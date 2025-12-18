Mii de fermieri europeni au protestat la Bruxelles împotriva schimbărilor din politica agricolă și a acordului cu MERCOSUR
Agrobiznes, 18 decembrie 2025 20:30
Joi, 18 decembrie, la Bruxelles are loc un protest de amploare al fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Potrivit organizațiilor agricole, la manifestație participă peste 8.000 de agricultori și aproximativ 500 de tractoare, informează publicația poloneză Farmer. Protestul este îndreptat împotriva reducerilor planificate ale finanțării Politicii agricole comune (PAC) după anul 2027, precum și împotriva acordului […]
Acum 12 ore
12:20
Astăzi, la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o ședință cu reprezentanții unui concern din domeniul industriei zahărului. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea necesităților industriei, pe modul în care cadrul legal și politicile publice pot fi îmbunătățite pentru a asigura condiții corecte de concurență, stabilitate și predictibilitate, precum și pe perspectivele de dezvoltare. […]
12:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a prezentat, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ, rezultatele activității desfășurate în anul 2025, primul an complet de funcționare al instituției, precum și prioritățile și direcțiile de acțiune planificate pentru anul 2026. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Alexandra Șian, în această perioadă CCAR alături […]
09:30
Datoriile acumulate de stat față de agricultori, estimate la aproximativ 3,4 miliarde de lei, ar putea fi convertite în obligațiuni de stat care să fie utilizate drept garanții pentru creditele bancare ale fermierilor. Subiectul este analizat la nivel guvernamental și ar urma să fie discutat într-un format extins, cu participarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, […]
Ieri
16:50
Traficul transfrontalier prin unul dintre cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei moldo-române, Leușeni-Albița, a fost oprit temporar. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că sistarea activității a survenit în urma unor defecțiuni tehnice neprevăzute. Cauza blocajului: Probleme IT pe partea română Conform informațiilor oficiale, întreruperea activității nu este cauzată de autoritățile moldovenești, […]
16:50
Astăzi, Agrobiznes împlinește 13 ani. În termeni umani, suntem adolescenți, dar în lumea noastră, acești ani înseamnă maturitate, experiență și mii de răsărituri prinse pe câmp. De 13 ani: Această aniversare nu este doar despre noi, ci despre voi – fermierii, partenerii și cititorii care ne-au acordat încredere zi de zi. Voi sunteți „recolta” noastră […]
15:20
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă soluții de energie verde # Agrobiznes
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […]
13:30
Cum pot fi integrate sistemele XAG în irigarea existentă, cu mai mult control și precizie # Agrobiznes
În ultimii ani, mulți fermieri au făcut primii pași spre agricultura digitală folosind dronele XAG, testând în practică beneficiile automatizării, controlului precis și lucrului bazat pe date. Pe acest fond, soluțiile inteligente de irigare și fertigare XAG, disponibile în Moldova prin intermediul distribuitorului oficial Biotron, reprezintă o extindere firească a aceluiași ecosistem, transferând aceleași principii […]
12:10
În perioada cuprinsă între începutul sezonului curent (1 iulie 2025) și 16 decembrie, statele UE au importat 2.356.200 de tone de uleiuri vegetale, înregistrând o scădere de 10% față de aceeași perioadă a sezonului trecut, potrivit Comisiei Europene. În primele 24 de săptămâni ale sezonului, importurile de ulei de palmier au scăzut la 1.354.500 de […]
10:50
În acest an, Egiptul și-a redus importurile de grâu cu 17% față de anul trecut, datorită creșterii achizițiilor interne, a declarat ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk, potrivit Bloomberg. În cadrul campaniei de achiziții, încheiată în luna august, guvernul a cumpărat 4 milioane de tone de grâu de la fermierii locali pentru fondul de stat. Guvernul a […]
08:50
Siva Nova – semănătoare pentru No-Till și Mini-Till, gândită pentru condițiile din câmp # Agrobiznes
Creșterea costurilor pentru combustibil, presiunea asupra solului și instabilitatea climatică obligă fermele să caute tehnologii care reduc numărul de lucrări fără a pierde controlul asupra semănatului. Ozonteh Impex oferă o astfel de soluție – semănătoarea Siva Nova 3.6 – proiectată pentru No-Till și Mini-Till, dar care poate fi utilizată și în tehnologie clasică, în funcție […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Exporturile de orz din Moldova revin pe creștere: +18,3% volum și prețuri ușor mai mari # Agrobiznes
