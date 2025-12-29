Ceban, despre moratoriul pe angajările la stat: Guvernul a intrat în incapacitate de a achita salariile

13:50

Accident tragic pe drumul local dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Baurci. Un tânăr de 20 de ani a murit, după ce autoturismul pe care îl conducea a derapat de pe șosea, s-a răsturnat și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în dimineața de de sâmbătă, la […]