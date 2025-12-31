Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile
Realitatea.md, 31 decembrie 2025 16:30
Uniunea Avocaților din Republica Moldova afirmă că nu a fost consultată înainte de majorarea poliței de asigurare medicală pentru anul 2026, de la 5.054 lei la 12.636 de lei. Într-un mesaj adresat colegilor de breaslă, reprezentanții profesiei susțin că în luna noiembrie 2025 statul a consultat Uniunea Avocaților cu privire la o posibilă majorare până […] Articolul Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
16:30
Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile # Realitatea.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova afirmă că nu a fost consultată înainte de majorarea poliței de asigurare medicală pentru anul 2026, de la 5.054 lei la 12.636 de lei. Într-un mesaj adresat colegilor de breaslă, reprezentanții profesiei susțin că în luna noiembrie 2025 statul a consultat Uniunea Avocaților cu privire la o posibilă majorare până […] Articolul Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:00
Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit # Realitatea.md
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu. La data de 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul […] Articolul Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:40
Anul 2026 va aduce o serie de fenomene astronomice rare. Cel mai așteptat moment este încercarea de revenire pe Lună a astronauților, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani – NASA și companii private pregătesc misiuni robotice și capsule care ar putea ateriza la suprafața satelitului natural, transmite antena3.ro. Principalele evenimente ale […] Articolul Ce ne aduce Universul în 2026: Eclipsă totală de Soare și astronauți pe Lună apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Kremlinul a făcut publică lista politicienilor europeni care au primit telegrame de felicitare cu ocazia Anului Nou din partea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit serviciului de presă al Kremlinului, citat de Ukrainska Pravda, printre destinatarii mesajelor se numără președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, premierul Ungariei, Viktor Orbán, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. De […] Articolul Cine sunt singurii lideri europeni cărora Putin le-a trimis urări de Anul Nou apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:40
Poliția a scos din circuit hașiș de peste 110.000 de lei. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut # Realitatea.md
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii sectorului Rîșcani, fiind suspectat de distribuirea substanțelor narcotice. În urma unei operațiuni desfășurate în Chișinău, oamenii legii au scos din circuit o cantitate de hașiș estimată la peste 110.000 de lei. Potrivit poliției, în urma perchezițiilor la domiciliul suspectului au fost depistate mai multe […] Articolul Poliția a scos din circuit hașiș de peste 110.000 de lei. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Andronachi a făcut Crăciunul acasă. De ce procurorii nu au anunțat despre arestul la domiciliu? # Realitatea.md
Magistrații Curții de Apel Centru examinează miercuri, 31 decembrie, demersul procurorilor de schimbare a măsurii preventive din arest la domiciliu în arest preventiv în privința fostului deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, scrie ZDG. Ziarul de Gardă a întrebat Procuratura Anticorupție (PA) când mai exact Vladimir […] Articolul Andronachi a făcut Crăciunul acasă. De ce procurorii nu au anunțat despre arestul la domiciliu? apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Familia Regală a României transmite un mesaj de Anul Nou românilor din țară, din Republica Moldova și din diaspora # Realitatea.md
Familia Regală a României a transmis un mesaj de felicitare la trecerea dintre ani, adresat românilor din țară, din Republica Moldova, din Uniunea Europeană și celor aflați departe de casă. „La cumpăna dintre ani, dorim tuturor românilor din țară, din Republica Moldova, din Uniunea Europeană și tuturor celor aflați departe de țară la mulți ani, […] Articolul Familia Regală a României transmite un mesaj de Anul Nou românilor din țară, din Republica Moldova și din diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Recomandările ANSA de Revelion: alcool doar din magazine autorizate și consum moderat # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă consumatorilor să acorde atenție băuturilor alese pentru masa de Revelion și să le procure doar din surse sigure și autorizate. În acest sens, instituția