraveghere apare prima dată în Realitatea.md.
Directoarea unui centru medical, pe banca acuzaților. În pandemie ar fi ajutat ruși să vină în țară, evitând carantina # Realitatea.md
Directoarea unui centru medical a ajuns pe banca acuzaților după ce în perioada pandemiei ar fi ajutat trei cetățeni ruși să ajungă în Republica Moldova, evitând autoizolarea. Persoanele respective au ajuns la Chișinău sub pretextul efectuării unor proceduri medicale, însă ar fi pregătit campania electorală a unui candidat la alegerile prezidențiale din 2020. Procuratura Anticorupție […] Articolul Directoarea unui centru medical, pe banca acuzaților. În pandemie ar fi ajutat ruși să vină în țară, evitând carantina apare prima dată în Realitatea.md.
Accident grav la o telecabină din nordul Italiei: doi răniți și 100 de oameni blocați la 2.800 de metri altitudine # Realitatea.md
Un accident în care două persoane au fost rănite s-a produs marți la telecabina din localitatea Macugnaga, în regiunea Piemont din nordul Italiei. În urma incidentului, instalația a fost oprită, iar aproape 100 de persoane au rămas blocate la aproximativ 2.800 de metri altitudine și urmează să fie evacuate cu elicopterul, relatează agenția ANSA. Potrivit […] Articolul Accident grav la o telecabină din nordul Italiei: doi răniți și 100 de oameni blocați la 2.800 de metri altitudine apare prima dată în Realitatea.md.
Oamenii sunt îndemnați să anunțe autoritățile dacă observă pe stradă persoane fără adăpost, astfel încât echipele specializate să intervină rapid și să le asigure protecție. Apelul vine din partea Primăriei Chișinău, în contextul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, transmite IPN. Sesizările privind persoanele fără adăpost pot fi făcute prin apel la 112, în […] Articolul Oamenii, îndemnați să anunțe autoritățile despre persoanele fără adăpost apare prima dată în Realitatea.md.
Fiți atenți la portofele în transportul public. Un individ le fura și făcea cumpărături utilizând cardurile # Realitatea.md
Un individ a fost condamnat pentru pungășie în transportul public din Capitală. Instanța a stabilit că bărbatul de 50 de ani ar fi comis cel puțin 20 de infracțiuni de acest gen. Ilegalitățile s-au produs în perioada mai 2023 – martie 2024. Individul profita de aglomerație și scotea din genți portofele, telefoane mobile și obiecte […] Articolul Fiți atenți la portofele în transportul public. Un individ le fura și făcea cumpărături utilizând cardurile apare prima dată în Realitatea.md.
La final de 2025, sistemul MIA Plăți Instant confirmă tranziția accelerată a Republicii Moldova către plăți digitale moderne. Datele oficiale arată o adopție în creștere atât în rândul cetățenilor, cât și al mediului de afaceri, cu utilizări extinse de la plăți între persoane până la achitarea taxelor și impozitelor către stat, scrie Bani.md. P2P – […] Articolul MIA Plăți Instant – cifrele care definesc anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Foame de închisoare? Un individ a aruncat cuțitul în soție, pentru că nu a găsit crenvurști în frigider # Realitatea.md
Un individ a aruncat cuțitul în soție, după ce nu a găsit crenvurști în frigider. Incidentul s-a produs pe 28 decembrie, la Tiraspol. Bărbatul de 37 de ani a consumat alcool, apoi a adormit. Când s-a trezit, a început să se certe cu soția, deoarece nu a găsit produsul alimentar. Femeia a încercat să îi […] Articolul Foame de închisoare? Un individ a aruncat cuțitul în soție, pentru că nu a găsit crenvurști în frigider apare prima dată în Realitatea.md.
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviștilor, invocând protecția infrastructurii # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret care prevede recrutarea în masă a rezerviștilor. Documentul, publicat pe portalul oficial de informații juridice al statului rus, precizează că măsura are scopul de a „garanta protecția infrastructurii critice și a altor facilități de servicii publice”, transmite EFE, citată de Agerpres. Potrivit decretului, Guvernul Rusiei trebuie […] Articolul Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviștilor, invocând protecția infrastructurii apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu a discutat cu preoții din Mitropolia Moldovei, în frunte cu Vladimir. La aceeași masă, și episcopul Marchel # Realitatea.md
Maia Sandu a participat la o reuniune a preoților din cadrul Mitropoliei Moldovei, alături de înaltpreasfințitul mitropolit Vladimir. La dialog a participat și Marchel, episcop de Bălți și Fălești, care a promovat în campania electorală mai multe formațiuni cu viziuni pro-ruse. Potrivit informațiilor publicate de Mitropolia Moldovei, în cadrul discuțiilor s-a vorbit despre „colaborarea corectă […] Articolul Maia Sandu a discutat cu preoții din Mitropolia Moldovei, în frunte cu Vladimir. La aceeași masă, și episcopul Marchel apare prima dată în Realitatea.md.