După un sezon anterior marcat de volume mai reduse și presiuni asupra prețurilor, exporturile de orz ale Republicii Moldova intră din nou pe o traiectorie ascendentă. Datele aferente perioadei iulie–noiembrie 2025 indică o redresare vizibilă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, apropiind sezonul curent de performanțele anilor considerați favorabili pentru comerțul cerealier. […]
15:30
Începând cu acest an, compania Diolsem își consolidează poziția pe piața inputurilor agricole din Republica Moldova prin preluarea distribuției oficiale a portofoliului Saaten Union. Parteneriatul aduce fermierilor moldoveni acces direct la genetică europeană de ultimă generație, testată în condiții dificile de climă și recunoscută pentru stabilitatea producțiilor. Recent, companiile au organizat o sesiune de prezentare […]
14:00
500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de instruiri practice moderne # Agrobiznes
Aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi vor beneficia de condiții moderne de instruire practică, odată cu finalizarea unei stațiuni de procesare a producției horticole și mentenanță a utilajelor agricole, construită în cadrul instituției. Investiție realizată prin Proiectul „Livada Moldovei” Stațiunea a fost realizată în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”, inițiat de Guvernul […]
11:50
9 producători de struguri din Cahul și Taraclia au obținut, pentru prima dată în activitatea lor, certificarea GLOBALG.A.P. # Agrobiznes
Certificarea GLOBALG.A.P. obținută de nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia marchează un moment important pentru sectorul horticol din Republica Moldova. Este vorba despre primul model funcțional de cooperare care integrează producători mici, un exportator cu experiență și expertiză tehnică specializată într-un lanț de aprovizionare orientat spre piața […]
09:40
Biotron, distribuitor oficial al dronelor agricole XAG în Republica Moldova, își extinde echipa și caută un nou coleg cu ambiții mari. „Nu căutăm un simplu manager de vânzări. Căutăm o persoană cu potențial, energie și dorință de a crește împreună cu noi, pe care să o formăm într-un specialist AgTech de primă clasă în următorii […]
09:10
Comisia pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European a adoptat o poziție privind mecanismele de protejare a pieței agricole a Uniunii Europene în cadrul acordului comercial cu țările Mercosur. Este vizată posibilitatea suspendării temporare a preferințelor tarifare pentru importurile de produse agricole din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în situația în care acestea aduc prejudicii […]
15 decembrie 2025
20:00
Marian Bîtiu, Gifis-Farm: „Am modernizat complet ferma apelând la granturile AGGRI. Acum, avem timp pentru management și analiză” # Agrobiznes
În satul Năvîrneț din raionul Fălești, ferma de vaci SRL „Gifis-Farm”, administrată de Marian Bîtiu, a trecut în ultimul an printr-un proces amplu de modernizare. Astăzi, exploatația este considerată una dintre cele mai tehnologizate ferme din țară și un exemplu despre cum investițiile orientate spre bunăstarea animalelor, digitalizare și eficiență pot schimba activitatea unei gospodării […]
12:20
Finalul de an aduce o schimbare vizibilă de ritm pe piețele agricole internaționale. După luni marcate de oscilații ample și reacții rapide la fiecare semnal macroeconomic sau geopolitic, piețele intră într-o fază de calm relativ, în care volumele se reduc, iar ajustările de preț devin mai graduale. Pe de o parte, întărirea monedei europene față […]
11:30
În ultimele decenii, schimbările climatice au trecut de stadiul de risc teoretic și s-au transformat într-un factor economic cu impact direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), secetele din ultimii 25 de ani au provocat prejudicii estimate la aproximativ două miliarde de dolari, afectând stabilitatea economică și sectoarele productive ale țării. În […]
10:10
Exporturile de grâu din Republica Moldova, analizate pentru perioada iulie–noiembrie 2025, se înscriu într-un ritm apropiat de media ultimilor cinci ani. Sezonul 2025–2026 nu aduce nici maxime istorice, dar nici scăderi accentuate, conturând un tablou de echilibru cantitativ, marcat însă de presiuni evidente asupra prețului. Evoluția volumelor exportate de grâu: revenire față de 2024, sub […]