reamintește că băuturile alcoolice trebuie cumpărate exclusiv din unități comerciale care respectă cerințele de siguranță alimentară. Pentru a evita riscurile pentru sănătate, ANSA recomandă: […] Articolul Recomandările ANSA de Revelion: alcool doar din magazine autorizate și consum moderat apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Insulele Kiribati, din Oceanul Pacific, au fost primul teritoriu din lume care a intrat în anul 2026, încă de la ora 12:00 (ora Moldovei), potrivit diferenței de fus orar, acestea fiind cu 14 ore înaintea meridianului Greenwich (GMT). La ora 13:00 (ora Moldovei), noul an a fost întâmpinat și în Tonga, Samoa și părți din […] Articolul Prima țară care a intrat în 2026! Kiribati a sărbătorit deja noul an apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Pentru unii, sărbătorile de iarnă înseamnă timp petrecut în familie și respectarea tradițiilor, pentru alții – muncă sau revederea cu cei dragi veniți de peste hotare. REALITATEA a discutat cu oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei despre cum au marcat Crăciunul și cum întâmpină anul care vine. Mulți au spus că sărbătorile sunt, înainte de […] Articolul VIDEO Între familie, tradiții și muncă: cum întâmpină moldovenii Anul Nou apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:30
Președinta Maia Sandu a fost desemnată Omul Anului de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”, după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova în prima linie a democrației europene. În articolul dedicat, The Telegraph subliniază că Maia Sandu a îndreptat Moldova pe […] Articolul Maia Sandu, desemnată „Omul Anului” de revista britanică The Telegraph apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Manevră periculoasă pe carosabil alunecos: două persoane rănite într-un accident din raionul Dubăsari # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 30 decembrie, în apropierea satului Dzerjinscoe din raionul Dubăsari. Două persoane au suferit leziuni în urma impactului. Informația a fost făcută publică de pretinsul Minister al Afacerilor Interne din regiune. Potrivit datelor centrului de presă al așa-zisului Minister de Interne de la Tiraspol, un automobil de […] Articolul Manevră periculoasă pe carosabil alunecos: două persoane rănite într-un accident din raionul Dubăsari apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Prima zi a anului 2026 aduce scumpiri la carburanți. Benzina și motorina se vor vinde mai scump, potrivit prețurilor stabilite de ANRE pentru 1–2 ianuarie. Conform noilor tarife maximale publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, benzina 95 va costa până la 21,74 lei/litru, în creștere cu 0,02 lei, iar motorina – 18,56 lei/litru, […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din prima zi a anului 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Furt la bordul avionului! Un bărbat, reținut pe Aeroportul Chișinău cu 7.000 € asupra lui # Realitatea.md
Un pasager al rutei Istanbul-Chișinău a sesizat Poliția de Frontieră despre dispariția a 7000 de euro în timpul zborului, iar cazul a dus la identificarea unei grupări internaționale suspectate de furturi comise la bordul aeronavelor. Pe 29 decembrie, un bărbat de 48 de ani, de origine asiatică, a fost tras pe dreapta la control înainte […] Articolul Furt la bordul avionului! Un bărbat, reținut pe Aeroportul Chișinău cu 7.000 € asupra lui apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Trei adulți și doi copii s-au intoxicat cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă # Realitatea.md
Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz natural într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, în seara zilei de 30 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI. Potrivit instituției, gazul ar fi fost emanat de la coloana […] Articolul Trei adulți și doi copii s-au intoxicat cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Statul a obținut peste 1,9 miliarde de lei din activitățile de loterie și pariuri sportive administrate de NGM Company în numele Loteriei Naționale a Moldovei, în perioada noiembrie 2018 – iunie 2025. Suma include atât veniturile directe din parteneriat, cât și impozitele și taxele achitate la buget, precum și veniturile întreprinderii de stat Poșta Moldovei, […] Articolul Statul a încasat peste 1,9 miliarde de lei din jocuri de noroc în ultimii șapte ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Din 1 ianuarie 2026, mai multe rute de autobuz din Chișinău vor circula după orare modificate # Realitatea.md