Sute de moldoveni ajung anual victime ale fraudelor telefonice și online, comise de escroci care se prezintă drept angajați ai băncilor. Aceștia contactează oamenii prin telefon, rețele sociale sau aplicații de mesagerie și promit investiții „garantate”, premii sau oferte limitate, cu scopul de a obține acces la banii lor. De cele mai multe ori, […] Articolul Sute de moldoveni, păcăliți anual de escroci care se dau drept angajați ai băncilor apare prima dată în Realitatea.md.
Comerț ilegal cu artificii și petarde în Capitală. Poliția a confiscat marfă de 450.000 lei # Realitatea.md
Piețele, magazinele și alte puncte de vânzare din municipiul Chișinău au fost verificate pe parcursul acestei luni, în cadrul unei acțiuni ample desfășurate de Poliție privind comerțul cu articole pirotehnice. În urma controalelor, oamenii legii au depistat mai multe cazuri de vânzare ilegală, iar marfă în valoare de aproximativ 450.000 lei a fost ridicată. Persoanele […] Articolul Comerț ilegal cu artificii și petarde în Capitală. Poliția a confiscat marfă de 450.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul, despre relansarea economiei: „Primele rândunele le vedem deja. Am obținut o creștere economică, fie și mică” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul are un plan de relansare a economiei, însă acesta nu poate fi redus la „trei pași simpli”. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1, fiind întrebat de un cetățean dacă există un plan de relansare economică și din ce pași constă acesta. […] Articolul Premierul, despre relansarea economiei: „Primele rândunele le vedem deja. Am obținut o creștere economică, fie și mică” apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu a cerut – Guvernul se apucă de căutat soluții pentru a opri fuga condamnaților în Transnistria # Realitatea.md
Executivul susține inițiativa președintei Maia Sandu, care a cerut soluții pentru a opri fuga condamnaților prin Transnistria. În acest proces urmează să fie implicați și actori din domeniul justiției. „Guvernul susține inițiativa Președintei Maia Sandu și, împreună cu alți actori relevanți în domeniul justiției, va propune soluții la problemele abordate”, a transmis serviciul de presă […] Articolul Maia Sandu a cerut – Guvernul se apucă de căutat soluții pentru a opri fuga condamnaților în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
Sinchevici adresează scuze pentru „kenți”, cât Marian și Potîrniche cred exagerată critica despre „nicitojitul” vinului # Realitatea.md
Deputatul PAS Eugeniu Sinchevici a adresat scuze după discuția scursă din chatul „kenții”, unde în plină ședință de Parlament planificau o petrecere cu alcool. „Ne cerem scuze pentru situația creată. Suntem conștienți de nepotrivirea mesajelor din conversația privată dintre câțiva colegi și regretăm că această conversație se răsfrânge asupra imaginii întregii fracțiuni”, a declarat Sinchevici, […] Articolul Sinchevici adresează scuze pentru „kenți”, cât Marian și Potîrniche cred exagerată critica despre „nicitojitul” vinului apare prima dată în Realitatea.md.
Benzina și motorina se ieftinesc ușor în ultima zi a anului 2025. Potrivit datelor publicate de ANRE, prețul maxim de comercializare aplicabil pentru 31 decembrie va fi: Benzină 95 – 21,72 lei/litru (− 0,02 lei față de ziua precedentă) Motorină – 18,53 lei/litru (− 0,01 lei) Ambele tipuri de carburant continuă să înregistreze o evoluție […] Articolul Cât va costa benzina și motorina în ultima zi a anului 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
În toiul negocierilor pentru pace în Ucraina! Rusia anunță oficial că a dislocat sisteme Oreshnik în Belarus # Realitatea.md
Rusia anunță oficial că a dislocat sisteme Oreshnik în Belarus. Ministerul Apărării de la Moscova a publicat imagini cu militarii care și-au început serviciul în regiune. Nu se menționează unde exact sunt poziționate noile complexe. Oficialii ruși dezvăluie doar că personalul implicat a fost instruit cu echipament performant. „În Republica Belarus au fost create în […] Articolul În toiul negocierilor pentru pace în Ucraina! Rusia anunță oficial că a dislocat sisteme Oreshnik în Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
ISW: Nu există dovezi ale unui atac ucrainean asupra reședinței lui Putin de la Valdai # Realitatea.md
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) afirmă că nu există dovezi care să confirme presupusul atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin de la Valdai, în regiunea Novgorod, anunțat de Moscova pentru data de 29 decembrie. Potrivit analiștilor, „circumstanțele presupusului atac din 29 decembrie asupra palatului lui Putin de la Valdai, lângă Novgorod, nu sunt […] Articolul ISW: Nu există dovezi ale unui atac ucrainean asupra reședinței lui Putin de la Valdai apare prima dată în Realitatea.md.