14 decembrie 2025
15:00
Primele luni ale sezonului agricol 2025–2026 confirmă un început rezervat pentru exporturile de porumb ale Republicii Moldova. Datele aferente perioadei iulie-noiembrie 2025 indică volume sub media ultimilor cinci ani și conturează, încă din faza inițială, un sezon cu rezultate temperate din perspectiva producției și a disponibilului pentru export. În intervalul analizat, Republica Moldova a exportat […]
13 decembrie 2025
14:30
Iurie Rija, director Agrocereale: „Camera Agricolă poate rupe cercul protestelor fără rezultat. Depinde doar de noi cum o construim” # Agrobiznes
De mai bine de trei decenii, agricultura Republicii Moldova funcționează într-un tipar care s-a repetat dureros de multe ori. Când situația devine critică, fermierii ies în stradă, obțin anumite promisiuni și revin în câmp, fără ca problemele structurale să fie rezolvate. Acest mecanism a menținut sectorul fragmentat, reactiv și slab reprezentat. Intrarea în vigoare, la […]
14:20
Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” a reconfirmat maturitatea și competitivitatea industriei vitivinicole din Republica Moldova. În acest an, competiția a adus un total de 120 de medalii pentru producătorii locali, dintre care 9 reprezintă cea mai înaltă distincție – Marea Medalie de Aur. Rezultatele pun în evidență calitatea tot mai ridicată […]
12 decembrie 2025
18:20
O plantație de măslini va fi înființată în regiunea Herson, în cadrul cooperării cu Grecia. Informația a fost comunicată de șeful Administrației Militare Regionale Herson (OVA), Oleksandr Prokudin, notează AgroPortal. Acesta a menționat că acordul a fost semnat cu fondatorul și directorul general al partenerului strategic MetaCluster TIASI, Sotiris A. Buzeas. „Ne-am concentrat asupra detaliilor […]
17:20
În sezonul rece, multe boli fungice și bacteriene iernează pe scoarță și resturi vegetale. Dacă aceste rezerve nu sunt reduse, ele devin sursa principală de infecție la pornirea în vegetație. Aplicarea unui fungicid cupric în această perioadă contribuie la diminuarea formelor hibernante ale rapănului, moniliozei, arsurii bacteriene, ciuruirilor sau bășicărilor frunzelor. Cuproxat Flowable este un […]
12:40
Moldova și Macedonia de Nord consolidează cooperarea în parcursul european, cu accent pe sectorul vitivinicol # Agrobiznes
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Cvetan Tripunovski, ministrul Agriculturii, Silviculturii și Economiei Apelor din Republica Macedonia de Nord, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe schimbul de experiență în procesul de integrare europeană, un parcurs comun pentru ambele state, dar și pe consolidarea […]
11:20
Evenimentul de încheiere a proiectului MAC-P: 13 ani de investiții care au schimbat modul în care se face agricultură în Moldova # Agrobiznes
Astăzi, la Chișinău, are loc conferința de încheiere a Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” (MAC-P), un program de amploare care, timp de 13 ani, a contribuit la modernizarea agriculturii moldovenești, la creșterea competitivității producătorilor și la apropierea sectorului agroalimentar de standardele europene. Lansat în 2013, proiectul a fost finanțat de Banca Mondială, Guvernul Suediei și […]
10:30
Rapița confirmă sezonul istoric 2025–2026: Moldova devine al doilea cel mai mare exportator către UE # Agrobiznes
Sezonul de export al rapiței 2025–2026 se înscrie fără rezerve drept cel mai performant din istoria Republicii Moldova, alături de floarea-soarelui, o altă oleaginoasă strategică. Datele disponibile pentru perioada iulie–noiembrie 2025 indică o creștere accelerată a volumelor, a valorii exporturilor și a relevanței țării pe piața Uniunii Europene, depășind toate reperele statistice cunoscute până în […]
11 decembrie 2025
19:30
Din luna septembrie 2025, anunțul Căii Ferate din Moldova privind intenția de a majora tarifele cu 7% a generat o reacție imediată în rândul operatorilor logistici din sectorul cerealelor. Chiar dacă administrația CFM a decis ulterior să mențină pentru o lună tarifele vechi, efectul pe piață s-a produs instantaneu: volumele planificate pentru transportul din octombrie […]
13:10
Vernisajul Vinului revine cu cea de-a XXIV-a ediție. Ediția de iarnă a emblematicului eveniment va avea loc vineri, 12 decembrie, începând cu ora 18:00, în incinta Palatului Republicii (str. Maria Cibotari 16, Chișinău) și se va desfășura cu sloganul „Vinul nostru cucerește lumea”. Deschiderea oficială a „Vernisajului Vinului” va avea loc începând cu ora 18:00, iar […]
11:20
