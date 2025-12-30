Maia Sandu atacă CSM. Șefa statului, nemulțumită de „atitudinea” consiliului și cere extinderea listei de judecători supuși vettingului

09:10

Protest cu corturi în fața Președinției de la Chișinău. Motivul – o nouă schemă imobiliară, care a lăsat fără apartamente peste 200 de oameni, care au achitat banii, dar n-au primit locuințele nici până azi. Cu unul dintre organizatorii protestului a discutat activistul Vlad Bilețchi. Potrivit protestatarilor, în anul 2020 aproximativ 200 de persoane au […] Articolul VIDEO | Protest cu corturi la Președinție. Sute de oameni așteaptă de ani de zile apartamentele pentru care au plătit zeci de mii de euro apare prima dată în ZIUA.md.