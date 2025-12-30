Sărăcia „din statistici”, diferită de realitate? Explicațiile ministrei Muncii

13:10

Un bărbat de 41 de ani, din Nisporeni, care activează în domeniul farmaceutic, a fost trimis în judecată pentru că ar fi publicat pe internet un filmuleț intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită. Înregistrarea ar fi apărut pe mai multe canale Telegram, inclusiv pe „Car Vertical”, la jumătate de an după despărțirea […] Articolul A postat video cu fosta pe Car Vertical și a șantajat-o. Un bărbat din Nisporeni riscă pușcărie apare prima dată în Realitatea.md.