Peste 1,32 milioane de euro investite pentru modernizarea Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi # Agrobiznes
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi trece printr-un proces amplu de transformare, datorat investițiilor realizate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”. Peste 1 milion 323 mii de euro au fost alocați pentru modernizarea infrastructurii educaționale, dotarea laboratoarelor și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru elevi și cadrele didactice. Noua stațiune de procesare a producției horticole și mentenanță a […]
10:20
Din 1 ianuarie 2026, agricultorii pot începe pregătirile pentru constituirea Camerelor Agricole, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 39 din 6 martie 2025 privind organizarea și funcționarea acestora. Fermierii sunt încurajați să se asocieze în funcție de propriile interese și de beneficiile pe care le pot obține din serviciile și sprijinul oferit de […]
10:00
Sectorul de procesare a semințelor de floarea-soarelui traversează în sezonul 2025–2026 o perioadă de relansare graduală, după blocajele din anul anterior. Datele pentru intervalul iulie–noiembrie 2025 arată o îmbunătățire vizibilă atât în volum, cât și în valoarea exporturilor, însă performanțele rămân mult sub nivelurile istorice. Volumul exporturilor: revenire puternică, dar departe de potențial În primele […]
10 decembrie 2025
19:20
Raportul USDA: Rapița și soia stimulează oferta globală, scăderi pentru floarea-soarelui # Agrobiznes
Piața globală a oleaginoaselor continuă să treacă prin ajustări importante în sezonul de comercializare 2025/26, potrivit celui mai recent raport USDA publicat pe 9 decembrie 2025. Datele arată o creștere a producției mondiale, determinată în special de rapiță și soia, în timp ce floarea-soarelui înregistrează o scădere notabilă din cauza rezultatelor slabe ale recoltei din […]
15:20
UE semnează un acord pentru dezvoltarea coridorului transfrontalier Marea Neagră–Marea Egee # Agrobiznes
Grecia, Bulgaria, România și Uniunea Europeană au semnat un acord de cooperare pentru dezvoltarea coridorului transfrontalier Marea Neagră–Marea Egee. Această rută nord–sud din Europa de Sud-Est va integra căi navigabile (inclusiv Dunărea), rețele feroviare, autostrăzi, porturi maritime și aeriene, precum și terminale multimodale. Coridorul va deveni parte a Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T). Proiectul prevede […]
14:50
Pe 18 decembrie 2025, la Agrotek Arena din cadrul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice a Moldovei, va avea loc cea de-a doua ediție a Târgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, un eveniment dedicat promovării soluțiilor moderne pentru agricultura viitorului și consolidării dialogului dintre mediul academic, sectorul privat și […]
12:40
Protest al agricultorilor în fața Guvernului: subvenții restante, secetă și falimente iminente # Agrobiznes
Un protest anunțat de Asociația „Forța Fermierilor” are loc astăzi în fața clădirii Guvernului. Acțiunea este una preventivă și vine la inițiativa agricultorilor din sudul țării, regiune puternic afectată de secetele repetate din ultimii ani. Fermierii avertizează că agricultura se află „într-o situație dezastruoasă” și cer intervenții urgente din partea autorităților. La rândul său, ministra […]
11:00
Îngrășământul NPK 8:20:30 – oferta Cameli-Construct pentru nutriția culturilor în toamnă-iarnă # Agrobiznes
De peste 15 ani, Cameli Construct SRL este unul dintre furnizorii siguri de fertilizanți pentru agricultura din Republica Moldova, livrând produse în toate regiunile țării și oferind suport tehnic fermierilor care își doresc culturi stabile și productive. Înființată în 2010, compania a crescut odată cu sectorul agricol și și-a consolidat poziția printr-un portofoliu diversificat de […]
09:30
Ce suprafețe vor fi irigate grație noilor proiecte în Moldova – conferința anuală a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații # Agrobiznes
Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații a avut loc astăzi, la Chișinău, reunind reprezentanți ai ministerului, fermieri, experți și parteneri internaționali. Evenimentul, organizat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, a pus în prim-plan rolul infrastructurii de irigare în agricultura Moldovei. În deschiderea conferinței, ministra Agriculturii și Industriei […]
9 decembrie 2025
21:00
UTM lansează primele programe de microcalificare dedicate dronelor agricole. Instruire gratuită pentru studenți # Agrobiznes