În prima zi a anului 2026, circulația unor rute de autobuz din municipiul Chișinău va fi ajustată, în contextul programului special pentru 1 ianuarie, informează autoritățile municipale. Rutele suburbane nr. 2 (str. V. Alecsandri – Cricova) și nr. 6 (str. Alba Iulia – Trușeni) vor circula conform orarului pentru zilele de odihnă, iar unele curse […] Articolul Din 1 ianuarie 2026, mai multe rute de autobuz din Chișinău vor circula după orare modificate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Declarații la Realitatea TV: Rezistența antimicrobiană a depășit spitalele și este un risc pentru oameni, animale și mediu # Realitatea.md
Rezistența la antimicrobiene a devenit o problemă majoră de sănătate publică, atât la nivel global, cât și național. Invitatele emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au declarat că tot mai multe microorganisme nu mai răspund la tratamentele cu antibiotice, fapt care pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Olga Sofronie, medic microbiolog la Spitalul […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Rezistența antimicrobiană a depășit spitalele și este un risc pentru oameni, animale și mediu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:50
Un bărbat de 42 de ani, aflat deja în închisoare într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a mai primit o pedeapsă după ce a fost prins cu un telefon mobil ascuns în proteza de la picior. Procuratura municipiului Chișinău anunță că acesta a folosit ilegal dispozitivul pentru a comunica cu persoane din afara penitenciarului, încălcând regulamentul […] Articolul Bărbat aflat în închisoare, condamnat din nou după ce a fost prins cu telefon mobil apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Concertul de Revelion din centrul capitalei, în direct la Realitatea TV. Vezi programul # Realitatea.md
Seara de Revelion va fi sărbătorită și în Piața Marii Adunări Naționale, unde cetățenii sunt așteptați să întâmpine noul an cu muzică, dans și focuri de artificii, începând cu ora 20:00. Programul începe cu spectacolul „Feerie | D’ale Carnavalului…”, unde vor evolua interpreți cunoscuți, printre care DARA, Brio Sonores, Diana Rotaru, AURA, Georgeta Voinovan, Catharsis, […] Articolul Concertul de Revelion din centrul capitalei, în direct la Realitatea TV. Vezi programul apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Atenție, șoferi: ninsori în nord și trafic în condiții de iarnă. Recomandările Poliției # Realitatea.md
Poliția Națională informează că în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită la volan și să respecte […] Articolul Atenție, șoferi: ninsori în nord și trafic în condiții de iarnă. Recomandările Poliției apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
De unde ajung drogurile în Moldova? Cernăuțeanu: Sunt camuflate în conserve cu prezervativ cu lichid ca să creeze sunet # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la postul public de radio că în Republica Moldova nu au funcționat laboratoare de producere a drogurilor, contrar unor percepții apărute în spațiul public. Cernăuțeanu a precizat că eventualele tentative de creare a unor astfel de laboratoare au fost monitorizate din faza de intenție, pe o perioadă de aproximativ […] Articolul De unde ajung drogurile în Moldova? Cernăuțeanu: Sunt camuflate în conserve cu prezervativ cu lichid ca să creeze sunet apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. 21 de utilaje au intervenit în nordul și centrul țării # Realitatea.md
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) la ora 09:00. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în special în zonele de Nord și Centru ale țării, unde au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și […] Articolul Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. 21 de utilaje au intervenit în nordul și centrul țării apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Aproape 20 de milioane de lei au fost redirecționați prin mecanismul 2% în 2025: cine sunt principalii beneficiari # Realitatea.md
Peste 41 de mii de persoane fizice din Republica Moldova au redirecționat, în anul 2025, câte 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale și entități religioase eligibile, iar suma totală validată a depășit 19,9 milioane de lei. Datele sunt cuprinse în raportul privind desemnarea procentuală pentru anul 2025, citat de Bani.md. Potrivit raportului, în […] Articolul Aproape 20 de milioane de lei au fost redirecționați prin mecanismul 2% în 2025: cine sunt principalii beneficiari apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile în timp ce bombardează civilii. Ucraina se apără și caută pacea # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj despre războiul din Ucraina și eforturile de pace, în care a făcut referire la acțiunile Rusiei și la poziția Kievului în procesul de negociere. Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), șefa statului a menționat că Ucraina se apără și este angajată cu bună-credință într-un proces […] Articolul Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile în timp ce bombardează civilii. Ucraina se apără și caută pacea apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:50
