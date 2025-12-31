Manevră periculoasă pe carosabil alunecos: două persoane rănite într-un accident din raionul Dubăsari

15:00

Sute de moldoveni ajung anual victime ale fraudelor telefonice și online, comise de escroci care se prezintă drept angajați ai băncilor. Aceștia contactează oamenii prin telefon, rețele sociale sau aplicații de mesagerie și promit investiții „garantate", premii sau oferte limitate, cu scopul de a obține acces la banii lor. De cele mai multe ori, […]