EDITORIAL | Mai e justiția o putere separată în stat? Ce spune Constituția?

Camera de bord a unei mașini care se deplasa aseară pe bulevardul Dacia din Chișinău a surprins automobilul care s-a izbit violent într-o autospecială parcată pe marginea drumului, iar ca urmare, doi tineri și-au pierdut viața. Acesta se deplasa haotic și cu viteză mare, iar la scurt timp s-a produs tragedia. Mașina condus de un […]