FOTO Atac masiv cu drone asupra Odesei: Cinci răniți, inclusiv copii. O mare parte a orașului a rămas fără energie # Realitatea.md
În noaptea de 31 decembrie, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra Odesei, vizând infrastructura rezidențială, logistică și energetică. Mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii. Cinci persoane au fost rănite, dintre care trei copii. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, în […] Articolul FOTO Atac masiv cu drone asupra Odesei: Cinci răniți, inclusiv copii. O mare parte a orașului a rămas fără energie apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Tranziția se dovedește a fi plină de provocări # Realitatea.md
Bulgaria se află în pragul aderării la zona euro, urmând ca miercuri seară să devină al 21-lea stat membru, într-un context marcat de temeri că adoptarea monedei unice ar putea provoca scumpiri și ar accentua instabilitatea politică ce afectează țara balcanică. La miezul nopții, Bulgaria își va lua rămas bun atât de la anul 2025, […] Articolul Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Tranziția se dovedește a fi plină de provocări apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Energie, reflecție și noi începuturi pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Ultima zi din an vine cu energie, emoții și oportunități pentru fiecare zodie. Este momentul perfect să închei capitole, să tragi concluzii și să te pregătești pentru un nou început. Astrele te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să te bucuri de clipele simple și să nu lași stresul să umbrească bucuria acestui final de an. Fiecare […] Articolul Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Energie, reflecție și noi începuturi pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Ultima zi din 2025 și prima zi din 2026 vor fi caracterizate de cer variabil. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt prognozate ninsori în această perioadă. Temperaturile diurne vor oscila între -1°C și +4°C, iar cele nocturne între -5°C și 0°C. În zona centrală a țării și în capitală, pe […] Articolul Va ninge sau nu de Revelion? Meteorologii anunță cum va fi vremea apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 31 decembrie. Euro este cotat la valoarea de 19.7597 lei, înregistrând o creștere modestă de 0,01 lei. Dolarul american se apreciază și el, fiind evaluat la 16.7925 lei, cu 0,02 lei mai mult decât anterior. În același timp, leul românesc are o […] Articolul Ultimele cotații din 2025: Euro și dolarul în creștere înainte de Anul Nou apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Să nu mături în prima zi a anului, că-ți mături norocul! Să porți neapărat lenjerie roșie, nouă, pentru noroc în dragoste! Dacă ai chef de călătorii, ia-ți o valiză goală și fă înconjurul casei, dar ai grijă să te vadă cât mai mulți vecini. Altfel, nu-ți iese. Sta Schimbarea asta de cifră de la sfârșitul […] Articolul Ce fac oamenii de Revelion ca să aibă noroc: tradiții neobișnuite din lume apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:40
Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă” # Realitatea.md
Furtuna de iarnă Ezra a perturbat călătoriile de sărbători în nord-estul, centrul și zona Marilor Lacuri ale Statelor Unite pentru a treia zi consecutivă, provocând mii de întârzieri ale zborurilor și sute de anulări. Meteorologii au avertizat asupra unui „ciclon bombă” care ar putea complica și mai mult călătoriile înainte de sărbătorile de Anul Nou, […] Articolul Viscol în SUA, peste 6.000 de zboruri anulate. Meteorologii avertizează asupra unui „ciclon-bombă” apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Indicatorul sărăciei utilizat în prezent în Republica Moldova este calculat în baza unei metodologii vechi, moștenite din perioada sovietică, care nu reflectă în totalitate sprijinul oferit de stat populației, a declarat ministra Muncii, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit acesteia, nivelul sărăciei, estimat la peste 30 la sută, este calculat […] Articolul Sărăcia „din statistici”, diferită de realitate? Explicațiile ministrei Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene # Realitatea.md
