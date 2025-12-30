Irina Rimes, criticată de Nicu Țărnă: „A început ca Indila României, acum… foaie verde, șapte chiperi”
Realitatea.md, 30 decembrie 2025 20:00
Industria muzicală din Republica Moldova se află într-o perioadă de ascensiune, artiștii sunt mai curajoși în a se afirma, însă de această părere nu este și Nicu Țărnă, solistul trupei „Gândul Mâței" și directorul „Teatrului Fără Nume". La podcastul „Mama Răniților", cu Daniela Montecore, Nicu Țărnă a făcut muzica momentului una cu pământul, numind-o „dezastru"
• • •
Acum 5 minute
20:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile pentru îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată a documentelor de sancționare și a rapoartelor oficiale direct pe teren, eliminând întârzierile cauzate
Acum o oră
20:00
Acum 2 ore
19:30
Bucureștiul va taxa turiștii începând din 2026. Orice persoană cazată într-un hotel, pensiune sau apartament închiriat pe platforme precum Airbnb sau Booking va plăti 10 roni (aprox. 2 euro) pentru fiecare noapte de cazare. Decizia a fost luată de Consiliul General al Municipiului București, în ciuda criticilor venite din partea industriei hoteliere. Autoritățile estimează încasări
19:20
Banii pentru pensii vor începe să ajungă la oameni pe 5 ianuarie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că prima tranșă, de 73 milioane de lei, a fost deja pregătită pentru a fi achitată beneficiarilor prin intermediul băncilor. În ceea ce privește indemnizațiile pentru copii, la naștere, creștere, indemnizațiile paternale, pentru maternitate și pentru
19:00
Autorul incidentului cu focuri de armă de la sediul Poliției din Centrul capitalei riscă închisoare # Realitatea.md
Autorul incidentului cu focuri de armă de la IP Centru riscă între 3 și 7 ani de închisoare, infracțiunea fiind încadrată ca huliganism agravat, a precizat Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, pentru Teleradio Moldova. „În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv a fost dispusă expertiza balistică
18:40
Ruxanda Pulbere nu a promovat vettingul. Judecătoarea nu poate ocupa funcții publice 5 ani # Realitatea.md
Judecătoarea Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 5 ani. Magistrata nu a promovat vettingul și în acest sens a fost emisă constatarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit CSM, analiza a scos la iveală diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc limitele legale. De asemenea,
Acum 4 ore
18:20
Alocațiile pentru veterani au crescut, dar autoritățile promit majorări suplimentare # Realitatea.md
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor privind protecția drepturilor acestora au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a mulțumit veteranilor pentru contribuția lor la asigurarea păcii și libertății în țară, amintind că experiența lor rămâne parte esențială
18:20
Casa de producție Realitatea Film se numără printre beneficiarii concursului anual de finanțare organizat în 2025 de Centrul Național al Cinematografiei (CNC). Decizia a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului CNC nr. 19/25 din 4 decembrie 2025, în urma suplinirii bugetului instituției din partea Ministerului Culturii. În cadrul acestei decizii, două proiecte dezvoltate de Realitatea Film
18:10
Zelenski, amenințat cu moartea de Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă # Realitatea.md
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a amenințat marți cu moartea pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram și presărat cu insulte, informează DPA. În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a reacționat la discursul de Crăciun al președintelui ucrainean, în care acesta a spus: „Fie ca el să piară,
18:10
În debut de an, Concertino Accordion Band își surprinde publicul cu lansarea unui nou album, intitulat „Bolero", realizat în colaborare cu Kaiser Band. Proiectul aduce o sonoritate mai amplă și o diversitate de genuri muzicale, reunind lucrări din diferite epoci, semnate de mari compozitori ai muzicii universale precum W. A. Mozart, M. Ravel și E.
