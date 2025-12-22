AIPA a finalizat apelul de plăți directe pentru sectorul zootehnic. Peste 103 milioane de lei ajung la producătorii de lapte

12:40

Un protest anunțat de Asociația „Forța Fermierilor” are loc astăzi în fața clădirii Guvernului. Acțiunea este una preventivă și vine la inițiativa agricultorilor din sudul țării, regiune puternic afectată de secetele repetate din ultimii ani. Fermierii avertizează că agricultura se află „într-o situație dezastruoasă” și cer intervenții urgente din partea autorităților. La rândul său, ministra […]