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova. În același contract vor fi realizați și primii 5 kilometri ai Autostrăzii Ungheni-Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al României, transmite […] Articolul România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova, cu fonduri europene apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Programul de compensații pentru consumul de energie este unul temporar și urmează să fie regândit pe termen lung, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru în timpul emisiunii „Rezoomat” de la RLIVE TV. Potrivit acesteia, autoritățile nu își propun să se bazeze permanent pe mecanisme de sprijin financiar, ci să creeze condiții durabile […] Articolul Ministra Muncii: Compensațiile la energie sunt temporare și trebuie regândite apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile pentru îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct pe teren, eliminând întârzierile cauzate […] Articolul Echipamente IT noi pentru Poliția Națională: sprijin pentru activitatea din teren apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Irina Rimes, criticată de Nicu Țărnă: „A început ca Indila României, acum… foaie verde, șapte chiperi” # Realitatea.md
Industria muzicală din Republica Moldova se află într-o perioadă de ascensiune, artiștii sunt mai curajoși în a se afirma, însă de această părere nu este și Nicu Țărnă, solistul trupei „Gândul Mâței” și directorul „Teatrului Fără Nume”. La podcastul „Mama Răniților”, cu Daniela Montecore, Nicu Țărnă a făcut muzica momentului una cu pământul, numind-o „dezastru”, […] Articolul Irina Rimes, criticată de Nicu Țărnă: „A început ca Indila României, acum… foaie verde, șapte chiperi” apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Bucureștiul va taxa turiștii începând din 2026. Orice persoană cazată într-un hotel, pensiune sau apartament închiriat pe platforme precum Airbnb sau Booking va plăti 10 roni (aprox. 2 euro) pentru fiecare noapte de cazare. Decizia a fost luată de Consiliul General al Municipiului București, în ciuda criticilor venite din partea industriei hoteliere. Autoritățile estimează încasări […] Articolul Bucureștiul va introduce taxă turistică – 10 roni pentru o noapte apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Banii pentru pensii vor începe să ajungă la oameni pe 5 ianuarie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că prima tranșă, de 73 milioane de lei, a fost deja pregătită pentru a fi achitată beneficiarilor prin intermediul băncilor. În ceea ce privește indemnizațiile pentru copii, la naștere, creștere, indemnizațiile paternale, pentru maternitate și pentru […] Articolul Când vin pensiile și indemnizațiile pentru copii? Datele anunțate de CNAS apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Autorul incidentului cu focuri de armă de la sediul Poliției din Centrul capitalei riscă închisoare # Realitatea.md
Autorul incidentului cu focuri de armă de la IP Centru riscă între 3 și 7 ani de închisoare, infracțiunea fiind încadrată ca huliganism agravat, a precizat Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, pentru Teleradio Moldova. „În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv a fost dispusă expertiza balistică […] Articolul Autorul incidentului cu focuri de armă de la sediul Poliției din Centrul capitalei riscă închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Ruxanda Pulbere nu a promovat vettingul. Judecătoarea nu poate ocupa funcții publice 5 ani # Realitatea.md
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 5 ani. Magistrata nu a promovat vettingul și în acest sens a fost emisă constatarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit CSM, analiza a scos la iveală diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc limitele legale. De asemenea, […] Articolul Ruxanda Pulbere nu a promovat vettingul. Judecătoarea nu poate ocupa funcții publice 5 ani apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Alocațiile pentru veterani au crescut, dar autoritățile promit majorări suplimentare # Realitatea.md
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor privind protecția drepturilor acestora au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a mulțumit veteranilor pentru contribuția lor la asigurarea păcii și libertății în țară, amintind că experiența lor rămâne parte esențială […] Articolul Alocațiile pentru veterani au crescut, dar autoritățile promit majorări suplimentare apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Casa de producție Realitatea Film se numără printre beneficiarii concursului anual de finanțare organizat în 2025 de Centrul Național al Cinematografiei (CNC). Decizia a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului CNC nr. 19/25 din 4 decembrie 2025, în urma suplinirii bugetului instituției din partea Ministerului Culturii. În cadrul acestei decizii, două proiecte dezvoltate de Realitatea Film […] Articolul „Import/Export MD” și „Fiica vinificatorului” primesc finanțare de la CNC Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Zelenski, amenințat cu moartea de Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă # Realitatea.md