17:20
Directorul TRM, chemat să prezinte scuze pentru afirmațiile la adresa unei investigații jurnalistice # Realitatea.md
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass-media își exprimă îngrijorarea față de declarațiile directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova", Vladimir Țurcanu, care într-o emisiune TV a calificat o investigație jurnalistică drept „o rușine pentru meseria de jurnalist". ONG-urile cer ca Vladimir Țurcanu să își prezinte scuze publice și să adopte un discurs bazat pe argumente, care
17:00
Premierul polonez: pacea în Ucraina ar putea fi obținută „în săptămânile următoare”, sunt motive de speranță # Realitatea.md
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că există motive de speranță că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în următoarele săptămâni, după o discuție prin videoconferință cu mai mulți lideri europeni susținători ai Kievului, relatează Reuters. „Pacea este la orizont, nu există nicio îndoială că s-au întâmplat lucruri care dau motive de speranță că
16:40
Focurile de artificii, un pericol pentru animale și mediu. ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la ele în perioada sărbătorilor # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii și la alte materiale pirotehnice, avertizând că acestea au un impact grav asupra sănătății publice, mediului și, în special, asupra animalelor. Potrivit specialiștilor, pentru animalele de companie și fauna sălbatică focurile de artificii „înseamnă traume iremediabile și, adesea, moarte". „Sunetele de
16:40
Kazahstan a confirmat marți că planifică deschiderea mai multor cazinouri pe teritoriul țării, cu scopul de a stimula turismul. Potrivit autorităților, vor fi create zone speciale pentru jocuri de noroc în mai multe regiuni: Manguistau – pe malul Mării Caspice, Zhetysu, Almatî și în zona de est a Kazahstanului. Localizarea exactă a fiecărui cazino va
16:40
Banca Mondială: Moldovenii sunt digitalizați, dar nu dețin economii. Doar 7% au bani puși deoparte # Realitatea.md
Republica Moldova înregistrează un nivel relativ ridicat de utilizare a tehnologiilor digitale, însă rămâne vulnerabilă la capitolul economisire și incluziune financiară profundă. Datele reies din cel mai recent set de indicatori publicați de Banca Mondială, cu privire la deținerea conturilor financiare și utilizarea telefoniei mobile. Potrivit statisticilor, 56% dintre moldoveni au un cont financiar, un
Acum 6 ore
16:30
La Bălți, platformele de colectare a deșeurilor vor fi monitorizate video. Autoritățile locale încearcă astfel să prevină formarea gunoiștilor neautorizate. Subiectul a fost discutat de către reprezentanții serviciilor municipale pe 30 decembrie, informează publicația locală ESP. Reprezentanții serviciilor de salubrizare au informat că doar în această săptămână au fost colectați 624 de metri cubi de
16:20
Directoarea unui centru medical, pe banca acuzaților. În pandemie ar fi ajutat ruși să vină în țară, evitând carantina # Realitatea.md
Directoarea unui centru medical a ajuns pe banca acuzaților după ce în perioada pandemiei ar fi ajutat trei cetățeni ruși să ajungă în Republica Moldova, evitând autoizolarea. Persoanele respective au ajuns la Chișinău sub pretextul efectuării unor proceduri medicale, însă ar fi pregătit campania electorală a unui candidat la alegerile prezidențiale din 2020. Procuratura Anticorupție
16:10
Accident grav la o telecabină din nordul Italiei: doi răniți și 100 de oameni blocați la 2.800 de metri altitudine # Realitatea.md
Un accident în care două persoane au fost rănite s-a produs marți la telecabina din localitatea Macugnaga, în regiunea Piemont din nordul Italiei. În urma incidentului, instalația a fost oprită, iar aproape 100 de persoane au rămas blocate la aproximativ 2.800 de metri altitudine și urmează să fie evacuate cu elicopterul, relatează agenția ANSA. Potrivit
15:50
