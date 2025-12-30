Ruxanda Pulbere nu a promovat vettingul. Judecătoarea nu poate ocupa funcții publice 5 ani

11:20

O persoană din Capitală a fost bătută până la moarte de amicul de pahar pe care l-a primit acasă. Totul s-a întâmplat în septembrie 2025. Victima de 38 de ani și suspectul au consumat băuturi alcoolice împreună, apoi s-au certat. Ulterior, bănuitul a aplicat gazdei mai multe lovituri cu mâinile, picioarele și cu diferite obiecte […] Articolul O persoană, bătută până la moarte de prietenul de pahar pe care l-a primit acasă. VIDEO cu mărturiile bănuitului apare prima dată în Realitatea.md.