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), prin Centrul Universitar de Formare Continuă (CFC-UTM), anunță lansarea primelor programe de microcalificare din țară dedicate dronelor folosite în agricultură. Programele vor avea loc în perioada 15 decembrie 2025 – februarie 2026 și sunt concepute pentru tineri care vor să învețe atât partea practică, cât și pe cea tehnică, legată […]
17:10
Moldova, România și Ucraina vor crea un cadru comun pentru gestionarea riscurilor sanitar-veterinare la frontiera estică a UE # Agrobiznes
România, Ucraina și Republica Moldova au lansat o cooperare trilaterală pentru consolidarea siguranței sanitar-veterinare și alimentare la frontiera de est a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut la Botoșani, unde a fost semnat Protocolul de Cooperare dintre ANSVSA și Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului. Protocolul stabilește un cadru structurat […]
16:00
Cheiurile temporare pe Prut – cadrul legal aprobat ar debloca exporturile agricole, însă proiectele rămân suspendate # Agrobiznes
La aproape doi ani de la angajamentele publice din 2023 privind facilitarea construcției cheiurilor temporare pe Prut, proiectele rămân blocate, în pofida cadrului legal existent. Deși Parlamentul a votat modificările necesare, iar Guvernul a confirmat sprijinul politic, implementarea practică nu a avansat. Modificările legislative și promisiunile din 2023 Pe 23 iunie 2023, Legislativul a adoptat […]
15:10
Agricultura din Republica Moldova se desfășoară tot mai des într-un context dominat de secetă, perioade lungi fără precipitații sau precipitații ce afectează intervenția la timp pentru tratamente și fertilizări și temperaturi extreme. Dron Assistance SRL, distribuitor autorizat DJI în Republica Moldova, pune la dispoziția fermierilor gama de drone agricole DJI AGRAS, inclusiv modelul de vârf […]
11:20
Fermierii din zona de sud a țării afectați puternic de secetele repetate din ultimii ani, membri ai asociației Forța Fermierilor, transmit un mesaj public către autorități și anunță organizarea unui protest preventiv. Evenimentul va avea loc joi, 10 decembrie 2025, ora 10:30, în fața clădirii Guvernului de pe strada Pușkin și este prezentat ca un […]
10:30
Acționarii APM Constanța nu au aprobat încă finanțarea pentru achiziția portului Giurgiulești # Agrobiznes
Acționarii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța nu au alocat deocamdată fondurile necesare pentru achiziția firmei Danube Logistics SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Informația apare în raportul trimestrial al Fondului Proprietatea, acționar cu o participație de 20% la companie, se arată într-un articol Mold-street. Raportul notează că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor […]
8 decembrie 2025
16:30
În luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor în valoare totală de 8,10 milioane de lei. Banii fiind orientați către producători agricoli și proiecte de investiții în agricultură și mediul rural, prin diverse măsuri de sprijin. 740 mii de lei au fost direcționați către sectorul zootehnic, prin plăți directe. […]
13:20
Ce soiuri merită plantate în 2026? Pepiniera Aiud oferă opțiuni testate pentru livezi productive # Agrobiznes
Pepiniera Aiud – Cooperativa Agricolă este unul dintre furnizorii cei mai importanți de material săditor pomicol certificat din România, cu o experiență în pomicultură obținută începând cu anii 2000 și o extindere vastă în țările din regiune. Cooperativa lucrează într-un model de producție verificat și supravegheat de instituțiile responsabile de controlul calității materialului săditor, iar […]
12:20
Un nou plan strategic pentru sectorul strugurilor de masă: investiții de 98 milioane de dolari până în 2036 # Agrobiznes
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) au anunțat finalizarea fazei de elaborare a unei strategii menite să modernizeze și să consolideze lanțul valoric al strugurilor de masă din Republica Moldova. Documentul stabilește un cadru pe termen lung pentru o industrie competitivă, rezilientă la climă și incluzivă. […]
11:20
Directiva privind practicile comerciale neloiale: noi direcții de armonizare discutate de MAIA cu experți internaționali # Agrobiznes
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Camerei de Comerț și Industrie au analizat modul în care statele membre ale Uniunii Europene aplică Directiva (UE) 2019/633 referitoare la practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Discuțiile au avut loc în cadrul unei noi ședințe a Grupului de mentorat pentru transpunerea acquis-ului […]