Oamenii sunt îndemnați să anunțe autoritățile dacă observă pe stradă persoane fără adăpost, astfel încât echipele specializate să intervină rapid și să le asigure protecție. Apelul vine din partea Primăriei Chișinău, în contextul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, transmite IPN. Sesizările privind persoanele fără adăpost pot fi făcute prin apel la 112, în
15:40
Fiți atenți la portofele în transportul public. Un individ le fura și făcea cumpărături utilizând cardurile # Realitatea.md
Un individ a fost condamnat pentru pungășie în transportul public din Capitală. Instanța a stabilit că bărbatul de 50 de ani ar fi comis cel puțin 20 de infracțiuni de acest gen. Ilegalitățile s-au produs în perioada mai 2023 – martie 2024. Individul profita de aglomerație și scotea din genți portofele, telefoane mobile și obiecte
15:30
La final de 2025, sistemul MIA Plăți Instant confirmă tranziția accelerată a Republicii Moldova către plăți digitale moderne. Datele oficiale arată o adopție în creștere atât în rândul cetățenilor, cât și al mediului de afaceri, cu utilizări extinse de la plăți între persoane până la achitarea taxelor și impozitelor către stat, scrie Bani.md. P2P –
15:20
Foame de închisoare? Un individ a aruncat cuțitul în soție, pentru că nu a găsit crenvurști în frigider # Realitatea.md
Un individ a aruncat cuțitul în soție, după ce nu a găsit crenvurști în frigider. Incidentul s-a produs pe 28 decembrie, la Tiraspol. Bărbatul de 37 de ani a consumat alcool, apoi a adormit. Când s-a trezit, a început să se certe cu soția, deoarece nu a găsit produsul alimentar. Femeia a încercat să îi
15:10
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviștilor, invocând protecția infrastructurii # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret care prevede recrutarea în masă a rezerviștilor. Documentul, publicat pe portalul oficial de informații juridice al statului rus, precizează că măsura are scopul de a „garanta protecția infrastructurii critice și a altor facilități de servicii publice", transmite EFE, citată de Agerpres. Potrivit decretului, Guvernul Rusiei trebuie
15:10
Maia Sandu a discutat cu preoții din Mitropolia Moldovei, în frunte cu Vladimir. La aceeași masă, și episcopul Marchel # Realitatea.md
Maia Sandu a participat la o reuniune a preoților din cadrul Mitropoliei Moldovei, alături de înaltpreasfințitul mitropolit Vladimir. La dialog a participat și Marchel, episcop de Bălți și Fălești, care a promovat în campania electorală mai multe formațiuni cu viziuni pro-ruse. Potrivit informațiilor publicate de Mitropolia Moldovei, în cadrul discuțiilor s-a vorbit despre „colaborarea corectă
15:00
Sute de moldoveni ajung anual victime ale fraudelor telefonice și online, comise de escroci care se prezintă drept angajați ai băncilor. Aceștia contactează oamenii prin telefon, rețele sociale sau aplicații de mesagerie și promit investiții „garantate", premii sau oferte limitate, cu scopul de a obține acces la banii lor. De cele mai multe ori,
14:50
Comerț ilegal cu artificii și petarde în Capitală. Poliția a confiscat marfă de 450.000 lei # Realitatea.md
Piețele, magazinele și alte puncte de vânzare din municipiul Chișinău au fost verificate pe parcursul acestei luni, în cadrul unei acțiuni ample desfășurate de Poliție privind comerțul cu articole pirotehnice. În urma controalelor, oamenii legii au depistat mai multe cazuri de vânzare ilegală, iar marfă în valoare de aproximativ 450.000 lei a fost ridicată. Persoanele
Acum 8 ore
14:30
Premierul, despre relansarea economiei: „Primele rândunele le vedem deja. Am obținut o creștere economică, fie și mică” # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul are un plan de relansare a economiei, însă acesta nu poate fi redus la „trei pași simpli". Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună dimineața" de la Moldova 1, fiind întrebat de un cetățean dacă există un plan de relansare economică și din ce pași constă acesta.
