Emiratele Arabe Unite, prima ţară care condamnă oficial presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin

15:30

Fostul premier Vlad Filat vine cu mai multe precizări în urma informațiilor referitoare la mandatul de reținere emis de Interpol în contextul hotărârii unei instanțe din Franța. Liderul PLDM susține că decizia judecătoriei nu este definitivă, fiind contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor de atac, hotărârea nu poate produce efecte juridice finale. […]