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat marți cu moartea pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram și presărat cu insulte, informează DPA. În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a reacționat la discursul de Crăciun al președintelui ucrainean, în care acesta a spus: „Fie ca el să piară, […] Articolul Zelenski, amenințat cu moartea de Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
În debut de an, Concertino Accordion Band își surprinde publicul cu lansarea unui nou album, intitulat „Bolero”, realizat în colaborare cu Kaiser Band. Proiectul aduce o sonoritate mai amplă și o diversitate de genuri muzicale, reunind lucrări din diferite epoci, semnate de mari compozitori ai muzicii universale precum W. A. Mozart, M. Ravel și E. […] Articolul Concertino Accordion Band începe anul cu lansarea albumului „Bolero” apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Directorul TRM, chemat să prezinte scuze pentru afirmațiile la adresa unei investigații jurnalistice # Realitatea.md
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea față de declarațiile directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova”, Vladimir Țurcanu, care într-o emisiune TV a calificat o investigație jurnalistică drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. ONG-urile cer ca Vladimir Țurcanu să își prezinte scuze publice și să adopte un discurs bazat pe argumente, care […] Articolul Directorul TRM, chemat să prezinte scuze pentru afirmațiile la adresa unei investigații jurnalistice apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Premierul polonez: pacea în Ucraina ar putea fi obținută „în săptămânile următoare”, sunt motive de speranță # Realitatea.md
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că există motive de speranță că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în următoarele săptămâni, după o discuție prin videoconferință cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului, relatează Reuters. „Pacea este la orizont, nu există nicio îndoială că s-au întâmplat lucruri care dau motive de speranță că […] Articolul Premierul polonez: pacea în Ucraina ar putea fi obținută „în săptămânile următoare”, sunt motive de speranță apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
16:40
Focurile de artificii, un pericol pentru animale și mediu. ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la ele în perioada sărbătorilor # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii și la alte materiale pirotehnice, avertizând că acestea au un impact grav asupra sănătății publice, mediului și, în special, asupra animalelor. Potrivit specialiștilor, pentru animalele de companie și fauna sălbatică focurile de artificii „înseamnă traume iremediabile și, adesea, moarte”. „Sunetele de […] Articolul Focurile de artificii, un pericol pentru animale și mediu. ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la ele în perioada sărbătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Kazahstan a confirmat marți că planifică deschiderea mai multor cazinouri pe teritoriul țării, cu scopul de a stimula turismul. Potrivit autorităților, vor fi create zone speciale pentru jocuri de noroc în mai multe regiuni: Manguistau – pe malul Mării Caspice, Zhetysu, Almatî și în zona de est a Kazahstanului. Localizarea exactă a fiecărui cazino va […] Articolul Kazahstanul vrea să atragă turiști construind noi cazinouri apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Banca Mondială: Moldovenii sunt digitalizați, dar nu dețin economii. Doar 7% au bani puși deoparte # Realitatea.md
Republica Moldova înregistrează un nivel relativ ridicat de utilizare a tehnologiilor digitale, însă rămâne vulnerabilă la capitolul economisire și incluziune financiară profundă. Datele reies din cel mai recent set de indicatori publicați de Banca Mondială, cu privire la deținerea conturilor financiare și utilizarea telefoniei mobile. Potrivit statisticilor, 56% dintre moldoveni au un cont financiar, un […] Articolul Banca Mondială: Moldovenii sunt digitalizați, dar nu dețin economii. Doar 7% au bani puși deoparte apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.