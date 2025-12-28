VIDEO | Accidentul teribil de pe bulevardul Dacia, în care au murit doi tineri, surprins de camera de bord a unei mașini

12:10

Al treilea termen ca izbăvire. De fapt, absorbția de către UTM a Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul e despre trei mandate consecutive, atunci când legea prevede doar două. Se caută un precedent. Nu mai contează nici argumentele, nici rațiunea, nici bunul simț. Cetățenii trebuie să se deprindă cu formula "al treilea termen". […]