14:10
Maia Sandu a cerut – Guvernul se apucă de căutat soluții pentru a opri fuga condamnaților în Transnistria # Realitatea.md
Executivul susține inițiativa președintei Maia Sandu, care a cerut soluții pentru a opri fuga condamnaților prin Transnistria. În acest proces urmează să fie implicați și actori din domeniul justiției. „Guvernul susține inițiativa Președintei Maia Sandu și, împreună cu alți actori relevanți în domeniul justiției, va propune soluții la problemele abordate", a transmis serviciul de presă
14:00
Sinchevici adresează scuze pentru „kenți”, cât Marian și Potîrniche cred exagerată critica despre „nicitojitul” vinului # Realitatea.md
Deputatul PAS Eugeniu Sinchevici a adresat scuze după discuția scursă din chatul „kenții", unde în plină ședință de Parlament planificau o petrecere cu alcool. „Ne cerem scuze pentru situația creată.
13:50
Benzina și motorina se ieftinesc ușor în ultima zi a anului 2025. Potrivit datelor publicate de ANRE, prețul maxim de comercializare aplicabil pentru 31 decembrie va fi: Benzină 95 – 21,72 lei/litru (− 0,02 lei față de ziua precedentă) Motorină – 18,53 lei/litru (− 0,01 lei) Ambele tipuri de carburant continuă să înregistreze o evoluție […] Articolul Cât va costa benzina și motorina în ultima zi a anului 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
În toiul negocierilor pentru pace în Ucraina! Rusia anunță oficial că a dislocat sisteme Oreshnik în Belarus # Realitatea.md
Rusia anunță oficial că a dislocat sisteme Oreshnik în Belarus. Ministerul Apărării de la Moscova a publicat imagini cu militarii care și-au început serviciul în regiune. Nu se menționează unde exact sunt poziționate noile complexe. Oficialii ruși dezvăluie doar că personalul implicat a fost instruit cu echipament performant. „În Republica Belarus au fost create în […] Articolul În toiul negocierilor pentru pace în Ucraina! Rusia anunță oficial că a dislocat sisteme Oreshnik în Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
ISW: Nu există dovezi ale unui atac ucrainean asupra reședinței lui Putin de la Valdai # Realitatea.md
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) afirmă că nu există dovezi care să confirme presupusul atac ucrainean asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin de la Valdai, în regiunea Novgorod, anunțat de Moscova pentru data de 29 decembrie. Potrivit analiștilor, „circumstanțele presupusului atac din 29 decembrie asupra palatului lui Putin de la Valdai, lângă Novgorod, nu sunt […] Articolul ISW: Nu există dovezi ale unui atac ucrainean asupra reședinței lui Putin de la Valdai apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Energocom anunță că avem gaz pentru tot anul și că a valorificat integral grantul de 20 de milioane de euro de la UE # Realitatea.md
În perioada mai–decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 782 de milioane de metri cubi, pentru a acoperi integral necesarul național în anul gazier 2025–2026. Anul gazier a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026, iar volumele procurate asigură consumul curent, […] Articolul Energocom anunță că avem gaz pentru tot anul și că a valorificat integral grantul de 20 de milioane de euro de la UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ninge pe mai multe trasee din Moldova, iar pe unele porțiuni de drum se formează ghețuș, ceea ce poate îngreuna deplasarea vehiculelor. Drumarii intervin în raioanele Cantemir, Basarabeasca, Ocnița, Comrat, Călărași și în alte zone, iar acolo unde este necesar, carosabilul este presărat cu material antiderapant. Tot astăzi, de la ora 20:00, intră în vigoare […] Articolul Ninge și se formează ghețuș pe mai multe trasee din țară. Recomandări pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
A postat video cu fosta pe Car Vertical și a șantajat-o. Un bărbat din Nisporeni riscă pușcărie # Realitatea.md
