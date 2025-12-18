Datoriile statului către fermieri ar putea fi transformate în obligațiuni

13:20

Sezonul 2025/26 marchează una dintre cele mai profunde transformări din istoria recentă a piețelor ucrainene de soia și rapiță. Pentru prima dată, procesarea internă ajunge din urmă exporturile și chiar începe să le depășească, fenomen fără precedent pentru două culturi orientate tradițional către piețele externe. Concluzia aparține Victoriei Blașko, coordonatoare de analiză la ASAP Agri. […]