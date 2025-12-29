Un nou suspect în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. A fost reținut fiul proprietarului bănuit de omorurile îngrozitoare

18:40

Poliția de Frontieră a fost alertată, în această după-amiază, la ora 15:45, de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La scurt timp, la ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de […] Articolul Alertă în spațiul aerian al R. Moldova, după ce Ucraina a detectat un obiect zburător care se îndrepta spre noi. S-a dovedit a fi un balon cu aer cald apare prima dată în ZIUA.md.