Un bărbat de 41 de ani, din Nisporeni, care activează în domeniul farmaceutic, a fost trimis în judecată pentru că ar fi publicat pe internet un filmuleț intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită. Înregistrarea ar fi apărut pe mai multe canale Telegram, inclusiv pe „Car Vertical”, la jumătate de an după despărțirea […] Articolul A postat video cu fosta pe Car Vertical și a șantajat-o. Un bărbat din Nisporeni riscă pușcărie apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Gripa se extinde la nivel național: peste 250 de cazuri confirmate într-o singură săptămână # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 22–28 decembrie au fost înregistrate 2.340 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 6% față de săptămâna precedentă. În același interval, au fost confirmate 259 […] Articolul Gripa se extinde la nivel național: peste 250 de cazuri confirmate într-o singură săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
De la patentă la freelancer: ce se schimbă din 2026 pentru activitatea liber-profesioniștilor din Moldova # Realitatea.md
Persoanele care vor deține patentă în anul 2026 vor putea alege dacă rămân în vechiul regim sau trec la noul cadru legal destinat freelancerilor, însă autoritățile recomandă utilizarea noii legislații, care oferă beneficii fiscale și sociale mai largi. Precizarea a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice, Eugen Osmochescu, în contextul noii legi privind activitatea freelancerilor, […] Articolul De la patentă la freelancer: ce se schimbă din 2026 pentru activitatea liber-profesioniștilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Detalii despre starea primilor pacienți care au beneficiat de transplant în Moldova. Unul aștepta peste 10 ani rândul # Realitatea.md
Starea primilor pacienți care au beneficiat la începutul lunii decembrie de transplant hepatic în Republica Moldova este satisfăcătoare. Persoanele au fost externate și se află actualmente acasă. Cele două intervenții au fost efectuate într-un interval de mai puțin de 48 de ore. Ambii pacienți au ajuns la transplant în stadiu terminal al cirozei hepatice, procedura […] Articolul Detalii despre starea primilor pacienți care au beneficiat de transplant în Moldova. Unul aștepta peste 10 ani rândul apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Vorbitorii de rusă, amăgiți să investească într-un „serviciu” al Yandex. Li se promit bani, chiar dacă nu vor câștiga # Realitatea.md
Vorbitorii de rusă, în special utilizatorii platformelor Yandex, sunt amăgiți de escroci să investească într-un pretins proiect al companiei. Aceștia primesc e-mailuri în care li se comunică despre „un cadou special de Anul Nou”. Escrocii le povestesc victimelor despre un nou proiect, aflat în regim de testare și numit „Yandex Invest”. În realitatea, asemenea, site […] Articolul Vorbitorii de rusă, amăgiți să investească într-un „serviciu” al Yandex. Li se promit bani, chiar dacă nu vor câștiga apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ce le-a lipsit oamenilor în 2025 și ce așteaptă de la 2026: sănătate, pace și mai multă implicare din partea statului # Realitatea.md
REALITATEA a realizat un sondaj de opinie pe străzile capitalei pentru a afla ce le-a lipsit oamenilor în 2025, ce își doresc pentru anul 2026, cum apreciază sprijinul oferit de stat în perioada sărbătorilor de iarnă și ce mesaj transmit autorităților înainte de Anul Nou. Majoritatea respondenților au menționat sănătatea, liniștea și pacea drept cele […] Articolul Ce le-a lipsit oamenilor în 2025 și ce așteaptă de la 2026: sănătate, pace și mai multă implicare din partea statului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
12:20
În noaptea de Revelion, transportul public nu va circula pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona Pieței Marii Adunări Naționale Totodată, în noaptea dintre ani, programul de lucru va fi prelungit până la ora 02:00 pentru următoarele rute: Troleibuze: nr. 2, 8, 10, 12, 22, 25 Autobuze: nr. 2, 5, 9, 23, 26, […] Articolul Transportul public va circula până la ora 02:00 în noaptea de Revelion apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, recomandă moldovenilor să investească în piața de capital, în sectorul bancar, în companii de asigurări și în agricultură. Oficialul a precizat, în context, că în curând urmează să activeze Bursa de Valori, iar nișa reprezintă o oportunitate. Funcționarul a mai spus că administrația țării vrea să transforme Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului […] Articolul În ce domenii să investească moldovenii? Recomandările ministrului Economiei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026. În total, au fost recepționate și utilizate integral 240.000 de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, iar 239.481 de persoane au fost imunizate la nivel național. Peste 45% dintre cei vaccinați sunt persoane cu vârsta de peste 65 de […] Articolul Campania de vaccinare antigripală s-a încheiat! Câți moldoveni au fost imunizați apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Noua colecție J’Adore, prezentată de Xenia Bugneac: pasteluri, tweed și catifea pentru sărbători # Realitatea.md
Ești în căutarea unei ținute de sărbători sau a unui outfit mai special pentru evenimente mondene? Urmărește o emisiune specială #LIFESTYLE cu Fashion Stylista și prezentatoarea TV Xenia Bugneac, care a făcut un Fashion Review în showroomul J’Adore. Culoarea anului – Cloud Dancer a fost remarcată într-o colecție pastel, prezentă în piese cheie și transformată […] Articolul Noua colecție J’Adore, prezentată de Xenia Bugneac: pasteluri, tweed și catifea pentru sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Accident cu trei mașini pe strada Bucovinei: o persoană a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale # Realitatea.md
Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a produs în această dimineață pe strada Bucovinei din municipiul Chișinău. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui autoturism de marca Renault, în vârstă de 75 de ani, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu un Mercedes condus de o […] Articolul Accident cu trei mașini pe strada Bucovinei: o persoană a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Digitalizarea din Moldova, la nivel internațional? Guvernul vrea recunoașterea semnăturilor electronice în statele UE # Realitatea.md
Guvernul Moldovei are setat obiectivul de a recunoaște reciproc, cu statele membre ale UE, semnăturile electronice. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmochescu. Oficialul a precizat că actualmente aplicația EVO este valabilă doar pe teritoriul țării noastre. În același timp, ministrul a menționat că dacă se va ajunge la acorduri de rigoare, de […] Articolul Digitalizarea din Moldova, la nivel internațional? Guvernul vrea recunoașterea semnăturilor electronice în statele UE apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Președinția susține prelungirea mandatului ministrului Justiției în cadrul CSP până în 2028 # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu susține prelungirea mandatului ministrului Justiției în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), explicând că este nevoie de leadershipul în reformele care nu s-au finalizat. Declarația a fost făcută la conferința de presă, din 30 decembrie curent, susținută la Președinție. „Eu susțin această decizie pentru ca reformele nu s-au încheiat și motorul reformelor […] Articolul VIDEO Președinția susține prelungirea mandatului ministrului Justiției în cadrul CSP până în 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
„Instituțiile sunt slabe”. Maia Sandu este nemulțumită de candidații propuși la funcții de judecători și procurori # Realitatea.md
„Instituțiile sunt în continuare slabe” – astfel a comentat președinta Maia Sandu marți, 30 decembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Președinție despre justiție, arătându-se nemulțumită de numărul și oamenii noi care vor să devină atât procurori, cât și judecători. Întrebată dacă cetățenii moldoveni vor vedea un deznodământ privind fuzionarea Procuraturii Anticorupție […] Articolul „Instituțiile sunt slabe”. Maia Sandu este nemulțumită de candidații propuși la funcții de judecători și procurori apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
11:30
Meteorologii avertizează: cod galben de vânt și rafale puternice în țară, în următoarele ore # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă din această seară, de la ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul menționat sunt prognozate intensificări ale vântului nord-vestic, cu rafale de până la 15–18 m/s. Codul […] Articolul Meteorologii avertizează: cod galben de vânt și rafale puternice în țară, în următoarele ore apare prima dată în Realitatea.md.
